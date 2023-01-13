Новосибирские ученые бьют пауков током и забирают у них яд — зачем они это делают

— У нас до 50 видов пауков, мы изучаем самые малоизученные, потому что есть пауки, у которых яд уже расшифрован, — отметил новосибирский ученый.



Иван Дубровский добавил, что для производства биоинсектицида, который основывается на паучьем яде, используют модифицированные бактерии. Они и нарабатывают биоинсектицид в нужных количествах.

В лаборатории НГАУ также с помощью биоинженерии создан гриб, который может продуцировать яд одного из видов паразитических ос. Но химически синтезировать яды пауков пока невозможно.