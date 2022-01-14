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Тема дняМагнитная буря надвигается на Новосибирск
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К Новосибирску приближается магнитная буря — активность Солнца начнет усиливаться уже завтра

Чтобы снизить чувствительность к буре, ученые рекомендуют вести здоровый образ жизни и быть физически активными

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Выброс частиц с Солнца приводит к беспорядочным изменениям в геомагнитном поле Земли

Выброс частиц с Солнца приводит к беспорядочным изменениям в геомагнитном поле Земли

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К Новосибирску приближается магнитная буря, которая пройдет 16 января. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Пик солнечной активности ожидается 16 января, 18 января магнитосфера вернется в спокойное состояние

Пик солнечной активности ожидается 16 января, 18 января магнитосфера вернется в спокойное состояние

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О приближении магнитной бури сообщил Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской Академии наук. По его данным, солнечная активность усилится 15 января, а на следующий день начнется слабая магнитная буря.

Как сообщил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, сейчас специалисты наблюдают за шестью активными областями на Солнце, от двух из которых заряженные частицы направляются в сторону Земли. Они могут изменить ее магнитосферу.

— Это приводит к сложным электромагнитным процессам, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля (отсюда и возникло понятие «буря») и последующим перепадам атмосферного давления, что может сказаться на самочувствии людей, имеющих метеочувствительность, — рассказал Олег Кашин.

Как сообщила Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением ООО ЦСМ «Здравица», чаще всего метеозависимость наблюдается у людей с кардиологическими заболеваниями, у пожилых и детей.

— Необходимо формировать метеоустойчивость и укреплять защитные силы организма. Прежде всего это достигается здоровым образом жизни — правильным питанием, умеренными физическими нагрузками, пребыванием на свежем воздухе, правильным режимом сна и бодрствования, контрастным душем, при уже существующих заболеваниях регулярным приемом базовой терапии по установленному диагнозу, — рекомендует врач.

В прошлый раз магнитная буря достигла Новосибирска в октябре прошлого года. Она относилась ко второй категории по пятибалльной шкале. В сентябре НГС разговаривал с преподавателем НГТУ НЭТИ Владимиром Христофоровым, который рассказал, что представляет собой магнитная буря с точки зрения физики.

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Новосибирский планетарийастрономмагнитная буря
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