В небе над Новосибирском пронесется звездопад Ориониды — когда за ним наблюдать

Астроном назвал сроки наблюдения за звездопадом Ориониды над Новосибирском
2 октября в небе над Новосибирском начался звездопад Ориониды. В ночь с 20 на 21 октября ожидается максимум его активности. НГС поговорил с сотрудником Большого новосибирского планетария Олегом Кашиным и выяснил, в какой части неба находится этот метеорный поток.
— Максимум приходится на 21 октября, конкретный час не указан. Звездопад можно увидеть в восточной части неба, где находится созвездие Орион. К 06:00 оно переместится на юг, и для нашей широты это будет лучшее время для наблюдения, хотя метеоры будут видны на протяжении всей ночи, — рассказал специалист.
Олег Кашин объяснил, что метеорный поток Ориониды образуется из шлейфа от кометы Галлея, который Земля пересекает дважды в год. Частицы влетают в атмосферу на скорости около 66 км/с и сгорают на высоте в 100–120 км над Землей. За час можно увидеть примерно 25 «падающих звезд».
Для наблюдения за звездопадом астрономы рекомендуют выезжать за город, где нет засветки неба.
Ранее над Новосибирском начался метеорный поток Дракониды. Он продлится до 10 октября.
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