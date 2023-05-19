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Названы результаты третьей стадии исследования вакцины «ЭпиВакКорона»

О новосибирской вакцине рассказал швейцарский научный журнал

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«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V»

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Швейцарский научный журнал Vaccines опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», которую разрабатывал новосибирский центр «Вектор».

Согласно им, профилактическая эффективность вакцины после завершения курса вакцинации составила 82,5%. Об этом сообщила пресс-служба компании ООО «Эпивак», участвовавшей в разработке вакцины.

«Эпивак» — научная компания, зарегистрированная в Кольцово в 2015 году. Директор и учредитель — Евгений Рыжиков. По данным «Контур.Фокуса», выручка на конец 2021 года составила 1 715 383 рубля, чистая прибыль — 612 719 рублей. В 2021 году ООО «Эпивак» стало поставщиком пептидных антигенов и тест-систем для «Вектора».

В рамках третьей фазы исследования ученые провели «Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование». Его проводили среди 3000 добровольцев старше 18 лет. Полученные данные подтверждают эффективность и безопасность вакцины, пишет Vaccines.

При этом введение вакцины сопровождалось побочными эффектами: в 27% случаев это была легкая болезненность в месте укола, в 14% случаев наблюдался незначительный подъем температуры.

— Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным препаратом и относится к классу пептидных вакцин. По сути, это комплекс из коротких белковых последовательностей — пептидов и белка-носителя. В отличие от других вакцин в препарате нет вируса, ДНК или РНК вирусного происхождения. Все пептиды синтетические, а сама вакцина не содержит генетического материала коронавируса или других вирусов, что делает ее одной из наиболее безопасных, — прокомментировал Евгений Рыжиков, директор компании ООО «Эпивак», участвовавшей в разработке вакцины и производящей компоненты для производства вакцины «ЭпиВакКорона».

Журнал Vaccines включен в базу данных рецензируемой научной литературы Scorpus. Страна издательства журнала — Швейцария. Основными предметными областями публикуемых статей являются иммунология, фармакология терапевтическая, инфекционные заболевания, фармакология, изыскание новых лекарственных веществ.

«ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». Уже на первых этапах разработку вакцины засекретили — любое общение с «Вектором» осуществлялось только через федеральный Роспотребнадзор. Со временем вопросы к вакцине появились у добровольцев, которые приняли участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата.

В частности, эксперты говорили о том, что новую вакцину сложно оценить из-за того, что о ней нет научных статей. Вскоре о вакцине вышла публикация в российском научном журнале «Инфекция и иммунитет». Роспотребнадзор РФ заявил, что эта статья подтверждает безопасность и иммунологическую эффективность вакцины.

На этой неделе стало известно о том, что генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова уволили с поста в связи с «утратой доверия».

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