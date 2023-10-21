«Это уродство и богохульство». Как новая 1000-рублевая купюра превратилась в религиозный скандал. Все подробности

Скандал произошел из-за того, что на башне Сююмбике есть полумесяц, а на храме слева нет креста.

«Храм» без креста и башня с полумесяцем

Здание, которое далекие от республики общественные деятели называют «храмом», на самом деле Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан. Это здание действительно подразумевалось как Дворцовая или Введенская церковь. Ее построили в XVII веке и перестроили в XVIII, предположительно, на месте мечети Нур-Али. Церковь предназначалась для службы казанского губернатора. Она дважды горела. В 1859 году по приказу Николая I храм восстановили. В 1918 году снова настали нелегкие времена. Церковь разграбили и приспособили под столовую. В 2002 году здание вновь отреставрировали. Сейчас оно используется как музей и стоит без креста на куполе.