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Спортсмены из 32 регионов приехали на турнир по греко-римской борьбе в Новосибирске — 10 фото с мужественными атлетами

Борцы сражаются за победу в 10 весовых категориях

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Соревнования начались в 11:00

Соревнования начались в 11:00

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В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе

В Новосибирске сегодня, 5 июня, начался Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Соревнования посвящены памяти героя Советского Союза Петра Барбашова, уроженца Новосибирской области.

Турнир посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как спортсмены борются за победу.

В турнире участвуют борцы старше 18 лет

В турнире участвуют борцы старше 18 лет

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На соревнования приехали спортсмены из 32 российских регионов

На соревнования приехали спортсмены из 32 российских регионов

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Атлеты выступают в десяти весовых категориях

Атлеты выступают в десяти весовых категориях

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В соревнованиях участвуют только спортсмены-мужчины, однако среди судей есть девушка

В соревнованиях участвуют только спортсмены-мужчины, однако среди судей есть девушка

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Из каждой весовой категории в финал проходят шесть участников

Из каждой весовой категории в финал проходят шесть участников

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Всего на турнир приехали 180 спортсменов, бои идут параллельно

Всего на турнир приехали 180 спортсменов, бои идут параллельно

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На соревнования также прибыла делегация из Северной Осетии, в которую входят представители администрации Беслана

На соревнования также прибыла делегация из Северной Осетии, в которую входят представители администрации Беслана

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Во время соревнований планируется подписать соглашение о побратимских отношениях между городомь Обь и Бесланом

Во время соревнований планируется подписать соглашение о побратимских отношениях между городомь Обь и Бесланом

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Предварительные поединки продолжатся завтра в 11:00, затем начнется борьба за призовые места

Предварительные поединки продолжатся завтра в 11:00, затем начнется борьба за призовые места

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Весной в Новосибирске прошли соревнования по фехтованию. Обозреватель НГС Стас Соколов рассказал, как в юности занимался фехтованием на рапире и почему этот спорт недостаточно популярен. Об этом вы можете почитать в его материале с фотографиями от Александра Ощепкова.

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греко-римская борьбасоревнованияспорт
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