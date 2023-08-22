20 тысяч человек решили попасть в новосибирский Экспоцентр — показываем, что они хотят там увидеть

— Мы вышли после интенсива «Архипелаг», и могу сказать, что «Технопром» выполняет примерно те же задачи. Это контакт людей, которые в обычной жизни не узнали бы друг по друга. Это достаточно сильно может помочь. Какие-то ребята подходят и говорят, что у них есть технологии по формовке корпусов — а мы в интернете не могли про это найти сами. Кто-то говорит, что начали разрабатывать двигатель. В то время как сейчас их привозят из Китая. И мы на таких выставках можем познакомиться, — объяснил один из представителей стенда «Архипелаг».

