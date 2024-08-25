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Развлечения Рыцари и зрелищные бои: новосибирцы собрались на фестиваль Средневековья — 30 атмосферных фото

Рыцари и зрелищные бои: новосибирцы собрались на фестиваль Средневековья — 30 атмосферных фото

«Княжий двор» проходит в городе в десятый раз

1 454
16 комментариев

Традиционно мероприятие проходит в Заельцовском парке

В Заельцовском парке в Новосибирске проходит X международный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Он начался еще 23 августа и завершится сегодня.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил фестиваль и окунулся в атмосферу Средневековья. Смотрим на фото, чем именно реконструкторы порадовали зрителей.

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В программе фестиваля не только бои разных эпох, но и исторические лекции, ярмарка мастеров, угощения.

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Участницы очень ответственно подготовились к фестивалю. Украшения того времени, платья, только полюбуйтесь!

Но все же центральная часть праздника — это бои. В них могли участвовать как мужчины, так и женщины. Это были и массовые сражения и парные. При этом использовалось разное оружие.

+4

Фестиваль посетили тысячи человек. Сегодня мероприятие завершится.

+1

В Новосибирске в сентябре планируется провести уличный фестиваль искусств. За оказание услуг по организации события готовы заплатить более 400 тысяч рублей.

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Фестиваль Заельцовский парк Средневековая культура Средневековье
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Комментарии
16
Татьяна 53
25 августа 2024, 11:24
Одна развлекуха, показывали бы своё умение где-нибудь в Курской области
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
25 августа 2024, 11:26
Кде мой лыцорь?😯😒
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