Конкурс «Лига лекторов» будет проходить каждые полгода

1 декабря прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Лига лекторов», организованного обществом «Знание». На ней объявлены 50 лауреатов, которые станут почетными лекторами общества. По словам первого замруководителя администрации президента, по совместительству главы наблюдательного совета «Знания» Сергея Кириенко, конкурс станет постоянным и будет проходить каждые полгода. Следующий набор уже стартовал с сегодняшнего дня.
— Уже сегодня принимаются заявки на весеннюю «Лигу лекторов». Поэтому тот, у кого не получилось победить с первого раза, но получилось выйти в финал, вы можете уже сегодня подавать заявку на весеннюю «Лигу лекторов», — сказал Кириенко на церемонии награждения победителей первого сезона.
По словам Кириенко, под эгидой «Знания» создаются студии, где можно делать контент для лекций, открываются лектории в ведущих вузах страны. К лету 2022 года планируется завершить строительство образовательного центра «Машук» в Пятигорске. Победители и финалисты «Лиги лекторов» пройдут переквалификацию в новом центре.
Конкурс «Лига лекторов» был запущен в сентябре 2021 года и нацелен на поиск, отбор и выявление лекторов из разных областей знаний. На конкурс были поданы 2553 заявки, которые принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг. География проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России.