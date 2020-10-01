«Накормила весь подъезд, а потом продавать стала»: школьница в 9 лет запустила бизнес на тортах

Будучи совсем ещё ребёнком, Лиза Носкова начала печь торты по рецептам из интернета, без чьей-либо помощи. Мама девочки Елена, далёкая от кулинарии, сначала только наблюдала за дочерью и покупала продукты. А когда убедилась, что увлечение Лизы перерастает во что-то более серьёзное, начала активно помогать.
Сейчас школьнице четырнадцать. За пять лет она прошла несколько курсов обучения (сложно себе представить, но на них она готовила наравне со взрослыми), попрактиковалась в самой настоящей мастерской тортов и сама теперь продаёт сладости и проводит платные мастер-классы. Стоимость одного Лизиного торта —
«Получала ожоги, порезы, но не сдавалась»
«Меня зовут Лиза, мне 14, и я — кондитер», — так приветствует школьница своих подписчиков в инстаграме. Листая фото с её работами, невозможно поверить, что их сделала восьмиклассница. Ещё сложнее представить, что девочка начала пробовать себя в этом деле совсем ребёнком — в 8 лет.
— Я никогда не увлекалась выпечкой, — признаётся мама Елена. — У меня только сестра пекла, да и то раз в год — на день рождения. И я подумать не могла, что дочь будет так экспериментировать. Ей было 8 лет, когда она начала печь. Прочитает что-то в интернете, и вперёд. Она могла прийти домой уставшая после уроков, вставала у плиты и пекла, она так отдыхала. Мы сначала накормили тортами всю родню, соседей, а потом и весь подъезд. Но Лиза и не думала останавливаться.
Её любимой передачей во втором классе был «Мастер-шеф». Девочка смотрела все его серии взахлёб и буквально выучила наизусть.
— Пока Лиза училась работать с плитой и вообще на кухне, она прошла боевое крещение: получала ожоги (был даже III степени), порезы, но не сдавалась, — вспоминает мама. — Она у меня вообще боец!
Лиза слушает маму и кивает головой:
— Это всё было, есть и будет, — соглашается она и показывает на свои руки. — А ещё моя мама — не из тех, кто тотчас бросается к детям, набившим шишку. У неё подход такой: «Упала? Ничего страшного, вставай и иди дальше!» Но при этом всегда чувствуется поддержка.
— Но я не навязываю, я помогаю, — тут же объясняет свой подход Елена. — Если я нужна — поддержку дам, свою линию гнуть не буду. Скорее я опора своим дочерям (у Лизы есть старшая родная сестра Соня. — Прим. ред.). Если что-то получается — хвалю, нет — критикую. Один раз Лиза одёрнула меня: «Мама, ты не забыла, что я ребёнок?!» Но я просто стараюсь быть объективной и прививать им стойкий иммунитет.
Первые заказы и первые деньги
К 9 годам об увлечении школьницы знала уже вся родня. На день рождения Лизе подарили поварской китель, брюки, колпак. Мама тоже решила её поддержать и купила дочери первый мастер-класс. Однодневный интенсив обошёлся тогда в
— На этом мастер-классе были взрослые женщины, они разбились по парам, а я осталась одна, — улыбается Лиза и говорит, что не почувствовала тогда никакого ущемления. — Потом подошла опоздавшая девушка, и её поставили ко мне. Я всё взяла на себя: отмерила и взбила сливки, добавила сыр, сахарную пудру. Сделала крем, а эта девушка стояла и не понимала, что происходит.
СЮЖЕТ
После этого домашняя кухня превратилась в филиал кулинарной студии. Лиза начала отрабатывать полученные на мастер-классе навыки.
— В среднем на закуп [продуктов] для одного торта уходит
Но поддерживать Лизу мама не перестала.
— Помнишь, я тебя в тот же год после мастер-класса устроила на месяц в кондитерскую к Елене Измодёновой? — говорит она и начинает рассказывать совершенно удивительную историю.
Как-то раз Елена пришла с дочерьми на 95-летний юбилей к своей тёте. На праздник привезли шикарный трёхъярусный торт, от которого девятилетняя Лиза не могла оторваться весь вечер.
— Я тогда в этой сфере была совершенно несведущей — кто печёт, как печёт, — рассказывает мама. — Сказали, что торт заказывали у Елены Измодёновой. У неё кондитерский цех на проспекте Ленина, и она очень крутая. Елена была первая из челябинских кондитеров, о ком я узнала. Я позвонила ей и просто рассказала про свою дочь, что она талантливая. (Тут на глазах Елены выступили слёзы.) Надо ещё сказать, что я умею подбирать слова и уговорить любого. Сначала Елена не сказала ни да, ни нет. Попросила время, чтобы подумать. И в итоге она всё-таки согласилась.
Лиза ходила в мастерскую тортов месяц — в августе, пока шли школьные каникулы.
— Она туда попала как Алиса в Зазеркалье. Это было уже серьёзное производство, — продолжает мама. — Я именно этого и хотела, чтобы она увидела весь масштаб. Что этот труд — настоящая пахота, а не просто ягодки на тортик класть.
Школьница до сих пор с восторгом вспоминает, как туда попала. Но это была отнюдь не экскурсия. Лизе доверяли лепить и вырезать простые фигурки из мастики, мерить продукты, разбивать яйца.
— Что надо было — то и делала, — говорит девушка. — Надо мыть — мыла, надо разбить 50 яиц — разбивала. Всё делала, о чём просили.
А мама в это время наблюдала, на сколько хватит дочери, но пыл никак не угасал. Когда Елена увидела, что качество тортов, которые Лиза пекла дома, выросло, она предложила их продавать.
Первые заказы Лиза начала получать всё в те же 9 лет. Сначала клиентами были знакомые и родственники.
— У Лизы был простой венчик. Я ей оборудование никакое не покупала, говорила им работать, потому что всё ещё не верила, что это надолго. И она им крутила, — рассказывает Елена. — А потом Лиза на свои первые заработанные деньги — она накопила целенаправленно
— Потом она в 10 лет на Новый год подарила мне серьги из белого золота с камнем на свои заработанные деньги. Я рыдала, конечно, — еле сдерживая эмоции, рассказывает мама.
«Заказы шли, как круги по воде»
Сейчас у Лизы в базе 150 разных рецептов тортов и пирожных, которые она собрала на разных мастер-классах. А их она прошла немало. За самый дорогой семья заплатила
Школьница пекла, а мама продолжала помогать, особенно в продвижении на первом этапе. Елена — коммерческий директор в фирме и по совместительству бухгалтер, поэтому хорошо разбирается в этом.
— В прошлом я вообще челнок, маркетинг выучила в школе жизни, — рассказывает женщина. — И как хороший маркетолог я начала с ближайшего круга. Предлагала торты родственникам на дни рождения (на финансовой основе), потом — друзьям, друзьям друзей. Это как камень кидаешь, и волны идут по воде.
Потом Елена ещё дальше пошла и попросила племянника создать группу в соцсети.
— И началось, — вспоминает с улыбкой она. — В группу начали вступать уже чужие люди, правда, потом они стали почти родными. У нас много таких заказчиков, которые покупают торты, например, уже по три года подряд. Заказывают снова и снова на все свои семейные праздники.
Далее к продаже тортов прибавилось ещё одно направление — Лиза начала сама проводить мастер-классы. Первое такое мероприятие она провела три года назад — в 2017-м. Вместе с мамой школьница сняла студию и пригласила всех желающих по цене
— Мы тогда готовили пять видов капкейков, и каждый унёс по 12 капкейков домой плюс получил подробный рецептурник, — рассказывает Лиза. — Друзья часто спрашивают меня, сколько я в месяц зарабатываю. Но я не могу так посчитать, потому что суммы всегда разные. В один месяц может быть всего два заказа, в другой — по три заказа в неделю. Самый максимальный заработок был, пожалуй, прошлым летом благодаря «Муравейникам», которые мы поставляем на «Алоху».
На базе отдыха «Алоха» работают друзья Елены. И каждое лето четыре года подряд (нынешний год не в счёт из-за пандемии коронавируса) мама с дочерью отвозили туда пирожные — по
Когда такие объёмы, на кухню к Лизе на помощь приходят и мама, и сестра. Делают всё вместе.
Сейчас началась школа, и подход к заказам немного изменят. Будут брать только те, что можно выполнить за три дня.
— Если позвонят вечером и попросят к утру торт на три килограмма, мы не возьмёмся за такое. Во-первых, это технологически невозможно, а во-вторых, по ночам нам тоже нужно отдыхать, — объясняет Лиза.
Судьбоносные решения
Как строить свою жизнь, дети Елены решают сами. Мама им в этих вопросах полностью доверяет. Старшая дочь Соня, например, планирует уехать учиться в Чехию. А Лиза после 9-го класса собирается пойти в Международный институт дизайна и сервиса изучать гостиничный бизнес.
Выбрать это направление ей предложила мама.
— Лиза не хочет идти в 10–11-й класс время тратить, хочет работать. На курсе, куда она пойдёт, есть раздел «высокая кухня». Думаю, она выучит и организацию, и управление с азов и откроет потом свой бизнес, — считает Елена.
Пока же Лиза — обычная школьница. Девочка признаётся, что никогда не была отличницей, но оценки у неё всегда хорошие. Помимо того что она ходит на уроки и печёт торты, Лиза ещё и увлекается танцами. Она занялась ими до школы и в этом тоже делает отличные успехи.
— У меня дети очень активные, — говорит Елена. — Если в танцах спросят, кто пойдёт в круг танцевать, мои выйдут первыми. Я сама у детей учусь, они меня круче намного. Просто им надо помогать. Надо реально видеть, где у ребёнка есть талант, и развивать сильную сторону. А то, что не очень хорошо получается, отбросить. Но дело в том, что у них вообще всё круто получается, за что бы ни взялись.