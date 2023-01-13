Новосибирские ученые бьют пауков током и забирают у них яд — зачем они это делают

Средство защиты растений на основе паучьего яда создают ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) и Института биоорганической химии РАН (Москва). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего лабораторией биологической защиты растений НГАУ Ивана Дубовского.
— Мы работаем с Институтом биоорганической химии, мы яд достаем (из паука. — ИФ), они его разделяют на компоненты, потом эти компоненты используются для защиты растений. Это перспективное направление по созданию биоинсектицидов, — цитируют Ивана Дубровского.
Для того чтобы собрать яд, паука усыпляют углекислым газом и подают электрический разряд. Из-за этого паук выделяет яд, просыпается и начинает его снова накапливать. Такую процедуру проделывают над разными видами пауков, в том числе с крупными хищными пауками-птицеедами.
— У нас до 50 видов пауков, мы изучаем самые малоизученные, потому что есть пауки, у которых яд уже расшифрован, — отметил новосибирский ученый.
Иван Дубровский добавил, что для производства биоинсектицида, который основывается на паучьем яде, используют модифицированные бактерии. Они и нарабатывают биоинсектицид в нужных количествах.
В лаборатории НГАУ также с помощью биоинженерии создан гриб, который может продуцировать яд одного из видов паразитических ос. Но химически синтезировать яды пауков пока невозможно.
По словам Ивана Дубровского, похожие работы по расшифровке яда жука-бомбардира проводятся в Германии.
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