Анна Кикина поделились фото с МКС с символом Новосибирска

— Вместе с Анной Кикиной, первым космонавтом из Новосибирска и единственной женщиной действующего отряда космонавтов Роскосмоса, сейчас на борту Международной космической станции «гостит» один из символов нашего города — юный Городовичок! Причем не один, а целых три, которых Анне специально передали из Новосибирска, чтобы она могла взять их с собой на космическую орбиту и позже вернуть на Землю, — сообщили в Большом новосибирском планетарии.