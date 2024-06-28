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Наука На площадку СКИФа привезли гирдеры для синхротрона — что происходит на объекте стоимостью в 47 миллиардов

На площадку СКИФа привезли гирдеры для синхротрона — что происходит на объекте стоимостью в 47 миллиардов

28 июня научный комплекс в Кольцово посетил полномочный представитель президента РФ

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13 комментариев
Большая часть оборудования кольцевого источника фотонов изготовлена в Новосибирске

На площадке ЦКП СКИФ началась тестовая сборка оборудования ускорительного комплекса. Туда доставлена первая партия оборудования — гирдеров для бустерного синхротрона.

Как выглядит сейчас этот объект, смотрим в в фоторепортаже Александра Ощепкова.

Стоимость СКИФа оценивают в 47 миллиардов рублей

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки.

Ход строительства оценил сегодня полпред президента в СФО Анатолий Серышев

— Вызовы, которые стоят перед нашей страной, они, безусловно, требуют быстрых решений: от научной идеи до высокотехнологичных наукоемких решений. Не секрет, что с введением санкций возникали некие сложности с оборудованием. Но на сегодня, благодаря усилиям ученых Новосибирского института ядерной физики, ученых Томской области, проблемы с оборудованием практически все решены, — отметил полпред президента Анатолий Серышев.

Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года

Задействованные в проекте ученые подчеркивают: на момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире.

Единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке оборудования ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» выступает Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

— На площадке будущего Центра теперь работают не только специалисты строительной отрасли, но и сотрудники научных организаций. Конечно, первыми начинают ученые и инженеры ускорительного направления. Электронный пучок, а затем и синхротронное излучение с уникальными параметрами — это основа для работы экспериментальных станций. СКИФ спроектирован как самый современный источник синхротронного излучения в мире, и мы шаг за шагом движемся к цели, — отметил академик РАН Валерий Бухтияров.

СКИФ создаётся в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.

Всего в здании инжектора будут собраны 44 гирдера бустерного синхротрона, которые образуют кольцо периметром 158 метров. В бустерном синхротроне электронный пучок за полсекунды будет разгоняться до 3 ГэВ — эта энергия, на которой работает ЦКП «СКИФ».

Работа чередуется с оживленными дискуссиями
Новосибирские ученые решили задачу импортозамещения для СКИФа: они поставляют 90% оборудования

— Как только 20 июля будет готово здание инжектора, мы начнем перевозку и монтаж оборудования: не только гирдеров и линейного ускорителя, но и источников питания, всей электроники, — рассказал директор ИЯФ СО РАН академик РАН Павел Логачев.

Ускоритель «СКИФа» расположен в двух зданиях: в одном инжекционный комплекс, а другом — накопитель.

— Строительство мы завершим до конца 2024 года, приступим к промышленной эксплуатации в 2026 году — после итоговой наладки оборудования в 2025 году., — сообщил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Работа над СКИФ — это научно-технический вызов для Института ядерной физики.

Как выглядел СКИФ в зимнее время, можно посмотреть в этом материале НГС.

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СКИФ СО РАН Ученые Наука Кольцово
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Комментарии
13
Пьер Дун Лахтинский
28 июня 2024, 18:06
а происходит то, что с этим до л баным объектом, разворотили все близлежащие дороги в хлам...ну и судя по последним тенденциям затягивать сроки на года, хорошо бы, если его достроят где нибудь, к 18 сроку президентства путина....
281039012
28 июня 2024, 18:11
как он смотрит и щеки надувает, сразу видно, спеца в этой области, ну и в других тоже.
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