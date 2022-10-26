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В небе над Новосибирском заметили яркий летающий объект — показываем фото и объясняем, что это

Ракету заметили жители города утром 26 октября

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Как сообщили на сайте Роскосмоса, выведение «Прогресса МС-21» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме

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Утром в среду, 26 октября, жители Новосибирска могли наблюдать в небе запуск на МКС грузового корабля «Прогресс». Ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем запустили в 07:20 по новосибирскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. Как сообщили на сайте Роскосмоса, это третий такой запуск за 2022 год. Фотокорреспондент НГС смог уловить момент, когда ракету было видно из Новосибирска.

— На «Прогрессе МС-21» на МКС предстоит доставить 2520 кг грузов. Среди них — 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции, — рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС намечается <nobr class="_">28 октября</nobr> в 05:50 по московскому времени

Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС намечается 28 октября в 05:50 по московскому времени

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На МКС «Прогресс» ждет экипаж <nobr class="_">68-й</nobr> длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты

На МКС «Прогресс» ждет экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты

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Для «Союза-2.1а» данный полет стал <nobr class="_">56-м</nobr>, для кораблей семейства «Прогресс» — <nobr class="_">174-м</nobr> в истории (из них 85 — к МКС)

Для «Союза-2.1а» данный полет стал 56-м, для кораблей семейства «Прогресс» — 174-м в истории (из них 85 — к МКС)

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Для «Союза-2.1а» данный полет стал <nobr class="_">56-м</nobr>, для кораблей семейства «Прогресс» — <nobr class="_">174-м</nobr> в истории (из них 85 — к МКС)

Для «Союза-2.1а» данный полет стал 56-м, для кораблей семейства «Прогресс» — 174-м в истории (из них 85 — к МКС)

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На «Прогрессе МС-21» на МКС предстоит доставить <nobr class="_">2520 кг</nobr> грузов

На «Прогрессе МС-21» на МКС предстоит доставить 2520 кг грузов

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На корабле отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор»

На корабле отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор»

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На МКС также проводят эксперимент «<nobr class="_">3D-печать</nobr>». Для него «Прогресс» везет катушки филамента для использования в качестве расходного материала в <nobr class="_">3D-принтере</nobr>

На МКС также проводят эксперимент «3D-печать». Для него «Прогресс» везет катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере

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На МКС корабль в команде экипажа ожидает также сибирячка Анна Кикина. Недавно космонавтка поделилась снимками с МКС, на которых она запечатлена с символом города — юным Городовичком. Одного из вязаных человечков в костюме космонавта сделали педагоги детско-юношеского центра «Планетарий».

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