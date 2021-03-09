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Тема дняМожно ли пить воду из-под крана? Эксперимент НГС

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Новые здания для НГУ планируют построить уже в 2022 году

Здания для физматшколы построят на деньги инвесторов

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Для университета и физматшколы построят шесть корпусов

Для университета и физматшколы построят шесть корпусов

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Сегодня, 9 марта, стали известны сроки строительства новых зданий для Новосибирского государственного университета.

— Первый этап — строительство трех зданий СУНЦ за счет инвесторов и строительство трех новых корпусов университета. Поручение Михаила Мишустина — реализовать первый этап программы, эти объекты, буквально в течение ближайших трех лет. Он будет держать это под личным контролем и дал поручение первые здания ввести в эксплуатацию в следующем 2022 году, — рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве.

Основной объем работы планируют выполнить к 2023 году.

Михаил Мишустин посетил Новосибирск в конце прошлой недели. НГС вел онлайн-трансляцию с его визита. Мы рассказали, что посетил и с кем общался премьер. Также НГС писал в ироническом репортаже, каким увидели председателя правительства наши корреспонденты.

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НГУСУНЦ НГУгубернатор Новосибирской области
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