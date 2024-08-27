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Наука Жуткий робот, одежда от ИИ и гости из Африки: в Экспоцентре проходит масштабный форум — самые интресные фото

Жуткий робот, одежда от ИИ и гости из Африки: в Экспоцентре проходит масштабный форум — самые интресные фото

Сегодня состоялся первый день Технопрома

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Разработки в сфере новых технологий показывали на Технопроме

В Новосибирске сегодня, 27 августа, открылся форум технологического развития. На него приехали со своими разработками ученые со всей России и некоторых соседних стран, а также инвесторы, политики, бизнесмены. Корреспонденты НГС посмотрели, какие самые интересные разработки показывают в Экспоцентре.

Технопром будет проходить четыре дня

Технопром в этом году проходит уже в 11 раз. И форум технологического развития это не только про выставку. Там также организованы круглые столы, проходят лекции и подписываются договоры. В этом году, судя по расписанию, активно будут обсуждать ИИ, экологию и сотрудничество с Африкой.

С африканцами обсуждали возможности развития сотрудничества в сфере кадров и образования

Представители из этой страны приехали, чтобы договориться о кадрах, бизнесе и развитии университетов. Но выставка на Технопроме — самое интересное и готовятся к ней основательно, чтобы удивить и привлечь зрителя.

Робот с мягким захватом может помогать при хирургических операциях

Например, НГУ в этом году построил целый «зеленый уголок», в котором звучит пение птиц. В этой обстановке представители университета рассказывают о своей деятельности. В первый день вуз договорился с «МНТК „Микрохирургия глаза“ имени академика С. Н. Федорова». Специалисты учреждений вместе будут проверять зрение у школьников Новосибирска с помощью ИИ.

В машину можно было забраться и посидеть внутри

Белорусский стенд же затащил в Экспоцентр новый МАЗ — 54402L. Его создали к 80-летию завода.

— То есть это просто оболочка, а внутри все китайское? — удивленно спрашивает один из посетителей стенда Made in Belarus.


Ему это подтверждает другой участник. Эта же информация есть на официальном сайте МАЗа

Красный костюм разработала ИИ

В этом году на форуме появился модный уголок. Республика Татарстан привезли два костюма, один из которых создал ИИ. Второе это джинсовый корсет с татарскими национальными узорами. Как рассказала представительница компании «Семь корсетов», одежда сделана в стиле апсайклинг, то есть для ее изготовления вторично используют материалы.

На выставке оказалось сразу несколько беспилотников

Как и в прошлом году на выставке много разных дронов: от тех, которые размером с руку, до тех, которые занимают большое пространство. Со своим дроном приехал на выставку и университет Иннополис. Они показали аппарат InnoVTOL-3, который представили буквально в мае этого года. По информации университета, это беспилотный аппарат вертикального взлета с российским ПО. Выглядит беспилотник стильно, а еще он может решать множество задач от инспекции до охраны больших территорий и перевозки грузов. А в комплектации у него фотоаппарат компании Sony.

Беспилотники могут применяться в разных сферах, в том числе в добывании полезных ископаемых

Пермский политех притянул большое количество зрителей. В основном за счет антропоморфного робота, который периодически разговаривал. Аппарат удивил своим внешним видом: он выглядит как недобрый учитель и нагоняет жути. Его создали для обучения студентов-стоматологов. Робот имитирует пациента в стоматологическом кабинете. Он обучает нескольким видам помощи: лечению кариеса, обработке каналов и корня зуба, а также фрезерованию под коронку и удалению.

Робот приветствовал участников Технопрома

Пока взрослые ходят по выставке и решают вопросы о сотрудничестве или слушают других взрослых — детям приходится не легко. На форуме проходит соревнование «Город будущего»: команды умных школьников соревнуются в разных направлениях. В центре этой площадки создан большой город с разными видами строений, добывающих энергию: дамба, АЗС, ветряные мельницы и прочее.

Для школьников построили огромный город

— Школьникам выдали задачи, которые они будут решать четыре дня. Каждый день меняют какие-то условия. Вот, например, поменялся ветер, пришло наводнение — что в этом случае делать. Каждый день добавляются проблемы, команды определяют, проверяют, подключаются к макетам, смотрят на работоспособность, насколько эффективно они отработали, — рассказывает одна из организаторов соревнований Татьяна Кокшарова.

Для детей была создана еще одна разработка, которая привлекла внимание многих зрителей. В основном, своей яркостью. Это прибор для выращивания растений в школьных лабораториях методом аэропоники, то есть без почвы.

Лампа может менять цвета

Сделана разработка студентками Нижегородской НОЦ на деньги гранта. На стенде рядом расположены две коробки и дети могут регулировать температуру, цвет лампы и многое другое. Так можно наблюдать, как влияют разные условия на жизнь растения.

Картины любят трогать дети

Кузбасс помимо разработок в сфере добывания угля привез на «Технопром» немного культуры. Специалисты разработали систему, чтобы показывать произведения искусства для слабовидящих людей. На «Технопроме» продемонстрировали произведения живописца Александра Кирчанова. Телеутская принцесса была воспроизведена в форме бюста. Телеуты — малый народ, живущий в Беловском районе Кемеровской области.

Также для создания эффекта возле произведений искусства колбачки с запахом. Например, у военных картин —можно почувствовать порох и гарь.

Такие дорожные знаки, по мнению разработчика, смогут сделать дорогу безопаснее

Небольшие изобретатели тоже попали на форум. Например, новосибирец Алексей Ильятиков показал, как можно сделать дороги безопаснее. Мужчина считает, что нужно сделать знак пешеходного перехода мигающим.

— Очень простая технология. Мы используем также светоотражающую пленку, здесь её сейчас нет. Он работает от аккумулятора 3 месяца. Соответственно, мы его просто вешаем на месте статичного знака, и он становится в 5 раз более заметным для всех участников движения, — объяснил Алексей Ильятиков.

Робото-сварщика показали университет Иннополис

Рядом с ним на столике стоит ноутбук, на котором лежат буклеты про инвестиции. Этому на Технопроме тоже посвящено много времени. Попросить у кого-то денег или дать кому-то деньги — важная часть таких мероприятий. Но тут к нам подскочил мужчина, который спросил, не хотим ли мы получать вторую пенсию. Привычно отшучиваемся, что до пенсии еще дожить надо. Но мужчина настаивает, что надо вложиться сейчас.

— А вы случайно не МММ? — отшучивается один из посетителей рядом.

— Нет, конечно. Но Мавроди в начале своего пути был неплохим таким парнем, — отвечает создатель инвестиционного фонда.

В НГТУ НЭТИ представили зарядку для электромобилей

На выставке было представлено сразу несколько видов зарядки для электромобилей. В том числе от НГТУ НЭТИ и от проекта Punkt e. Последние показали модель домашней зарядки, которая уже выпускается и стоит от 100 тысяч рублей.

В рамках Технопрома на улице Ленина проходит фестиваль науки и искусства Техноарт (0+). Сегодняшний день фестиваля посвящен театру.

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Комментарии
2
Гость
27 августа 2024, 18:37
Другого технологического развития у нас для вас нет.
Гость
27 августа 2024, 18:38
Это в России наукой зовётся. В СССР в кружках "Юный техник" такое делали
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