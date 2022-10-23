«Будет корабли и сельдь осматривать»: инженеры собрали подводный дрон, который ищет людей и мины

— Для того чтобы выполнить работы, его приходилось опускать с гребня плотины на тросе и поднимать, и вот он по пути на себя всю ржавчину собирал. Так смешно выглядел. Мы его в шутку стали называть «Ржавый Джо». Именно вот этот аппарат. Но он, конечно, сам не ржавый, — отметил инженер. — Путешествовал он больше, чем некоторые россияне. Баренцево и Черное моря видел, посетил Крым, по Сибири покатался, в Темиртау был, в Оби. В Мурманске был на выращивании атлантического лосося.

Максимальная глубина работы аппарата — 150 метров.