Никаких торчащих проводов: школьница изобрела незаметную помпу для диабетиков

Катушка адаптера прикреплена к середине трубочки и с помощью пружинки регулирует ее длину, оставляя два свободных конца. Один из них подсоединяется к помпе, а другой вставляется под кожу. Затем появились и другие, полностью напечатанные на 3D-принтере.



«Друг спрашивал: «Можешь мне такую катушку сделать?»»



Изобретение Даша протестировала на себе и поняла: оно незаменимо!



— У меня даже один друг, у него тоже диабет, спрашивал: «Когда ты уже запатентуешь изобретение и будешь производить его? Можешь мне такую катушку сделать?», — делится школьница. — Человек, который пользуется инсулиновой помпой, может сделать провод маленьким и растянуть его. Можно, например, обтягивающее платье носить. Провод не будет торчать, а будет прилегать к коже. Людям удобнее будет, потому что они не будут цепляться за углы проводом.

