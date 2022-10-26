В небе над Новосибирском заметили яркий летающий объект — показываем фото и объясняем, что это

Утром в среду, 26 октября, жители Новосибирска могли наблюдать в небе запуск на МКС грузового корабля «Прогресс». Ракету-носитель « Союз-2.1а » с кораблем запустили в 07:20 по новосибирскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. Как сообщили на сайте Роскосмоса, это третий такой запуск за 2022 год. Фотокорреспондент НГС смог уловить момент, когда ракету было видно из Новосибирска.

