Как ракета с Байконура летела над Новосибирском — смотрим видео
«
Утром в среду, 26 октября, жители Новосибирска наблюдали в небе запуск ракеты-носителя «
Ракету запустили в
Запуск ракеты новосибирцы смогли снять на видео и прислать в редакцию НГС. Собрали в один ролик то, что они запечатлели.
Как сообщили в Роскосмосе, на МКС корабль ожидает экипаж
Недавно Кикина поделилась снимками с МКС, на которых она запечатлена с символом города — юным Городовичком. Одного из вязаных человечков в костюме космонавта сделали педагоги детско-юношеского центра «Планетарий».