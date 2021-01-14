ХК «Сибирь» проиграл команде из Пекина в домашнем матче

«Куньлунь Ред Стар» обыграл ХК «Сибирь» 14 января 2021 г.
В четверг, 14 января, в Новосибирске хоккеисты «Сибири» сыграли с хоккейным клубом «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Игра завершилась со сетом 1:3 в пользу гостей.
Первую шайбу на 12-й минуте матча забросил нападающий «Куньлуня» Вячеслав Лещенко. Спустя пять минут гости уже вели в счете — 0:2.
Во втором периоде гости только укрепили свои позиции, забросив третью шайбу в ворота «Сибири».
В третьем периоде хозяева поля смогли отыграть лишь одну шайбу. Таким образом, игра закончилась со четом 1:3 в пользу команды из Пекина.
Прошлый матч против «Салавата Юлаева» новосибирцы также проиграли.