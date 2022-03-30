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К Новосибирску приближается магнитная буря — она продлится два дня

Ее могут почувствовать метеозависимые люди

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Пик магнитной бури начнется утром

Пик магнитной бури начнется утром

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В Новосибирске ожидается начало слабой магнитной бури 31 марта. Она продлится два дня.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик бури придется на время между 09:00 и 15:00 часами. На следующий день, 1 апреля, бурю ожидают в период с 09:00 до 12:00, после этого магнитосфера земли будет возбужденной.

Буря будет слабой

Буря будет слабой

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Магнитной бурей называют электромагнитные процессы, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля Земли. По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, это может сказываться на метеочувствительных людях.

Как ранее объяснила НГС Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением ООО ЦСМ «Здравица», чаще всего метеозависимость наблюдается у людей с кардиологическими заболеваниями, у пожилых и детей.

— Необходимо формировать метеоустойчивость и укреплять защитные силы организма. Прежде всего это достигается здоровым образом жизни — правильным питанием, умеренными физическими нагрузками, пребыванием на свежем воздухе, правильным режимом сна и бодрствования, контрастным душем, при уже существующих заболеваниях — регулярным приемом базовой терапии по установленному диагнозу, — рекомендует врач.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал видео со вспышками на Солнце. Они напоминают «маленькие молнии». Во время магнитной бури 13 марта Алексею удалось сделать снимки северного сияния под Новосибирском. Посмотрите, каким оно было.

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Солнцеастрономиямагнитная буря
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