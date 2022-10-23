«Будет корабли и сельдь осматривать»: инженеры собрали подводный дрон, который ищет людей и мины
Разработка новосибирского Академгородка дешевле иностранных аналогов минимум в два раза
Подводный дрон собрали новосибирские инженеры: он способен искать мины, утонувших людей, проверять целостность кораблей, нефтегазовых труб, ГЭС и многое другое. Его разработчики показали НГС, что дрон увидел в Крыму, Мурманске, на Саяно-Шушенской ГЭС и в других интересных местах. Также нам объяснили, чем разработка отличается от дорогих зарубежных аналогов и почему опытный образец назвали «Ржавый Джо».
Посмотрите наше увлекательное видео о подводных приключениях дрона.
Подводный дрон SmartDive новосибирские инженеры решили собрать, поскольку сами увлекаются дайвингом и признаются — увидели перспективу и достаточно свободную нишу. Иностранные аналоги стоят в 1,5–2 раза дороже и сейчас по объективным причинам к покупке почти недоступны. Среди российских образцов есть похожие, но все они зависят от питания, которое подается на аппарат сверху через кабель. В новосибирской разработке всё проще.
— У популярных отечественных аппаратов питание идет с поверхности. Им нужно откуда-то взять энергию — с корабля или с генератора. Наше большое отличие в том, что питание идет прямо с аппарата. Внизу дрона есть колба, в которой находится аккумулятор. Мы можем подойти на судне к объекту либо выйти на берег и не искать электричество, не тащить с собой генераторы. Место работы оператора абсолютно автономно, — объяснил Иван Медведков, генеральный директор SmartDive.
Опытный образец инженеры зовут ласково — «Ржавый Джо». Смеются, рассказывая про причину такого имени. Дрон проверял этой весной целостность Саяно-Шушенской ГЭС.
— Для того чтобы выполнить работы, его приходилось опускать с гребня плотины на тросе и поднимать, и вот он по пути на себя всю ржавчину собирал. Так смешно выглядел. Мы его в шутку стали называть «Ржавый Джо». Именно вот этот аппарат. Но он, конечно, сам не ржавый, — отметил инженер. — Путешествовал он больше, чем некоторые россияне. Баренцево и Черное моря видел, посетил Крым, по Сибири покатался, в Темиртау был, в Оби. В Мурманске был на выращивании атлантического лосося.
Максимальная глубина работы аппарата — 150 метров.
Цена аппарата — от 790 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Стоимость зарубежных аналогов — от 1,5 миллиона рублей.
— Он может искать под водой любые объекты. Что-то затонувшее: машину, упавший вертолет, людей. Осмотреть днище корабля, найти подводную мину, проверить трубопровод. Всё что угодно. Всё, что под водой находится, всё, что может водолаз или дайвер увидеть, — он тоже может найти, — уверяет инженер. — Работа под водой связана с риском, и, конечно, лучше, когда мы можем использовать подводный аппарат. Тогда жизни человека ничего не угрожает.
Дроном уже заинтересовались в МЧС и ВМФ России.
Аппарат полностью собирают в Академгородке из российских и китайских комплектующих. На него устанавливают различное допоборудование: манипулятор, своеобразный захват, который может поднимать и подавать предметы.
— Например, двигатели мы покупаем в Китае. Не стали изобретать велосипед. Крышку, например, в которой вы видите раму, колбы, где находится электроника с аккумулятором, сам аккумулятор, сборка, фонари — всё российское. Причем подрядчики в основном в Академгородке, — перечисляет Иван Медведков. — Но если что, то вообще всё можно заменить на российское. Вопрос в цене. Есть электроника достаточно сложная, в Китае купленная, потому что в России, например, для определенной микроэлектроники пока нет производственных площадок.
Сейчас инженеры работают над новой версией дрона. Он сможет погружаться на 300 метров.
— 150 метров не хватает для работ, например, на шельфе в Арктике, там нужен аппарат до 300 метров. Задачи таким образом расширяются, — отметил инженер. — Я искренне считаю, что в России очень много возможностей, так как наша страна развивается. Понятно, что это сопряжено с рисками. Это классика по экономике. Где больше рисков, там больше возможностей. Если кто-то хочет более спокойной жизни — это одно. Нам интересно создавать новые продукты. Неважно, в какой стране — в России или за рубежом, нам важно, чтобы наше оборудование применялось.
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