20 тысяч человек решили попасть в новосибирский Экспоцентр — показываем, что они хотят там увидеть

В Новосибирске сегодня, 22 августа, начал свою работу международный форум «Технопром». В этом году он проходит в десятый раз. Темой 2023 года стало «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов». Закончится мероприятие 25 августа.
Корреспонденты НГС побывали на выставке технологий, посмотрели на разработки и даже стали скалолазами.
Самым интересным и зрелищным местом на «Технопроме» стала выставка, на которой представители разных стран и регионов России показывают свои изобретения. В этом году часть выставки прошла в виртуальном пространстве. Зрителям нужно было наводить телефон на QR-код, и из телефона им рассказывали про какое-то изобретение. Например, через QR-код можно посмотреть на многофункциональную медицинскую кровать.
На форуме показывают разработки из совсем разных сфер. Например, Нижегородский Научно-образовательный центр (НОЦ) привез показать гоночный болид, компактные зарядки для электромобилей и перчатку для восстановления после болезней, например инсульта. Как отмечают представители Нижегородского НОЦ, все разработки действующие и их можно приобрести.
Во время работы форума участники помимо выставки могут посетить стратегические сессии, круглые столы и конкурсы. Темы на различных круглых столах задевают вопросы инновационного развития, импортозамещения в экономике, развития технологического предпринимательства, цифровизации.
На форуме свои разработки представляют как взрослые, так и подростки. Например, отдельная площадка есть у лицея
Помимо милых роботов для детей и от детей на форуме есть «Битва роботов», где собранные специально для битв футуристичные машины соревнуются друг с другом.
Беспилотники стали одной из самых обсуждаемых тем на форуме. На выставке были представлены беспилотники, которые могут искать полезные ископаемые, участвовать в спасательных операциях и помогать при строительстве объектов. Многие беспилотники были созданы в Новосибирске.
— Мы вышли после интенсива «Архипелаг», и могу сказать, что «Технопром» выполняет примерно те же задачи. Это контакт людей, которые в обычной жизни не узнали бы друг по друга. Это достаточно сильно может помочь. Какие-то ребята подходят и говорят, что у них есть технологии по формовке корпусов — а мы в интернете не могли про это найти сами. Кто-то говорит, что начали разрабатывать двигатель. В то время как сейчас их привозят из Китая. И мы на таких выставках можем познакомиться, — объяснил один из представителей стенда «Архипелаг».
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», о котором упоминали участники «Технопрома», проходил в Новосибирской области с 28 июня по 7 августа. Он включал в себя две сотни различных соревнований по производству и управлению беспилотными авиасистемами.