— Я всех хочу поздравить с успешным завершением такой напряжённой работы, над которой трудились последние месяцы, которая завершилась успешным пуском и выводом корабля на орбиту, — рассказал в прямом эфире «Роскосмоса» мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который находился на месте запуска ракета-носителя.

