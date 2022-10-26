В небе над Новосибирском заметили яркий летающий объект — показываем фото и объясняем, что это
Ракету заметили жители города утром
Утром в среду, 26 октября, жители Новосибирска могли наблюдать в небе запуск на МКС грузового корабля «Прогресс». Ракету-носитель «
— На «Прогрессе МС-21» на МКС предстоит доставить
На МКС корабль в команде экипажа ожидает также сибирячка Анна Кикина. Недавно космонавтка поделилась снимками с МКС, на которых она запечатлена с символом города — юным Городовичком. Одного из вязаных человечков в костюме космонавта сделали педагоги детско-юношеского центра «Планетарий».