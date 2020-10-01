«Накормила весь подъезд, а потом продавать стала»: школьница в 9 лет запустила бизнес на тортах

Лиза ходила в мастерскую тортов месяц — в августе, пока шли школьные каникулы.

— Она туда попала как Алиса в Зазеркалье. Это было уже серьёзное производство, — продолжает мама. — Я именно этого и хотела, чтобы она увидела весь масштаб. Что этот труд — настоящая пахота, а не просто ягодки на тортик класть.

Школьница до сих пор с восторгом вспоминает, как туда попала. Но это была отнюдь не экскурсия. Лизе доверяли лепить и вырезать простые фигурки из мастики, мерить продукты, разбивать яйца.

— Что надо было — то и делала, — говорит девушка. — Надо мыть — мыла, надо разбить 50 яиц — разбивала. Всё делала, о чём просили.

А мама в это время наблюдала, на сколько хватит дочери, но пыл никак не угасал. Когда Елена увидела, что качество тортов, которые Лиза пекла дома, выросло, она предложила их продавать.

Первые заказы Лиза начала получать всё в те же 9 лет. Сначала клиентами были знакомые и родственники.