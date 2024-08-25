Рыцари и зрелищные бои: новосибирцы собрались на фестиваль Средневековья — 30 атмосферных фото

Традиционно мероприятие проходит в Заельцовском парке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Заельцовском парке в Новосибирске проходит X международный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Он начался еще 23 августа и завершится сегодня.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил фестиваль и окунулся в атмосферу Средневековья. Смотрим на фото, чем именно реконструкторы порадовали зрителей.

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В программе фестиваля не только бои разных эпох, но и исторические лекции, ярмарка мастеров, угощения.

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Участницы очень ответственно подготовились к фестивалю. Украшения того времени, платья, только полюбуйтесь!

Но все же центральная часть праздника — это бои. В них могли участвовать как мужчины, так и женщины. Это были и массовые сражения и парные. При этом использовалось разное оружие.

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Фестиваль посетили тысячи человек. Сегодня мероприятие завершится.

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В Новосибирске в сентябре планируется провести уличный фестиваль искусств. За оказание услуг по организации события готовы заплатить более 400 тысяч рублей.