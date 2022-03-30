К Новосибирску приближается магнитная буря — она продлится два дня

В Новосибирске ожидается начало слабой магнитной бури
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик бури придется на время между 09:00 и 15:00 часами. На следующий день,
Магнитной бурей называют электромагнитные процессы, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля Земли. По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, это может сказываться на метеочувствительных людях.
Как ранее объяснила НГС Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением ООО ЦСМ «Здравица», чаще всего метеозависимость наблюдается у людей с кардиологическими заболеваниями, у пожилых и детей.
— Необходимо формировать метеоустойчивость и укреплять защитные силы организма. Прежде всего это достигается здоровым образом жизни — правильным питанием, умеренными физическими нагрузками, пребыванием на свежем воздухе, правильным режимом сна и бодрствования, контрастным душем, при уже существующих заболеваниях — регулярным приемом базовой терапии по установленному диагнозу, — рекомендует врач.
Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал видео со вспышками на Солнце. Они напоминают «маленькие молнии». Во время магнитной бури