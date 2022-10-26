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Как ракета с Байконура летела над Новосибирском — смотрим видео

«Союз-2.1а» состыкуется с МКС 28 октября

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Утром в среду, 26 октября, жители Новосибирска наблюдали в небе запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс».

Ракету запустили в 07:20 по новосибирскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. Как сообщили на сайте Роскосмоса, это третий такой запуск за 2022 год.

Запуск ракеты новосибирцы смогли снять на видео и прислать в редакцию НГС. Собрали в один ролик то, что они запечатлели.

Как сообщили в Роскосмосе, на МКС корабль ожидает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты. В числе ожидающих также новосибирская космонавтка Анна Кикина.

Недавно Кикина поделилась снимками с МКС, на которых она запечатлена с символом города — юным Городовичком. Одного из вязаных человечков в костюме космонавта сделали педагоги детско-юношеского центра «Планетарий».

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