freedom
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 1/10
usd 88.59
eur 96.38
СрочноПроверка из-за сокращения сотрудников в S7
Все новости
Все новости

В конце января к Земле приблизится комета Цзыцзиньшань — когда ее смогут увидеть новосибирцы

Небесный объект будет виден лишь жителям Северного полушария

122

Комету открыли в 1965 году

Поделиться

Жители Новосибирска ночью 29 января смогут увидеть комету Цзыцзиньшань. В эту ночь она максимально приблизится к Земле. Об этом сообщил Калининградский планетарий.

Небесный объект пролетит от нашей планеты на расстоянии 74 миллионов километров. Увидеть ее смогут лишь жители Северного полушария.

— В день максимального сближения с Землей в январе комета будет более тусклой, чем в перигелии, но ее всё равно можно будет увидеть в бинокль среднего размера, — говорится в сообщении.

Цзыцзиньшань — короткопериодическая комета, открытая 1 января 1965 года астрономами обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине, Китай.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полет кометы Нишимура. Кадры астрономического явления он опубликовал в личных соцсетях.

По теме

КометаНебоНаукаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter