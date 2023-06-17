Искусственный интеллект заменит человека? Эксперты обсудили, где можно применить новую технологию

В последнее время сфера искусственного интеллекта (ИИ) развивается очень активно, и именно эту тему обсуждали эксперты на одной из сессий Петербургского международного экономического форума. В первую очередь рассматривалась выгода использования новых технологий — по словам первого зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Александра Ведяхина, генеративный ИИ может ежегодно приносить выгоду от 2,6 до 4,4 триллиона долларов.
— Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что применение ИИ только в туристической отрасли даст плюсом 300 миллиардов долларов всей мировой экономике — это огромные деньги. Популярность искусственного интеллекта растет, — считает Ведяхин.
Эксперты уверены, что ИИ пригодится на разных уровнях — от технического до управленческого, но ключевым должно стать максимально глубокое внедрение технологии в каждую сферу жизни.
— ИИ — это, наверное, один из ответов на ключевой вопрос, который в ближайшие годы будет стоять, — дефицит кадров. Очевидно, что в ближайшие годы мы будем жить с дефицитом кадров на рынке труда, — отметил министр экономического развития Максим Решетников. — Сама тема ИИ находится уже в том состоянии, когда это готовые технологии, которые активно внедряются. ИИ существенно помогает повышать производительность труда в безопасности, а спрос на безопасность будет расти. [ИИ также оказывает влияние на] повышение урожайности. <…> Мы отобрали примерно 100 решений по ИИ, постарались максимально их продвинуть.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что ИИ однозначно планируют использовать в нескольких сферах — госуправлении, здравоохранении и образовании. Один из приоритетов в госуправлении — сделать «Госуслуги» такими, чтобы человек за счет использования ИИ смог «задать простые вопросы и получить простые ответы». Министр экономразвития Максим Решетников же намерен использовать технологию в первую очередь в сельском хозяйстве и промышленности — отраслях с большой занятостью, а также в туризме и сфере транспорта.
— ИИ приведет к росту продолжительности жизни лет на 20. Не только за счет повышение качества медицины, но и изменения образа жизни. Встает вопрос, чем будет заниматься человек? Сохранится ли такое количество рабочих мест? Как будет работать российское государство? — задался вопросом генеральный директор АО «СУЭК» Максим Басов. — На мой взгляд, у Российской Федерации очень слабые позиции, мы никак не сможем конкурировать с Китаем и США, если не будем действовать ассиметрично — отбросить все запреты, ограничения и стать страной, которая не ограничивает развитие ИИ. У нас устарелые нормативные акты, их надо менять, давать возможность использовать ИИ, чтобы менять нормативы.
Директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха Иван Оседедец уверен, что уже сейчас нужно ввести экспериментальный правовой режим, чтобы пройти все ограничения по применению ИИ. По его словам, очень быстро внедрить технологию можно туда, «где всё оцифровано».
— ИИ будет влиять на структуру распределения доходов, здесь потребуется донастройка экономической политики таким образом, чтобы выгоды от использования ИИ достались всем обществу, — заметил помощник президента Максим Орешкин. — Если ничего не менять, то вся выгода сконцентрируется в прибыли компании и узкой прибыли акционеров. Здесь важна история справедливого распределения прибыли от ИИ для всего общества.