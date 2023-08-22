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20 тысяч человек решили попасть в новосибирский Экспоцентр — показываем, что они хотят там увидеть

На форуме «Технопром» зарегистрировались участники из 20 стран

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«Технопром» проходит в «Экспоцентре» Новосибирск

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В Новосибирске сегодня, 22 августа, начал свою работу международный форум «Технопром». В этом году он проходит в десятый раз. Темой 2023 года стало «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов». Закончится мероприятие 25 августа.

Корреспонденты НГС побывали на выставке технологий, посмотрели на разработки и даже стали скалолазами.

Нижегородский НОЦ показал болид, который был создан студентами в 2013 году

Нижегородский НОЦ показал болид, который был создан студентами в 2013 году

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Самым интересным и зрелищным местом на «Технопроме» стала выставка, на которой представители разных стран и регионов России показывают свои изобретения. В этом году часть выставки прошла в виртуальном пространстве. Зрителям нужно было наводить телефон на QR-код, и из телефона им рассказывали про какое-то изобретение. Например, через QR-код можно посмотреть на многофункциональную медицинскую кровать.

На «Технопроме» можно погрузиться в виртуальную реальность

На «Технопроме» можно погрузиться в виртуальную реальность

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На форуме показывают разработки из совсем разных сфер. Например, Нижегородский Научно-образовательный центр (НОЦ) привез показать гоночный болид, компактные зарядки для электромобилей и перчатку для восстановления после болезней, например инсульта. Как отмечают представители Нижегородского НОЦ, все разработки действующие и их можно приобрести.

Некоторых роботов создали школьники

Некоторых роботов создали школьники

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Во время работы форума участники помимо выставки могут посетить стратегические сессии, круглые столы и конкурсы. Темы на различных круглых столах задевают вопросы инновационного развития, импортозамещения в экономике, развития технологического предпринимательства, цифровизации.

В мероприятиях форума принимают участие делегаты из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Республики Беларусь, Республики Иран, стран Азии и Африки, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Зарегистрировались на «Технопром» больше 20 тысяч человек.

В мероприятиях форума принимают участие делегаты из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Республики Беларусь, Республики Иран, стран Азии и Африки, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Зарегистрировались на «Технопром» больше 20 тысяч человек.

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На форуме свои разработки представляют как взрослые, так и подростки. Например, отдельная площадка есть у лицея № 185, на которой можно поиграть в футбол с помощью роботов. Как рассказал 16-летний участник форума, этих роботов собрали школьники.

Помимо милых роботов для детей и от детей на форуме есть «Битва роботов», где собранные специально для битв футуристичные машины соревнуются друг с другом.

Организаторы форума — Правительство Российской Федерации, Минпромторг и Минобрнауки РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук

Организаторы форума — Правительство Российской Федерации, Минпромторг и Минобрнауки РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук

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На форуме есть представители из Технопарка Академгородка

На форуме есть представители из Технопарка Академгородка

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Беспилотники стали одной из самых обсуждаемых тем на форуме. На выставке были представлены беспилотники, которые могут искать полезные ископаемые, участвовать в спасательных операциях и помогать при строительстве объектов. Многие беспилотники были созданы в Новосибирске.

— Мы вышли после интенсива «Архипелаг», и могу сказать, что «Технопром» выполняет примерно те же задачи. Это контакт людей, которые в обычной жизни не узнали бы друг по друга. Это достаточно сильно может помочь. Какие-то ребята подходят и говорят, что у них есть технологии по формовке корпусов — а мы в интернете не могли про это найти сами. Кто-то говорит, что начали разрабатывать двигатель. В то время как сейчас их привозят из Китая. И мы на таких выставках можем познакомиться, — объяснил один из представителей стенда «Архипелаг».

НГТУ представил на форуме собственные изобретения

НГТУ представил на форуме собственные изобретения

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Помимо роботов и беспилотников были представлены изобретения из других сфер: медицина, история и сельское хозяйство. Например, археологи рассказывали, как они воссоздают по остаткам черепов полноценные модели

Помимо роботов и беспилотников были представлены изобретения из других сфер: медицина, история и сельское хозяйство. Например, археологи рассказывали, как они воссоздают по остаткам черепов полноценные модели

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Форум будет идти до 25 августа

Форум будет идти до 25 августа

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Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», о котором упоминали участники «Технопрома», проходил в Новосибирской области с 28 июня по 7 августа. Он включал в себя две сотни различных соревнований по производству и управлению беспилотными авиасистемами.

БеспилотникиНаукаТехнопромНовосибирск
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