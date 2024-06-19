Большие проблемы большой энциклопедии: русская «убийца» «Википедии» сама приказала долго жить?

Очередной вариант русской «Википедии» под угрозой разорения из-за остановки финансирования Источник: Якубова Анастасия / MSK1.RU











Сотрудники «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) полгода не получают зарплату. Руководство проекта объясняет задержку проблемами с финансированием. Накануне в официальном канале портала появилось обращение к авторам, экспертам и читателям. Без денег сервис перестал работать с 17 июня. MSK1.RU рассказывает, как зародился этот проект и почему оказался на грани закрытия.

В интернет за знаниями

Идея создания проекта возникла в 2019 году на заседании Совета по русскому языку. Владимир Путин тогда высказался, что «Википедии» нужна замена.



— Лучше заменить ее новой «Большой российской энциклопедией» в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной форме, — выразился президент.



В 2020 году организацию зарегистрировали, а с 15 ноября 2022 года энциклопедия появилась в свободном доступе.



Правда, к моменту запуска от идеи «убийцы» «Википедии» отказались. Этим уже в июне может заняться новый проект «Рувики», а БРЭ стала выполнять функцию научной библиотеки.



Сегодня на обоих ресурсах «Большой российской энциклопедии» — портале и электронной версии печатного издания — опубликовано более 100 тысяч статей, а число обращений читателей к нашей энциклопедии достигает 1 млн в неделю, приводят цифры в последней публикации в ТГ-канале издания.

В редакции сейчас работают более 300 сотрудников и 7 тысяч авторов. В год коллектив способен готовить и публиковать до 30 тысяч научно верифицированных статей.

Сидят без зарплаты

В этом году у проекта начались трудности — в редакцию MSK1.RU обратились сотрудники БРЭ, которые жалуются, что более полугода не получают зарплаты и гонорары.



— На моей до недавнего времени актуальной работе вот уже почти 5 месяцев не платят зарплату. А это, на минуточку, федеральный проект, некогда позиционировавшийся как «убийца» «Википедии» — онлайн-версия «Большой российской энциклопедии», — негодует бывшая сотрудница Надежда (имя изменено).

Я уволилась без денег — на руки мне выдали лишь расчетные листки за январь — май, где указано, сколько мне должна выплатить организация. Надежда, бывшая сотрудница БРЭ

Бывшая сотрудница БРЭ предоставила редакции MSK1.RU расчетные листы, которые выдали ей при увольнении вместо зарплаты Источник: Якубова Анастасия / MSK1.RU











При этом, как утверждает одна из действующих сотрудниц «Большой российской энциклопедии» Ирина (имя изменено), несмотря на полугодовую задержку зарплат, большинство сотрудников продолжают работать:

— Работники просто не бросают это дело, потому что попались порядочные и интеллигентные люди. Некоторые приостановили работу, кто-то уволился, потому что действительно есть на что-то надо. Пока работа продолжается, конечно, в сниженных объемах, но как не парадоксально, народ работает. Подавляющее большинство сотрудников осталось.

Мне лично непосредственный начальник формулировал так: БРЭ не отказывается платить — заплатят, как только будет финансирование. Надежда, бывшая сотрудница БРЭ

Убыточная наука

В 2019 году во время запуска проекта правительство выделило почти два миллиарда рублей на развитие электронной энциклопедии. Этих денег должно было хватить на 33 месяца.

Курирует проект с начала его создания Министерство цифрового развития (Минцифры). Из открытых данных следует, что с 2023 года проект несет убытки, за тот год около полумиллиона рублей.



— При планировании бюджета на 2024 год Правительство РФ отказалось выделять средства на финансирование работ по порталу, при этом деятельность портала «Большая российская энциклопедия» не была остановлена ни учредителем — Правительством Российской Федерации, ни нашим куратором — Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Сложилась парадоксальная ситуация — нас не финансировали, но каждый месяц требовали отчета о проделанной работе, — написано в заявлении сотрудников в ТГ-канале БРЭ.

Из сведений об организации АНО БРЭ это не первый случай, когда работникам задерживают зарплаты. При том задержки начались еще до официального запуска в интернете, в 2021 году на организацию начали поступать иски от недовольных работников.



Источник: List-org.com











С такими же проблемами столкнулась в свое время печатная версия БРЭ (выходила с 2014 по 2017 год) под руководством того же Сергея Кравеца, который сейчас курирует онлайн-проект. Собрание насчитывает 35 томов, общее количество статей в них превышает 80 тысяч. Они же легли в основу электронной версии БРЭ.



Собранием «Большой российской энциклопедии» снабжены все учебные заведения и библиотеки Источник: сайт СПбГЭТУ «ЛЭТИ»











В 2014 году редакцию чуть не распустили. Лингвистам и академикам было нечем платить, и выпуск издания едва не приостановился на половине алфавита.

— А что делать с томами после статьи «Океан» и до речки Яя? Что делать с Пушкиным, Толстым. Их не будет? Дальше Министерство культуры снимает с себя ответственность? — высказывался Кравец еще 10 лет назад.

Найдена дешевая замена?





Некоторые издания писали о возможном слиянии БРЭ с «Рувики», но собеседница MSK1.RU, которая только недавно уволилась из энциклопедии, предполагает, что это невозможно:



— Эти два проекта — конкуренты. Объединить их, мне кажется, нельзя — у них принципиально разная база: статьи «Рувики» как наследник «Вики» порождаются рядовыми пользователями, пусть даже с проверкой. А в БРЭ пишут статьи эксперты и ученые, — объяснила разницу Надежда.

Другое дело, что «Рувики» может быть менее затратным, так как там используются статьи из русскоязычной «Википедии». Бывшая сотрудница БРЭ, Надежда

Такого же мнения, судя по словам нашей второй собеседницы из БРЭ, придерживается и руководство:



— Этот вариант признан абсолютно неприемлемым, потому что у нас совершенно разные подходы. Мы движемся параллельно, но никак не можем пересечься в способе создания контента. Есть слухи о слиянии с другими проектами, но пока это только на уровне слухов.

MSK1.RU связался с куратором проекта — Министерством цифрового развития. Там пояснили, что ведомство собирает информацию по этому поводу и пока не может исчерпывающе ответить на запрос.

За пункт охраны без пропусков и сопровождающих не пройти Источник: Якубова Анастасия / MSK1.RU











На запрос MSK1.RU в редакции БРЭ не ответили. Застать руководство в разгар рабочего дня по адресу, где располагается офис издания, тоже не удалось. Дальше проходной корреспондента не пропустила охрана. А проведя пальцем по настенному календарю, вахтер и вовсе ошарашил, что проекту осталось функционировать всего ничего.

Мы закрываемся. Июнь последний месяц дорабатываем, и всё. Искали финансирование, но, как говорится, «Ищут пожарные, ищет милиция» и не все находят... охранник редакции БРЭ