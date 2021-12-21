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Как выглядят клетки, зараженные «омикроном», — фото исследований новосибирского «Вектора»

Ученые отметили, что штамм действует медленнее своих предшественников

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Клетка Vero Е6 на шестые сутки после инфицирования

Клетка Vero Е6 на шестые сутки после инфицирования

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Новосибирский научный центр «Вектор» показал, как выглядят клетки, зараженные штаммом «омикрон». Снимки на своем сайте опубликовал федеральный Роспотребнадзор.

«Вектор» начал изучать «омикрон» в начале декабря. В лабораторных условиях «Вектор» заразил этим штаммом культуру клеток Vero E6. Это сделали для исследования его характеристик.

— Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе, — рассказали в Роспотребнадзоре.

На снимках можно увидеть пузырьки — это везикулярные структуры, которые чаще всего представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети. С помощью этой сети происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки.

Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Затем они скапливаются у поверхности этих пузырьков и, при соблюдении определенных физических и химических условий, проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку.

Там, где формируется вирусная частица, меняется мембрана пузырьков. В нее встраиваются белки вируса, которые затем будут определять его поведение при встрече с другой клеткой.

— В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении штаммом «омикрон» соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Шестые сутки инфекции

Шестые сутки инфекции

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Вирусные частицы коронавируса (штамм «омикрон»), вышедшие из клетки и скопившиеся на ее поверхности

Вирусные частицы коронавируса (штамм «омикрон»), вышедшие из клетки и скопившиеся на ее поверхности

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Первые случаи заражения штаммом «омикрон» в России подтвердились 6 декабря у туристов, которые прилетели в Домодедово. Ранее новосибирские эксперты рассказывали, почему «омикрон» может быть опаснее «дельты».

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вирускоронавирус в Новосибирске
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