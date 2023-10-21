«Это уродство и богохульство». Как новая 1000-рублевая купюра превратилась в религиозный скандал. Все подробности

16 октября Центробанк представил новый образец купюры в 1000 рублей. И тут же по стране прокатился громкий религиозный скандал этой недели: на одном из изображенных зданий есть полумесяц, а на втором отсутствует православный крест. Речь про два здания, которые расположены на территории Казанского кремля: башню Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.
Наши коллеги из 116.RU объясняют, почему «храм» стоит без креста, откуда у Сююмбике полумесяц, какие важные политические фигуры высказались по поводу новой 1000-рублевки и как Центробанк остановил выпуск купюры из-за грандиозного скандала.
Новая купюра с Казанью
Казань появилась на новой 1000-рублевой купюре. Одна сторона банкноты полностью посвящена Нижнему Новгороду — там изображена Никольская башня Нижегородского кремля.
На оборотной стороне Казань теснится вместе с соседней Уфой.
На купюре — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, башня Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Скандал произошел из-за того, что на башне Сююмбике есть полумесяц, а на храме слева нет креста.
«Храм» без креста и башня с полумесяцем
Здание, которое далекие от республики общественные деятели называют «храмом», на самом деле Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан. Это здание действительно подразумевалось как Дворцовая или Введенская церковь. Ее построили в XVII веке и перестроили в XVIII, предположительно, на месте мечети Нур-Али. Церковь предназначалась для службы казанского губернатора. Она дважды горела. В 1859 году по приказу Николая I храм восстановили. В 1918 году снова настали нелегкие времена. Церковь разграбили и приспособили под столовую. В 2002 году здание вновь отреставрировали. Сейчас оно используется как музей и стоит без креста на куполе.
Под «минаретом с полумесяцем» всё те же общественники подразумевают башню Сююмбике, которая является не религиозным объектом, а туристическим. В прошлом она использовалась как сторожевая башня. Изначально ее венчал двуглавый орел. В 1918 году Совнарком подписал декрет о возвращении мусульманам памятников национальной истории и культуры. Так наверху появился полумесяц. В 30-е его убрали, в 90-е вернули.
Казанский краевед Марк Шишкин объясняет: на Сююмбике полумесяц, потому что весь XIX век именно русские краеведы пытались доказать, что это последняя ханская постройка. А у татар было предание, что под башней похоронен кто-то важный. Исходя из этой логики, полумесяц там впервые установили еще в 1918 году, а второй раз в 1993 году.
— Связали башню с именем ногайской правительницы Казани Сююмбике русские же авторы. И русские же авторы, начиная с Хераскова, сделали из Сююмбике экзотическую литературную героиню. К башне она никакого отношения не имеет. Верной оказалась изначальная интуиция татар про погребение, потому что в 70-е годы у подножья башни раскопали мавзолей казанских ханов, а дальше нашли фундамент мечети, — объясняет Шишкин.
Так и выходит, что Русская сторожевая башня стоит между ханским мавзолеем и разрушенной ханской мечетью. Рядом стоит дворцовая церковь, которая сейчас без креста, потому что в ней музей.
— Как без шумной дискуссии вернуть в эту церковь — церковь, потому что многие захотят туда же вернуть мечеть? Это большой вопрос. Поэтому музей. Полумесяц на башне сейчас объясняют не преданиями о Сююмбике, а именно расположением на этом месте древней мечети и мавзолея. Мы в Казани жить в этой мешанине смыслов попривыкли. Те, кто с нашей спецификой не знаком, видят в этом подвох и страшный ужас, — добавляет краевед.
«То, чего стоит стыдиться»
Одним из первых и довольно резко высказавшихся на счет новой купюры стал священник, блогер Павел Островский.
— Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? — написал он в своем телеграм-канале.
Так он отреагировал на «изображение минарета с полумесяцем» и «православного храма без креста». Священник призвал «не играть с огнем».
— Нет никакой разницы, какое это здание в реальности, так как 99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем, — ответил чуть позже Островский на разъяснения относительно башни Сююмбике и музея.
По словам священника-блогера, выбранный Центробанком дизайн купюры «несет раздор на религиозной почве».
— Тут два варианта. Первый — это тупость дизайнеров, которые «просто не подумали», что на таком высоком уровне совершенно недопустимо. Второй — сознательная провокация, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана. Лучше, чтобы это был первый вариант, — пишет Островский.
Он продолжает настаивать на своем: по факту на новой купюре изображено здание церкви без креста.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в свою очередь заявил, что в новой купюре «нет никакой проблемы». Он задался вопросом, почему на банкноте должен быть крест, «если его в жизни там нет».
— Зачем домысливать, если выяснилось, что это не церковь? Наша позиция достаточно понятная и ясная. Те наши памятники, действующие церкви, колокольни и прочее, которые имеют крест, которые являются культовыми зданиями православными, если есть изображения где-либо без крестов, которые на самом деле на них есть — это, на наш взгляд, некая форма какого-то кощунства, — говорит Кипшидзе.
Однако же его руководитель, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда озвучивает иную позицию. Он считает, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно, чтобы «не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».
— Совершенно очевидно, что верующие люди имеют право голоса при рассмотрении вопроса об использовании в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию. Мы, со своей стороны, выступаем за то, чтобы православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан, был естественной частью государственной символики нашей страны, — пишет Легойда в своем телеграм-канале.
Его поддерживает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По словам последнего, должны проходить общественные обсуждения с «участием представителей наших традиционных конфессий».
— Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится, — высказался он в своем телеграм-канале.
Еще один федеральный политик, который высказался на эту тему, — депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он записал целое видео, в котором высказался, что на территории Казанского кремля есть «прекрасный православный собор и прекрасная мечеть», которые и можно было поместить на купюру.
— Дискуссия возникла на ровном месте. Ее можно было бы не допустить, если бы разработчики согласовали с регионом то изображение, которое они планируют сделать, — говорит Нилов.
Другой депутат Госдумы, который представляет там Татарстан, можно сказать промолчала. Она опубликовала довольно обтекаемый пост на эту тему в своем телеграм-канале.
— Сама за минувшие сутки неоднократно слышала вопрос, как я отношусь к дизайну новых купюр. «Вы же депутат от Татарстана!» Так ведь я от Татарстана депутат, а не от Центробанка. К республике претензии есть? К Казани? Нет. Прекрасный регион, красивый, благоустроенный город.
Жестче других по теме высказался актер и телеведущий Борис Корчевников. По его словам, на новой 1000-рублевой купюре то, «чего стоит стыдиться».
— По непонятной мне, но очевидно сознательной логике властей региона, крест на купол одного из поруганных большевиками храмов в сердце Казани, не возвращают уже больше 30 лет, хотя гонения вроде как давно прекратились. Видимо, не везде, — пишет Корчевников в своем телеграм-канале.
По его словам, с этим стоит разобраться, но это потом. А здесь и сейчас он не понимает, как такое изображение попало на банкноту.
— Храм без креста — это уродство и богохульство. Такими кровоточащими поруганиями — следами и остовами разрушенных святынь — полна ещё вся центральная Россия, да даже в центре Москвы такое стоит. Поставим на купюры теперь это? Нет. Будем, как можем, восстанавливать и утирать слезы ангелам храмов и нашим матерям, — пишет Корчевников.
Свою позицию высказал и глава духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. Высказывания вокруг скандала с 1000-рублевой купюрой он назвал ненавистью к мусульманству.
— Невозможно так односторонне ненавидеть, открыто проявлять ненависть к мусульманам, это неправильно. Если мы хотим создать хорошее общество, то мы должны быть по-настоящему толерантными не только на словах. У нас очень много мусульман, почему не может быть и полумесяцев, и крестов? Это вполне нормально, естественно. Нелогично ставить крест там, где его нет, и убирать месяц оттуда, где он есть. Неприязнь приведет к тому, что на небо запретят смотреть — там тоже полумесяц, — сказал главный муфтий республики.
«Замысел унизить символы православия»
Одними осуждающими высказывания не обошлось. Представители движения «Сорок сороков» написали жалобы в следком России и Генпрокуратуру.
По мнению активистов, формально объекты изобразили как в реальности, но их всё же возмущает, что «акцент сделан на мусульманские символы при одновременном уничижении символов русской государственности и православной веры». Как выражаются авторы, купол церкви «обезглавлен», то есть изображен без креста.
— При общем взгляде на новую банкноту явным становится замысел авторов эскиза денежного знака унизить символы православия и русской государственности по отношению к символам ислама, — говорится в их заявлении, опубликованном в телеграм-канале.
Свой гнев авторы обратили против Центробанка. Они просят проверить должностных лиц ЦБ на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по принадлежности к православному вероисповеданию и гражданам русской национальности.
«Сорок сороков» — общественное движение, позиционирующее себя как объединение для православных верующих с активной гражданской позицией. Основано в 2013 году. Широкую известность движению принесли события в московском парке «Торфянка» и протесты против фильма «Матильда».
Эльвира, отмена
После двух дней ожесточенных дискуссий, Центробанк сделал заявление:
— Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила.
Как будет выглядеть новая банкнота и что будет на ней изображено — пока непонятно.