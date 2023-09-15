15 сентября с космодрома Байконур запустили ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24». Ракета доставит на МКС двух российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хара.
В честь 130-летия Новосибирска ракета-носитель украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести». Уже спустя три часа и 14 минут после старта корабль состыкуется с МКС.
— Я всех хочу поздравить с успешным завершением такой напряжённой работы, над которой трудились последние месяцы, которая завершилась успешным пуском и выводом корабля на орбиту, — рассказал в прямом эфире «Роскосмоса» мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который находился на месте запуска ракета-носителя.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» высотой 46,3 метра, со взлетной массой 312 000 кг и возможностью поднимать на орбиту от 6600 до 7400 кг грузов.
Цель миссии, которая стартовала 15 сентября, — доставить на станцию космонавтов, которые проведут там около года, и грузы массой примерно 120 кг. Среди них — аппаратура для фиксации фото- и видеосъемки, различные накопители информации, расходные материалы, продукты, оборудование для экспериментов. Это часть длительных экспедиций 70/71 на МКС, которые также предполагают выход команды в открытый космос и проведение научно-прикладных исследований.
Ранее Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной. Девушка посетила Новосибирск после пятимесячной миссии на МКС.