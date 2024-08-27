Жуткий робот, одежда от ИИ и гости из Африки: в Экспоцентре проходит масштабный форум — самые интресные фото

Разработки в сфере новых технологий показывали на Технопроме Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске сегодня, 27 августа, открылся форум технологического развития. На него приехали со своими разработками ученые со всей России и некоторых соседних стран, а также инвесторы, политики, бизнесмены. Корреспонденты НГС посмотрели, какие самые интересные разработки показывают в Экспоцентре.

Технопром будет проходить четыре дня Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Технопром в этом году проходит уже в 11 раз. И форум технологического развития это не только про выставку. Там также организованы круглые столы, проходят лекции и подписываются договоры. В этом году, судя по расписанию, активно будут обсуждать ИИ, экологию и сотрудничество с Африкой.

С африканцами обсуждали возможности развития сотрудничества в сфере кадров и образования Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Представители из этой страны приехали, чтобы договориться о кадрах, бизнесе и развитии университетов. Но выставка на Технопроме — самое интересное и готовятся к ней основательно, чтобы удивить и привлечь зрителя.

Робот с мягким захватом может помогать при хирургических операциях Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Например, НГУ в этом году построил целый «зеленый уголок», в котором звучит пение птиц. В этой обстановке представители университета рассказывают о своей деятельности. В первый день вуз договорился с «МНТК „Микрохирургия глаза“ имени академика С. Н. Федорова». Специалисты учреждений вместе будут проверять зрение у школьников Новосибирска с помощью ИИ.

В машину можно было забраться и посидеть внутри Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Белорусский стенд же затащил в Экспоцентр новый МАЗ — 54402L. Его создали к 80-летию завода.

— То есть это просто оболочка, а внутри все китайское? — удивленно спрашивает один из посетителей стенда Made in Belarus.



Ему это подтверждает другой участник. Эта же информация есть на официальном сайте МАЗа

Красный костюм разработала ИИ Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В этом году на форуме появился модный уголок. Республика Татарстан привезли два костюма, один из которых создал ИИ. Второе это джинсовый корсет с татарскими национальными узорами. Как рассказала представительница компании «Семь корсетов», одежда сделана в стиле апсайклинг, то есть для ее изготовления вторично используют материалы.

На выставке оказалось сразу несколько беспилотников Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Как и в прошлом году на выставке много разных дронов: от тех, которые размером с руку, до тех, которые занимают большое пространство. Со своим дроном приехал на выставку и университет Иннополис. Они показали аппарат InnoVTOL-3, который представили буквально в мае этого года. По информации университета, это беспилотный аппарат вертикального взлета с российским ПО. Выглядит беспилотник стильно, а еще он может решать множество задач от инспекции до охраны больших территорий и перевозки грузов. А в комплектации у него фотоаппарат компании Sony.

Беспилотники могут применяться в разных сферах, в том числе в добывании полезных ископаемых Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Пермский политех притянул большое количество зрителей. В основном за счет антропоморфного робота, который периодически разговаривал. Аппарат удивил своим внешним видом: он выглядит как недобрый учитель и нагоняет жути. Его создали для обучения студентов-стоматологов. Робот имитирует пациента в стоматологическом кабинете. Он обучает нескольким видам помощи: лечению кариеса, обработке каналов и корня зуба, а также фрезерованию под коронку и удалению.

Робот приветствовал участников Технопрома Источник: Елизавета Шаталова/ NGS.RU

Пока взрослые ходят по выставке и решают вопросы о сотрудничестве или слушают других взрослых — детям приходится не легко. На форуме проходит соревнование «Город будущего»: команды умных школьников соревнуются в разных направлениях. В центре этой площадки создан большой город с разными видами строений, добывающих энергию: дамба, АЗС, ветряные мельницы и прочее.

Для школьников построили огромный город Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— Школьникам выдали задачи, которые они будут решать четыре дня. Каждый день меняют какие-то условия. Вот, например, поменялся ветер, пришло наводнение — что в этом случае делать. Каждый день добавляются проблемы, команды определяют, проверяют, подключаются к макетам, смотрят на работоспособность, насколько эффективно они отработали, — рассказывает одна из организаторов соревнований Татьяна Кокшарова.

Для детей была создана еще одна разработка, которая привлекла внимание многих зрителей. В основном, своей яркостью. Это прибор для выращивания растений в школьных лабораториях методом аэропоники, то есть без почвы.

Лампа может менять цвета Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Сделана разработка студентками Нижегородской НОЦ на деньги гранта. На стенде рядом расположены две коробки и дети могут регулировать температуру, цвет лампы и многое другое. Так можно наблюдать, как влияют разные условия на жизнь растения.

Картины любят трогать дети Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Кузбасс помимо разработок в сфере добывания угля привез на «Технопром» немного культуры. Специалисты разработали систему, чтобы показывать произведения искусства для слабовидящих людей. На «Технопроме» продемонстрировали произведения живописца Александра Кирчанова. Телеутская принцесса была воспроизведена в форме бюста. Телеуты — малый народ, живущий в Беловском районе Кемеровской области.

Также для создания эффекта возле произведений искусства колбачки с запахом. Например, у военных картин —можно почувствовать порох и гарь.

Такие дорожные знаки, по мнению разработчика, смогут сделать дорогу безопаснее Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Небольшие изобретатели тоже попали на форум. Например, новосибирец Алексей Ильятиков показал, как можно сделать дороги безопаснее. Мужчина считает, что нужно сделать знак пешеходного перехода мигающим.

— Очень простая технология. Мы используем также светоотражающую пленку, здесь её сейчас нет. Он работает от аккумулятора 3 месяца. Соответственно, мы его просто вешаем на месте статичного знака, и он становится в 5 раз более заметным для всех участников движения, — объяснил Алексей Ильятиков.

Робото-сварщика показали университет Иннополис Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Рядом с ним на столике стоит ноутбук, на котором лежат буклеты про инвестиции. Этому на Технопроме тоже посвящено много времени. Попросить у кого-то денег или дать кому-то деньги — важная часть таких мероприятий. Но тут к нам подскочил мужчина, который спросил, не хотим ли мы получать вторую пенсию. Привычно отшучиваемся, что до пенсии еще дожить надо. Но мужчина настаивает, что надо вложиться сейчас.

— А вы случайно не МММ? — отшучивается один из посетителей рядом.

— Нет, конечно. Но Мавроди в начале своего пути был неплохим таким парнем, — отвечает создатель инвестиционного фонда.

В НГТУ НЭТИ представили зарядку для электромобилей Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











На выставке было представлено сразу несколько видов зарядки для электромобилей. В том числе от НГТУ НЭТИ и от проекта Punkt e. Последние показали модель домашней зарядки, которая уже выпускается и стоит от 100 тысяч рублей.

В рамках Технопрома на улице Ленина проходит фестиваль науки и искусства Техноарт (0+). Сегодняшний день фестиваля посвящен театру.