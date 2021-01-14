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ХК «Сибирь» проиграл команде из Пекина в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 1:3

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

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«Куньлунь Ред Стар» обыграл ХК «Сибирь» 14 января 2021 г.

В четверг, 14 января, в Новосибирске хоккеисты «Сибири» сыграли с хоккейным клубом «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Игра завершилась со сетом 1:3 в пользу гостей.

Первую шайбу на 12-й минуте матча забросил нападающий «Куньлуня» Вячеслав Лещенко. Спустя пять минут гости уже вели в счете — 0:2.

Первую шайбу забросили гости

Первую шайбу забросили гости

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Во втором периоде гости только укрепили свои позиции, забросив третью шайбу в ворота «Сибири».

Спустя пять минут «Куньлунь» вел уже 0:2

Спустя пять минут «Куньлунь» вел уже 0:2

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В третьем периоде хозяева поля смогли отыграть лишь одну шайбу. Таким образом, игра закончилась со четом 1:3 в пользу команды из Пекина.

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Во втором периоде счет стал еще грустнее — 0:3

Во втором периоде счет стал еще грустнее — 0:3

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В третьем периоде новосибирцы пытались отыграться

В третьем периоде новосибирцы пытались отыграться

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Однако им удалось забросить только одну шайбу

Однако им удалось забросить только одну шайбу

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Таким образом, «Сибирь» проиграла очередной матч

Таким образом, «Сибирь» проиграла очередной матч

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Прошлую игру на домашнем льду сибиряки уступили уфимскому «Салавату Юлаеву»

Прошлую игру на домашнем льду сибиряки уступили уфимскому «Салавату Юлаеву»

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Не обошлось и без напряженных моментов

Не обошлось и без напряженных моментов

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Надеемся, в следующей игре новосибирским хоккеистам повезет

Надеемся, в следующей игре новосибирским хоккеистам повезет

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Прошлый матч против «Салавата Юлаева» новосибирцы также проиграли.

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