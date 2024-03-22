«Их можно делать сотнями». Как и зачем впервые клонировали корову на Кубани?

Теленок чувствует себя отлично Источник: «Альтраген»











Кубанские ученые впервые успешно клонировали корову. Теленок-девочка стала юной копией коровы-рекордсменки, которая дает в два раза больше молока, чем остальные. Насколько значимо такое достижение, как давно в Краснодарском крае занимаются клонированием и за кого ученые возьмутся дальше? Читайте в материале наших краснодарских коллег из 93.RU.



Мамина копия

Черно-белая мини-коровка весит целых 85 килограммов и пока не имеет клички. Первое объясняется способом создания — большой вес является характерной чертой всех клонов. По словам гендиректора компании «Альтраген», профессора, доктора сельскохозяйственных наук Виктора Погребняка, они всегда рождаются с живой массой в 2–2,5 раза больше нормы.



А вот с именем боятся сглазить. Критический период, в который клон может погибнуть, длится две недели, так что ученые не спешат с этим. Впрочем, на момент визита корреспондента 93.RU теленок прожил уже 11 дней, а значит, если ничего не случится, скоро получит кличку. Животное находится под постоянным наблюдением и вообще, кажется, воспринимает себя человеком, а не коровой — всегда находится рядом с людьми.



«Мамой» клона стала корова-рекордсменка, которая давала 18 тысяч литров молока за одну лактацию и прожила семь лет при норме в 3,5 года. Такой уникальный генотип решено было сохранить и приумножить. После окончания первого периода наблюдения телочку передадут местному крестьянско-фермерскому хозяйству «Сокольский», где от нее ожидают повторения успехов прародительницы.



Можем повторить

Определенно, новостью для жителей Краснодарского края стало даже не появление коровы-клона, а то, что в регионе вообще занимаются такой наукой, да еще с успехом. Биотехнологическую лабораторию «Альтраген» запустили в 2021 году, но за короткое время ее сотрудникам удалось многого добиться.



На сегодняшний день это практически единственное в России место, где занимаются производством эмбрионов и выращиванием клонов. По словам Погребняка, есть еще фирма при московском Сколково, но распространяться о ее деятельности он не стал, сославшись на коммерческую тайну.

Штат сотрудников лаборатории составляет всего восемь человек — эти люди занимались всей генетической частью. Однако процесс — комплексный. Размножением клеток занимались специалисты в Москве, ветеринары делали кесарево сечение (вынашивала теленка другая корова), медики контролировали рождение и состояние клона. Обобщая, непосредственное участие в создании именно этого теленка приняли около 15 человек. Работа велась при сотрудничестве с холдингом «Прогресс-Агро».



Условия для клона — самые благоприятные Источник: «Альтраген»











На сайте ГК «Прогресс Агро» отмечают, что впервые в России разработали и внедрили проект по трансплантации эмбрионов коров голштинской породы, повысивший на 30% рентабельность молочного животноводства. Также селекционеры компании ежегодно выводят новые высокоурожайные сорта семян для различных климатических зон.



Что касается «Альтрагена», то там занимаются не только клонированием, но и экстракорпоральным оплодотворением коров (ЭКО). Кроме того, здесь получают эмбрионы трансгенных животных — с улучшенной генетикой.



Еще миллион на подходе

Как уточняет директор «Альтрагена», создать живой эмбрион клона можно в течение двух-трех недель. А дальше уже идет период плодоношения, который в данном случае занимает девять месяцев. Однако недавний результат — лишь верхушка айсберга. Была проделана огромная работа, как организационная, так и технологическая. Инициатором, вдохновителем и техническим исполнителем стал биофизик и эмбриолог, гендиректор клиники ЭКО «Альтравита» Сергей Яковенко. По его же словам, путь от идеи до появления первого теленка-клона занял два десятилетия.



— Создание клонов эмбрионов сегодня — вообще не проблема, при отлаженной технологии их можно делать тысячами. А вот получить живой организм — совсем другой вопрос. Трудности начинаются уже при пересадке. Из десяти пересаженных эмбрионов получаются один-два клона. Но наша главная цель на сегодня — не продуктивность, а технологические достижения, качественный прорыв, — рассказал в беседе с 93.RU Виктор Погребняк.



Он уточнил, что для клонирования берется клетка кожи и делается пересадка ядра в яйцеклетку, а ее помещают в матку самки того же вида, которая вынашивает эмбрион для последующего рождения плода. При этом, в первую очередь, нужно решить биохимические и биотехнологические проблемы. Следует сделать всё, чтобы клетка осталась живой и способной к размножению. Затем необходимо создать условия для нее, чтобы она воспроизводила сама себя. Оплодотворение — тоже сложный процесс, как и сами роды.

Но даже рождение клона — не залог успеха. Из фильмов мы знаем, что такие создания живут не слишком долго. По мнению эксперта, эта проблема кроется в условиях существования клонов. Они рождаются с удвоенной массой тела и вокруг них создается благоприятная обстановка — животное усиленно кормят, с ним «сюсюкаются», холят и лелеют.



Теленок — полная копия коровы-рекордсменки Источник: «Альтраген»











Но потом клона помещают в обычную обстановку, и в конце концов изначальный природный потенциал существа нивелируется. Нарушается обмен веществ, появляется стресс и животное заболевает, что может привести к преждевременной смерти.



— У нас есть возможность создать идеальные условия и провести уникальный эксперимент. Не просто передать это животное на производственное предприятие, а проследить за его жизнью и проконтролировать продуктивность, — добавил глава «Альтрагена».



Во благо науки

Как ни удивительно, речь не идет о финансировании государства или края, это работа энтузиастов. Несмотря на то, что власти Кубани напрямую заинтересованы в увеличении агрорекордов, никто из администрации не обращался за помощью к ученым.



— Государство смотрит на клонирование не то, чтобы с предубеждением, но с недопониманием. Зачастую люди ограничены в своих знаниях и убеждениях, понимании перспектив, которые дает наука, — посетовал Виктор Алексеевич.



Между тем, «Альтраген» намерен расширить линейку услуг. На стадии заключения договор о клонировании якутской коровы. Рассматривается вопрос создания клонов лошадей, собак и кошек — речь идет о частных заказах. Семьи, потерявшие питомца, смогут обратиться к ученым и получить его юную копию — прямо как в фантастических фильмах.



Потенциально же клонирование может быть использовано в медицине для выращивания определенных элементов на трансплантацию человеческих органов. Что будет дальше — возможности ученых пока ограничивают лишь финансирование и этические нормы.

