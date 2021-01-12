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«Сибирь» проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» — посмотрите всю игру в 11 ярких кадрах

Встреча закончилась со счетом 3:1

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Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырех играх. А вот «Салават» победил в четвертый раз подряд в последних пяти встречах

Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырех играх. А вот «Салават» победил в четвертый раз подряд в последних пяти встречах

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12 января прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Сибирь» встречалась с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла на льду ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Подопечные Томи Лямся забросили три шайбы (авторы голов — Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт и Пётр Хохряков). В команде Николая Заварухина отличился Виктор Комаров.

Первые два периода прошли без голов

Первые два периода прошли без голов

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Зато в третьем периоде команды забросили четыре шайбы на двоих

Зато в третьем периоде команды забросили четыре шайбы на двоих

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«Сибирь» набрала в&nbsp;45 матчах 42 очка и сейчас занимает 9-е место в&nbsp;Восточной конференции

«Сибирь» набрала в 45 матчах 42 очка и сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции

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Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции заявил, что его подопечные «проиграли незаслуженно»

Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции заявил, что его подопечные «проиграли незаслуженно»

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«У нас были хорошие моменты, не доиграли в концовке, мастерство соперника сказалось на последних минутах», — сказал наставник «снеговиков»

«У нас были хорошие моменты, не доиграли в концовке, мастерство соперника сказалось на последних минутах», — сказал наставник «снеговиков»

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил встречу как «очень сложную в эмоциональном плане»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил встречу как «очень сложную в эмоциональном плане»

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Новосибирские хоккеисты забили одну шайбу за игру. Автор — Виктор Комаров. Это произошло на 48-й минуте

Новосибирские хоккеисты забили одну шайбу за игру. Автор — Виктор Комаров. Это произошло на 48-й минуте

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Дальше ситуацию взяли в свои руки гости

Дальше ситуацию взяли в свои руки гости

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Шансы «Сибири» на выход в плей-офф становятся всё более минимальными

Шансы «Сибири» на выход в плей-офф становятся всё более минимальными

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Следующая игра «снеговиков» пройдет 14 января

Следующая игра «снеговиков» пройдет 14 января

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Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырех играх. В следующий раз новосибирцы встретятся дома с китайским «Куньлунь Ред Стар». Это произойдет 14 января.

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«Сибирь»КХЛХК «Салават Юлаев»хоккей
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