«Сибирь» проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» — посмотрите всю игру в 11 ярких кадрах

12 января прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Сибирь» встречалась с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла на льду ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Подопечные Томи Лямся забросили три шайбы (авторы голов — Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт и Пётр Хохряков). В команде Николая Заварухина отличился Виктор Комаров.
Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырех играх. В следующий раз новосибирцы встретятся дома с китайским «Куньлунь Ред Стар». Это произойдет 14 января.