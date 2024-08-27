«Выбрали неудачное место»: новосибирцы второй день страдают от музыки в центре города

Мероприятие продлится неделю Источник: Павел Пешков / NGS.RU











Жители Новосибирска второй день страдают от громкой музыки. В центре города проходит фестиваль науки и искусства «ТехноАрт» (0+). Организаторы разместили главную сцену у кинотеатра «Победа», из-за чего вызвали негодование у местных жителей. По их словам, в городе много других площадок, где можно было бы провести мероприятие.

— Живу неподалеку, шум, конечно, мешает. Конечно, хорошо, что проводят такие мероприятия, но для чего их организовывают в будние дни, да еще и в самом центре, где кругом жилые дома. У нас для таких фестивалей есть набережная и парк у ЛДС, — поделилась Марина.

— Место выбрали неудачное, перегородили тротуар, плюс шум постоянный. То, что такое организуют, круто, но не в самом же центре, есть другие места. Плюс опять перекроют улицу Ленина из-за этого, — отметил Виктор.

Источник: Павел Пешков / NGS.RU

Как сообщили организаторы, фестиваль продлится с 26 августа по 1 сентября. Ради него в конце недели улицу Ленина сделают пешеходной 30 августа. Как сообщили в правительстве региона, новосибирцев ждут театральные спектакли, научно-популярные лекции, кинопоказы под открытым небом, концерты звезд.

— Каждый день начинаем программу для гостей в 12:00 — ежедневно это завтрак с ученым, а заканчиваем в 22:00. Проверки звука начинаются по-разному, например, завтра начнутся в 11 часов, но чаще всего саундчеки будут стартовать в 9 утра, — пояснили организаторы.

Сегодняшний день фестиваля посвящен театру. Вечером все желающие смогут принять участие в мастер-классе по сценическому мастерству от Первого театра, также состоится спектакль «Нервные клетки не восстанавливаются». А вечером пройдут концерт кавер-группы Vinil Band и кино под открытым небом.

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