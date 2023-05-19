Названы результаты третьей стадии исследования вакцины «ЭпиВакКорона»

В рамках третьей фазы исследования ученые провели «Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование». Его проводили среди 3000 добровольцев старше 18 лет . Полученные данные подтверждают эффективность и безопасность вакцины, пишет Vaccines.



При этом введение вакцины сопровождалось побочными эффектами: в 27% случаев это была легкая болезненность в месте укола, в 14% случаев наблюдался незначительный подъем температуры.

— Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным препаратом и относится к классу пептидных вакцин. По сути, это комплекс из коротких белковых последовательностей — пептидов и белка-носителя. В отличие от других вакцин в препарате нет вируса, ДНК или РНК вирусного происхождения. Все пептиды синтетические, а сама вакцина не содержит генетического материала коронавируса или других вирусов, что делает ее одной из наиболее безопасных, — прокомментировал Евгений Рыжиков, директор компании ООО «Эпивак», участвовавшей в разработке вакцины и производящей компоненты для производства вакцины «ЭпиВакКорона».