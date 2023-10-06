Выброс огня на Солнце снял новосибирский астрофотограф — смотрим внеземные кадры

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял выброс огня на Солнце. Протуберанец удалось поймать в телескоп. Снимками сибиряк поделился на личной странице в соцсетях.
— Солнечные вспышки снимал в Новосибирске в Дзержинском районе. Солнце сейчас очень интенсивное, эти протуберанцы очень активно распространяются. Мне повезло, что было очень удачное состояние атмосферы и удалось запечатлеть такие мелкие детали, — пояснил Алексей.
Сейчас в планах у сибиряка снять созвездие Персея и Крабовидную туманность.
Ранее новосибирский астрофотограф снял две туманности в созвездии Лебедя. А также туманность, похожую на человеческий череп.