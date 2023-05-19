Названы результаты третьей стадии исследования вакцины «ЭпиВакКорона»

Швейцарский научный журнал Vaccines опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», которую разрабатывал новосибирский центр «Вектор».
Согласно им, профилактическая эффективность вакцины после завершения курса вакцинации составила 82,5%. Об этом сообщила пресс-служба компании ООО «Эпивак», участвовавшей в разработке вакцины.
«Эпивак» — научная компания, зарегистрированная в Кольцово в 2015 году. Директор и учредитель — Евгений Рыжиков. По данным «Контур.Фокуса», выручка на конец 2021 года составила
В рамках третьей фазы исследования ученые провели «Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование». Его проводили среди 3000 добровольцев старше
При этом введение вакцины сопровождалось побочными эффектами: в 27% случаев это была легкая болезненность в месте укола, в 14% случаев наблюдался незначительный подъем температуры.
— Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным препаратом и относится к классу пептидных вакцин. По сути, это комплекс из коротких белковых последовательностей — пептидов и белка-носителя. В отличие от других вакцин в препарате нет вируса, ДНК или РНК вирусного происхождения. Все пептиды синтетические, а сама вакцина не содержит генетического материала коронавируса или других вирусов, что делает ее одной из наиболее безопасных, — прокомментировал Евгений Рыжиков, директор компании ООО «Эпивак», участвовавшей в разработке вакцины и производящей компоненты для производства вакцины «ЭпиВакКорона».
Журнал Vaccines включен в базу данных рецензируемой научной литературы Scorpus. Страна издательства журнала — Швейцария. Основными предметными областями публикуемых статей являются иммунология, фармакология терапевтическая, инфекционные заболевания, фармакология, изыскание новых лекарственных веществ.
«ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «
В частности, эксперты говорили о том, что новую вакцину сложно оценить из-за того, что о ней нет научных статей. Вскоре о вакцине вышла публикация в российском научном журнале «Инфекция и иммунитет». Роспотребнадзор РФ заявил, что эта статья подтверждает безопасность и иммунологическую эффективность вакцины.
На этой неделе стало известно о том, что генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова уволили с поста в связи с «утратой доверия».