Новосибирский школьник «притягивает» к себе ложки и мелочь — его мама сняла это на видео

Как обнаружили необычную способность

Анна рассказала, что об особенности Владлена стало известно случайно: однажды члены семьи в шутку пытались удержать ложку на носу — получилось только у мальчика.

— Я ему сказала: «На грудь прилепи», и ложка прилипла, а еще копейки и градусники. Сначала испугались, а сейчас уже его способности гостям показываем. Одни говорят, что это дар, другие — что кожа потная. Но мы не знаем точно, я не могу объяснить это всё, — поделилась Анна.