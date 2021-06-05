Спортсмены из 32 регионов приехали на турнир по греко-римской борьбе в Новосибирске — 10 фото с мужественными атлетами

В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе
В Новосибирске сегодня, 5 июня, начался Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Соревнования посвящены памяти героя Советского Союза Петра Барбашова, уроженца Новосибирской области.
Турнир посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как спортсмены борются за победу.
Весной в Новосибирске прошли соревнования по фехтованию. Обозреватель НГС Стас Соколов рассказал, как в юности занимался фехтованием на рапире и почему этот спорт недостаточно популярен. Об этом вы можете почитать в его материале с фотографиями от Александра Ощепкова.