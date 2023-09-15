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Ближе к звездам: на космодроме Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» — кадры с полета корабля

Ракета доставит на МКС трех космонавтов, которые проведут там около года

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В состав команды вошли космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара

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15 сентября с космодрома Байконур запустили ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24». Ракета доставит на МКС двух российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хара.

В честь 130-летия Новосибирска ракета-носитель украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести». Уже спустя три часа и 14 минут после старта корабль состыкуется с МКС.

Корабль состыкуется с МКС спустя три часа и 14 минут после старта

Корабль состыкуется с МКС спустя три часа и 14 минут после старта

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— Я всех хочу поздравить с успешным завершением такой напряжённой работы, над которой трудились последние месяцы, которая завершилась успешным пуском и выводом корабля на орбиту, — рассказал в прямом эфире «Роскосмоса» мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который находился на месте запуска ракета-носителя.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» высотой 46,3 метра, со взлетной массой 312 000 кг и возможностью поднимать на орбиту от 6600 до 7400 кг грузов.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» высотой 46,3 метра

Видео: Роскосмос

Цель миссии, которая стартовала 15 сентября, — доставить на станцию космонавтов, которые проведут там около года, и грузы массой примерно 120 кг. Среди них — аппаратура для фиксации фото- и видеосъемки, различные накопители информации, расходные материалы, продукты, оборудование для экспериментов. Это часть длительных экспедиций 70/71 на МКС, которые также предполагают выход команды в открытый космос и проведение научно-прикладных исследований.

Ранее Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной. Девушка посетила Новосибирск после пятимесячной миссии на МКС.

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