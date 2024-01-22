В конце января к Земле приблизится комета Цзыцзиньшань — когда ее смогут увидеть новосибирцы

Жители Новосибирска ночью 29 января смогут увидеть комету Цзыцзиньшань. В эту ночь она максимально приблизится к Земле. Об этом сообщил Калининградский планетарий.
Небесный объект пролетит от нашей планеты на расстоянии 74 миллионов километров. Увидеть ее смогут лишь жители Северного полушария.
— В день максимального сближения с Землей в январе комета будет более тусклой, чем в перигелии, но ее всё равно можно будет увидеть в бинокль среднего размера, — говорится в сообщении.
Цзыцзиньшань — короткопериодическая комета, открытая 1 января 1965 года астрономами обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине, Китай.
Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полет кометы Нишимура. Кадры астрономического явления он опубликовал в личных соцсетях.