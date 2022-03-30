К Новосибирску приближается магнитная буря — она продлится два дня

В Новосибирске ожидается начало слабой магнитной бури 31 марта . Она продлится два дня.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик бури придется на время между 09:00 и 15:00 часами. На следующий день, 1 апреля , бурю ожидают в период с 09:00 до 12:00, после этого магнитосфера земли будет возбужденной.