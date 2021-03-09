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Власти объявили о перекрытии дороги возле СГУПСа — там пройдет эстафета на 700 человек

В ней будут участвовать студенты, выпускники и сотрудники вуза

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Спортивное мероприятие на улице проведет СГУПС

Спортивное мероприятие на улице проведет СГУПС

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В середине марта возле СГУПСа в Новосибирске пройдет эстафета на 700 человек

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии двух дорог 14 марта — в этот день Сибирский государственный университет путей сообщения проведет оборонно-спортивную эстафету.

— Это традиционная эстафета. Она посвящена истории вуза, созданного в 1932 году, района и города. Этот спортивный праздник проходит всегда на улице, состоит из множества этапов. Участвуют и сегодняшние студенты, и сотрудники, и выпускники, и наши партнеры с Западно-Сибирской железной дороги. В условиях пандемии все нормы выдерживаются, на состязания проходят на расстоянии. По итогам подводятся результаты, победители награждаются грамотами, дипломами, — рассказали НГС в пресс-службе СГУПСа.

Согласно информации на сайте мэрии Новосибирска, для эстафеты с 09:50 до 12:30 перекроют участок улицы Залесского от улицы Дуси Ковальчук до территории горбольницы, а также на улице Магаданской от улицы Новой до улицы Даргомыжского. Первая дорога расположена между СГУПСом и горбольницей, вторая — с другой стороны от горбольницы.

— Точное количество участников неизвестно, около 600–700 человек. Они все будут рассредоточены, они не будут стоять все в одном месте. Они будут разделены по командам, — сообщили в вузе.

Во время эстафеты участники будут соревноваться в нескольких видах бега: на коньках, лыжах, в защитных костюмах и противогазах. Также пройдут состязания по сборке и разборке автомата, стрельбе, перетаскиванию мин и переносе раненых.

Первая дорога расположена между СГУПСом и горбольницей, вторая — с другой стороны от горбольницы

Первая дорога расположена между СГУПСом и горбольницей, вторая — с другой стороны от горбольницы

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НГС отправил в пресс-центр мэрии запрос, чтобы уточнить, насколько данное мероприятие соответствует коронавирусным ограничениям в регионе.

В феврале в Новосибирске прошла масштабная гонка «Лыжня России», в которой приняли участие 3800 человек. НГС публиковал 25 ярких кадров с этого мероприятия.

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СГУПСперекрытие дорогэстафета
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