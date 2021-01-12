«Сибирь» проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» — посмотрите всю игру в 11 ярких кадрах

12 января прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Сибирь» встречалась с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла на льду ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Подопечные Томи Лямся забросили три шайбы (авторы голов — Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт и Пётр Хохряков). В команде Николая Заварухина отличился Виктор Комаров.