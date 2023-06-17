Искусственный интеллект заменит человека? Эксперты обсудили, где можно применить новую технологию

— Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что применение ИИ только в туристической отрасли даст плюсом 300 миллиардов долларов всей мировой экономике — это огромные деньги. Популярность искусственного интеллекта растет, — считает Ведяхин.



Эксперты уверены, что ИИ пригодится на разных уровнях — от технического до управленческого, но ключевым должно стать максимально глубокое внедрение технологии в каждую сферу жизни.

— ИИ — это, наверное, один из ответов на ключевой вопрос, который в ближайшие годы будет стоять, — дефицит кадров. Очевидно, что в ближайшие годы мы будем жить с дефицитом кадров на рынке труда, — отметил министр экономического развития Максим Решетников. — Сама тема ИИ находится уже в том состоянии, когда это готовые технологии, которые активно внедряются. ИИ существенно помогает повышать производительность труда в безопасности, а спрос на безопасность будет расти. [ИИ также оказывает влияние на] повышение урожайности. <…> Мы отобрали примерно 100 решений по ИИ, постарались максимально их продвинуть.