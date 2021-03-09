Власти объявили о перекрытии дороги возле СГУПСа — там пройдет эстафета на 700 человек

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии двух дорог 14 марта — в этот день Сибирский государственный университет путей сообщения проведет оборонно-спортивную эстафету.



— Это традиционная эстафета. Она посвящена истории вуза, созданного в 1932 году, района и города. Этот спортивный праздник проходит всегда на улице, состоит из множества этапов. Участвуют и сегодняшние студенты, и сотрудники, и выпускники, и наши партнеры с Западно-Сибирской железной дороги. В условиях пандемии все нормы выдерживаются, на состязания проходят на расстоянии. По итогам подводятся результаты, победители награждаются грамотами, дипломами, — рассказали НГС в пресс-службе СГУПСа.

