Иноагент науке рознь. Уральский вуз отказался публиковать статью скандального ученого из Новосибирска

В законе об иностранных агентах написано, что наука не входит в политическую деятельность, но с другой стороны, все публикации в СМИ нужно маркировать. И тут явный конфликт двух норм. Всё, что я публиковал до этого, всё было без плашки. И я считаю, что это правильно, потому что про это отдельное есть упоминание в законе, о деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием, — объяснил E1.RU свою позицию Сергей Чернышов*.

