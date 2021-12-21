Как выглядят клетки, зараженные «омикроном», — фото исследований новосибирского «Вектора»

Новосибирский научный центр «Вектор» показал, как выглядят клетки, зараженные штаммом «омикрон». Снимки на своем сайте опубликовал федеральный Роспотребнадзор.
«Вектор» начал изучать «омикрон» в начале декабря. В лабораторных условиях «Вектор» заразил этим штаммом культуру клеток Vero E6. Это сделали для исследования его характеристик.
— Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе, — рассказали в Роспотребнадзоре.
На снимках можно увидеть пузырьки — это везикулярные структуры, которые чаще всего представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети. С помощью этой сети происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки.
Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Затем они скапливаются у поверхности этих пузырьков и, при соблюдении определенных физических и химических условий, проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку.
Там, где формируется вирусная частица, меняется мембрана пузырьков. В нее встраиваются белки вируса, которые затем будут определять его поведение при встрече с другой клеткой.
— В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении штаммом «омикрон» соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Первые случаи заражения штаммом «омикрон» в России подтвердились