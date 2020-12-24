Новосибирский школьник «притягивает» к себе ложки и мелочь — его мама сняла это на видео

Мальчик из Новосибирска притягивает к себе ложки
В СМИ и на форумах часто обсуждают истории людей, которые начали «притягивать» к себе металлические предметы, разные по весу и структуре. В каждом случае этому находят несколько объяснений, но большинство из них сводится к тому, что у обладателя такого «дара» просто более сильное магнитное поле, чем у большинства людей. Родители пятиклассника Владлена Черненко из Новосибирска заметили, что к их сыну тоже прилипают ложки, мелочь и градусники. Понять, почему так происходит, им не удалось. Сначала такая особенность беспокоила, но со временем семья привыкла к этому. Журналист НГС Екатерина Евстафьева пообщалась с мамой Владлена Анной и преподавателем НГТУ Николаем Березиным, чтобы подробнее узнать о феномене этого «магнетизма».
Как обнаружили необычную способность
Анна рассказала, что об особенности Владлена стало известно случайно: однажды члены семьи в шутку пытались удержать ложку на носу — получилось только у мальчика.
— Я ему сказала: «На грудь прилепи», и ложка прилипла, а еще копейки и градусники. Сначала испугались, а сейчас уже его способности гостям показываем. Одни говорят, что это дар, другие — что кожа потная. Но мы не знаем точно, я не могу объяснить это всё, — поделилась Анна.
Женщина рассказала, что семья никуда не обращалась, чтобы выяснить, почему именно у Владлена есть такая особенность.
Что говорит наука
— Для того чтобы тело притягивалось, необходимо действие магнита или проводника с электрическим током. Так как человек не является природным магнитом, то притяжение может возникнуть за счет электричества. Люди могут пропускать через себя электричество. Внутри нас возможно создание токов за счет циркуляции жидкостей, но оно не такое сильное, чтобы к человеку притягивались предметы, — объяснил старший преподаватель кафедры общей физики НГТУ, руководитель театра физического эксперимента Николай Березин.
По словам специалиста, в случае с Владленом наиболее вероятно, что предметы не притягиваются, а не отлипают. Жидкость, которая выделяется из желез, может просто «приклеивать» разные вещи, за счет чего они долго держатся на теле.
— Есть такое свойство, как смачивание. То, что выделяют железы, не всегда хорошо заметно. Жидкость может смачивать вещество, которое находится на коже, — ту же монету, тогда она может держаться. За счет электрического эффекта предметы вряд ли будут примагничиваться. Ток может создаваться, но недостаточно сильный, — объяснил физик.
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