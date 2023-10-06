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Выброс огня на Солнце снял новосибирский астрофотограф — смотрим внеземные кадры

Снимки сибиряк сделал в Дзержинском районе

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На создание кадров у него ушло около часа

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Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял выброс огня на Солнце. Протуберанец удалось поймать в телескоп. Снимками сибиряк поделился на личной странице в соцсетях.

— Солнечные вспышки снимал в Новосибирске в Дзержинском районе. Солнце сейчас очень интенсивное, эти протуберанцы очень активно распространяются. Мне повезло, что было очень удачное состояние атмосферы и удалось запечатлеть такие мелкие детали, — пояснил Алексей.

Сейчас в планах у сибиряка снять созвездие Персея и Крабовидную туманность.

Ранее новосибирский астрофотограф снял две туманности в созвездии Лебедя. А также туманность, похожую на человеческий череп.

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АстрофотографАлексей ПоляковНовосибирск
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