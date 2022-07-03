«С ним всё очень плохо. Скажи что-нибудь ободряющее». Ученые исследовали мозг корреспондента НГС

«А ты хочешь поучаствовать в эксперименте по изучению мозга?» — как-то неожиданно спросил у меня художник Слава Мизин. «А почему бы и нет?» — ответил я, а про себя подумал: «Трепанация же не понадобится, надеюсь?»



Территориально научный эксперимент проходил в залах ЦК-19 на выставке картин художников питерской арт-группы «СНЕГ». Кстати, выставка еще идет до 10 июля . Правда, если вы ничего другого, кроме мишек в сосновом бору, смотреть не любите, то эта экспозиция — не для вас. Хотя… Может, наоборот, стоит попробовать: вдруг понравится?

