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Город «Выбрали неудачное место»: новосибирцы второй день страдают от музыки в центре города

«Выбрали неудачное место»: новосибирцы второй день страдают от музыки в центре города

На улице Ленина проходит фестиваль науки и искусства

1 631
18 комментариев

Мероприятие продлится неделю

Жители Новосибирска второй день страдают от громкой музыки. В центре города проходит фестиваль науки и искусства «ТехноАрт» (0+). Организаторы разместили главную сцену у кинотеатра «Победа», из-за чего вызвали негодование у местных жителей. По их словам, в городе много других площадок, где можно было бы провести мероприятие.

— Живу неподалеку, шум, конечно, мешает. Конечно, хорошо, что проводят такие мероприятия, но для чего их организовывают в будние дни, да еще и в самом центре, где кругом жилые дома. У нас для таких фестивалей есть набережная и парк у ЛДС, — поделилась Марина.

— Место выбрали неудачное, перегородили тротуар, плюс шум постоянный. То, что такое организуют, круто, но не в самом же центре, есть другие места. Плюс опять перекроют улицу Ленина из-за этого, — отметил Виктор.

Как сообщили организаторы, фестиваль продлится с 26 августа по 1 сентября. Ради него в конце недели улицу Ленина сделают пешеходной 30 августа. Как сообщили в правительстве региона, новосибирцев ждут театральные спектакли, научно-популярные лекции, кинопоказы под открытым небом, концерты звезд.

— Каждый день начинаем программу для гостей в 12:00 — ежедневно это завтрак с ученым, а заканчиваем в 22:00. Проверки звука начинаются по-разному, например, завтра начнутся в 11 часов, но чаще всего саундчеки будут стартовать в 9 утра, — пояснили организаторы.

Сегодняшний день фестиваля посвящен театру. Вечером все желающие смогут принять участие в мастер-классе по сценическому мастерству от Первого театра, также состоится спектакль «Нервные клетки не восстанавливаются». А вечером пройдут концерт кавер-группы Vinil Band и кино под открытым небом.

На выходных в Заельцовском парке прошел X международный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Смотрим атмосферные фото из средневековья.

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Комментарии
18
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
27 августа 2024, 18:16
Взяли да вырубили штекер из розетки. В чём проблема?
кулькулятр
27 августа 2024, 18:02
Эти фестивальщики перегородили весь тротуар. Не оставили и сантиметра для свободного прохода. Кроме них в городе вообще никто не живет?
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