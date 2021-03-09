Новые здания для НГУ планируют построить уже в 2022 году

Сегодня, 9 марта , стали известны сроки строительства новых зданий для Новосибирского государственного университета.



— Первый этап — строительство трех зданий СУНЦ за счет инвесторов и строительство трех новых корпусов университета. Поручение Михаила Мишустина — реализовать первый этап программы, эти объекты, буквально в течение ближайших трех лет. Он будет держать это под личным контролем и дал поручение первые здания ввести в эксплуатацию в следующем 2022 году, — рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве.