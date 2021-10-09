В небе над Новосибирском пронесется звездопад Ориониды — когда за ним наблюдать

2 октября в небе над Новосибирском начался звездопад Ориониды. В ночь с 20 на 21 октября ожидается максимум его активности. НГС поговорил с сотрудником Большого новосибирского планетария Олегом Кашиным и выяснил, в какой части неба находится этот метеорный поток.

— Максимум приходится на 21 октября, конкретный час не указан. Звездопад можно увидеть в восточной части неба, где находится созвездие Орион. К 06:00 оно переместится на юг, и для нашей широты это будет лучшее время для наблюдения, хотя метеоры будут видны на протяжении всей ночи, — рассказал специалист.