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Патент на вакцину от оспы обезьян получил новосибирский центр «Вектор»

Роспатент выдал соответствующий документ

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Разработка центра «Вектор» признана уникальной

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Патент на вакцину от оспы обезьян был выдан разработке новосибирского центра «Вектор». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Ведомство «пришло к заключению о патентоспособности вакцины и ее соответствии мировой новизне». Поэтому центр вирусологии «Вектор» и получил патент на свою разработку.

Летом научный сотрудник отдела геномных исследований «Вектора», доктор биологических наук Сергей Щелкунов объяснял, что разработка центра «Ортопоксвак» проходит стадию регистрации. Он добавлял, что массовая вакцинация от этого вида оспы пока не требуется.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, вирус был обнаружен у пациента, который недавно вернулся из Европы.

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ВакцинаПатентЦентр вирусологии ВекторОспа обезьян
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