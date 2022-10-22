Анна Кикина поделились фото с МКС с символом Новосибирска
Вязаного Городовичка для Кикиной создали педагоги детско-юношеского центра «Планетарий»
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поделилась снимками с МКС, на которых она запечатлена с символом города — юным Городовичком. Одного из вязаных человечков в костюме космонавта сделали педагоги детско-юношеского центра «Планетарий».
— Вместе с Анной Кикиной, первым космонавтом из Новосибирска и единственной женщиной действующего отряда космонавтов Роскосмоса, сейчас на борту Международной космической станции «гостит» один из символов нашего города — юный Городовичок! Причем не один, а целых три, которых Анне специально передали из Новосибирска, чтобы она могла взять их с собой на космическую орбиту и позже вернуть на Землю, — сообщили в Большом новосибирском планетарии.
На Международной космической станции продолжается полет российских участников
Ранее мы опубликовали видео, где Кикина в условиях невесомости подстригла коллегу — российского космонавта Дмитрия Петелина. Отметим, чтобы подстричься в космосе, используют специальную машинку, которая работает по принципу пылесоса.