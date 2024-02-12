Иноагент науке рознь. Уральский вуз отказался публиковать статью скандального ученого из Новосибирска

Уральский федеральный университет отказался публиковать научную статью новосибирского историка, основателя частного колледжа, школы и декана Сибирского университета свободных искусств и наук имени Ядринцева. Причина банальна и проста: в 2023 году Сергея Чернышова* признали иноагентом.
Сергей Андреевич посвятил свою научную работу исторической памяти взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Он отправил статью в журнал «Известия Уральского федерального университета» и вскоре получил ответ:
— Редакционная коллегия нашего журнала рассмотрела вашу рукопись. Согласно редакционной политике журнала, статьи, авторами которых выступают лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ, мы к публикации не принимаем. В связи с этим, вынуждены отклонить вашу рукопись, — сообщили ученому в УрФУ.
Происходящее сам историк называет цензурой. Впрочем, теперь УрФУ рискует остаться без международной поддержки, уверен Сергей Чернышов*.
— Этот журнал входит в Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index, Russian Science Citation Index (Всемирный и российские индексы научного цитирования и базы данных публикаций ученых. — Прим. ред.). Один из стандартов Web of Science гласит, что запрещена дискриминация по расовому, политическому, половому признаку, — рассказал E1.RU историк.
В законе об иностранных агентах написано, что наука не входит в политическую деятельность, но с другой стороны, все публикации в СМИ нужно маркировать. И тут явный конфликт двух норм. Всё, что я публиковал до этого, всё было без плашки. И я считаю, что это правильно, потому что про это отдельное есть упоминание в законе, о деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием, — объяснил E1.RU свою позицию Сергей Чернышов*.
Сергей Чернышов* — кандидат исторических наук, ученый, историк, предприниматель, основатель «Новоколледжа» и «Новошколы». Его уволили из собственного колледжа после конфликта: ученый отказался проводить воспитательные беседы со студентами, задержанными на акциях протеста, и вести «Разговоры о важном». Минюст РФ признал Чернышова иноагентом из-за того, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, и выступал против специальной военной операции на Украине», говорится на сайте ведомства.
Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», у иноагентов есть ряд ограничений. Они не могут занимать должности в органах власти, работать на госслужбе и в муниципальных организациях. Не могут состоять в экспертных комиссиях при власти, выступать организаторами публичных мероприятий.
Это касается и педагогической деятельности: иностранным агентам запрещено работать педагогами в государственных и муниципальных образовательных организациях. А если школу или колледж, основанную Сергеем Чернышовым, признают организацией-иноагентом, она не сможет работать в России. Это распространяется и на вузы. Это значит, что у Сибирского университета свободных искусств и наук имени Ядринцева есть определенные риски.
Вуз уже зарегистрирован как юридическое лицо, но еще не получил лицензию на образовательную деятельность. Формально отказать в получении лицензии университету не смогут, считает Сергей Чернышов*, но если статус иноагента присвоят юридическому лицу — возникнут проблемы.
— В УрФУ могли как-то иначе сообщить мне об отказе, не подставлять себя. Зачем они вот так напрямую написали — вот главный вопрос. Это очень глупо и довольно обидно. Да и это, во-первых, незаконно, несправедливо, но самое главное — это неэтично с точки зрения науки. Там сидят какие-то ученые, которые считают, что они занимаются научной деятельностью. В реальности выясняется, что они занимаются цензурой вместе со всем государственным аппаратом, — добавил Сергей Чернышов*.
Напомним, что журнал «Известия Уральского федерального университета» зарегистрирован
Редакция E1.RU отправила официальный запрос в пресс-службу университета. В случае получения ответа мы обновим новость.
В 2023 году Совет отцов Новосибирской области потребовал закрытия частных учебных учреждений в Новосибирске: «Новошколы» и «Новоколледжа». У общественной организации появился ряд вопросов к организации учебного процесса.
* Признан в РФ иностранным агентом в 2023 году.