Никаких торчащих проводов: школьница изобрела незаметную помпу для диабетиков

Даше Шейниной из Перми всего
Даша учится в четвертом классе. Как говорит ее мама, девочка с раннего детства любила что-нибудь разбирать и собирать, дорабатывать. Родители старались развить и творческие способности ребенка.
— Мы даже, когда приобрели квартиру, не делали ремонт, — вспоминает Ирина. — Поклеили самые-самые дешевые светлые обои, выдали Даше краски, карандаши. Лет до четырех-пяти у нас были обои разрисованы. Рисовать она начала совсем маленькой, с года-полутора. У нас очень терпеливый папа, который с ней сидел. Давал ей гуашь, она мазала себе ладони и всё пачкала красками.
СЮЖЕТ
В четыре года у Даши после ветрянки как осложнение появился диабет. Из-за болезни она вынуждена пользоваться инсулиновой помпой. Это небольшой прибор — насос с длинной прозрачной трубочкой. Из специальной емкости насос закачивает инсулин и подает его по трубке под кожу через иглу на другом ее конце. Так устройство заменяет работу поджелудочной железы. В России пользуются в основном проводными помпами, так как беспроводные не сертифицированы в нашей стране, заказать их можно только из-за границы. Но эти провода могут стать причиной небольших травм.
— Мы с мамой играли, и я случайно зацепилась проводом и выдернула канюлю (иглу. — Прим. ред.), — вспоминает Даша Шейнина. — И я начала думать, как решить эту проблему.
Решение пришло неожиданно во время урока 3D-рисования: на ручке школьница заметила катушку с проводом и поняла, что ее можно использовать и для инсулиновой помпы. Потом, правда, пришлось долго объяснять папе, что нужно купить для изобретения, но катушка у Даши всё-таки появилась. Ее разобрали, вставили внутрь пружину, которую специально напечатали на 3D-принтере.
Так появился прототип адаптера для инсулиновой помпы.
Катушка адаптера прикреплена к середине трубочки и с помощью пружинки регулирует ее длину, оставляя два свободных конца. Один из них подсоединяется к помпе, а другой вставляется под кожу. Затем появились и другие, полностью напечатанные на 3D-принтере.
«Друг спрашивал: «Можешь мне такую катушку сделать?»»
Изобретение Даша протестировала на себе и поняла: оно незаменимо!
— У меня даже один друг, у него тоже диабет, спрашивал: «Когда ты уже запатентуешь изобретение и будешь производить его? Можешь мне такую катушку сделать?», — делится школьница. — Человек, который пользуется инсулиновой помпой, может сделать провод маленьким и растянуть его. Можно, например, обтягивающее платье носить. Провод не будет торчать, а будет прилегать к коже. Людям удобнее будет, потому что они не будут цепляться за углы проводом.
Патент на адаптер Даша всё-таки получила. Показать проект получилось на самом высоком уровне: в прошлом году вместе с мамой Даша Шейнина летала в Индонезию на выставку юных изобретателей IEYI-2019. На вопросы жюри отвечать приходилось на английском языке. Девочка признается, что к концу второго дня у нее болело горло — так много приходилось говорить.
Другие изобретения: антивандальная панель для автобусных остановок и органайзер для пакетов
У Даши есть еще один проект, на этот раз совместный. С одноклассницей она придумала антивандальную строительно-декоративную панель широкого применения Bee Blocks. Идея возникла, когда девочки заметили остановки, обклеенные объявлениями и разрисованные граффити. Тогда они захотели решить эту проблему. На их панелях можно сделать рисунок, но он легко смывается водой. А клей на такой поверхности не держится. Панель состоит из углублений в виде сот, расположенных под углом. Эти панели можно соединять в разные фигуры и использовать дома или на улице.
— Дома можно использовать для зонирования, — объясняет Даша. — Мы хотим выпускать панели с разным размером сот. Большие соты можно использовать как стеллажи и для вертикального озеленения, для этого есть дренажная система. На улице можно использовать для остановок, обшивания зданий, заборов, столбов.
Школьницы предлагают соединить антивандальную панель с уличным освещением, используя проводку фонарей, — так на остановках всегда будет свет. Но источник питания у них может быть и самостоятельным. Например, их модель работает от солнечной батареи с накопителем, внутрь встроены светодиоды, а блоки распечатаны на 3D-принтере. Со своей разработкой Даша и Вика попали в российскую команду юных изобретателей, чтобы представлять страну на международном конкурсе IEYI-2020. В этом году его должны были проводить в Казани, но из-за коронавирусных ограничений конкурс перенесли в онлайн.
Из-за диабета Даша не может ездить на международные конкурсы одна, как другие ребята. Поэтому ее сопровождает мама — после того как дочери поставили диагноз, родители решили, что Ирина будет полностью заниматься ребенком и уйдет с работы. В оплате поездок часто помогает школа.
— Пандемия нас немного приземлила домой, мы убрали чемоданы в кладовку, это уже плюс, — рассказывает мама Даши. — А так они у нас жили посреди комнаты. Мы приехали, две-три недели дома, быстренько собирались, снова уезжали. Должны были ехать в апреле на международную научно-техническую выставку во Францию, но ее перенесли на следующий год.
Даше нравится заниматься изобретательством. Сейчас у нее есть еще четыре идеи для будущих проектов, о которых она не может рассказать, пока не создан прототип. При этом в ее копилке есть и шуточный проект — органайзер пакетов. В планах у школьницы — сделать его уменьшенную версию в виде брелока, чтобы ходить с ним в магазин.
— В принципе, про каждую конструкцию говоришь, например, кружка неудобная, — рассказывает Ирина Шейнина. — Она говорит: «Вот здесь надо вот так сделать, вот здесь вот так, и она будет классная». У Дарьи просто сошлись художественная фантазия с техническим складом ума.
Дома у семьи Шейниных создается впечатление, что главная фанатка Даши — ее бабушка. Она с огромным удовольствием показывала нам рисунки внучки, рассказывала, как была удивлена, что Даша с легкостью отвечала на вопросы жюри на английском языке на одном из конкурсов.
У Даши Шейниной выходной только в воскресенье, помимо школьных уроков и кружков, она ходит в художественную школу. Мама обещает дочери, что через несколько лет они в квартире заштукатурят все стены, чтобы Даша могла их расписать. Девочка уже разрисовала стены на даче вместе с подругой, изобразив подводный мир и луг. Школьница говорит, что в свободное время любит работать на ноутбуке в программе для построения трехмерных моделей 3D Builder. А весной, когда из-за коронавируса начался карантин и занятия отменили, Даша через интернет начала учиться игре на укулеле.
Сейчас Даша мечтает поступить в инженерный класс, где углубленно изучают физику и математику. А в будущем хочет стать дизайнером интерьеров.