Как выглядят клетки, зараженные «омикроном», — фото исследований новосибирского «Вектора»

Новосибирский научный центр «Вектор» показал, как выглядят клетки, зараженные штаммом «омикрон». Снимки на своем сайте опубликовал федеральный Роспотребнадзор.

«Вектор» начал изучать «омикрон» в начале декабря. В лабораторных условиях «Вектор» заразил этим штаммом культуру клеток Vero E6. Это сделали для исследования его характеристик.

— Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе, — рассказали в Роспотребнадзоре.