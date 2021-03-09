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Сколько можно голодать? Когда начинается Великий пост в 2021 году и что в него нельзя

Отказываться от еды на 40 дней — смертельный номер

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Цель Великого поста — не в особой диете, а в покаянии

Цель Великого поста — не в особой диете, а в покаянии

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Для тех, кто не в теме, Великий пост кажется сущим испытанием: есть практически ничего нельзя, даже думать о плотских утехах — грех. Но какие правила на самом деле предписывает церковный устав, кто может позволить себе мясо и когда начинается пост в 2021 году?

В этом году Великий пост начнется 15 марта и продлится до 1 мая — семь недель, когда верующим рекомендуется воздерживаться от мяса, рыбы, молока и яиц. Но везде есть исключения. Например, не прислушиваться к рекомендациям могут маленькие дети, беременные женщины и люди с заболеваниями, особенно по части ЖКТ.

Согласно церковному уставу, Великий пост идет по таким правилам:

  • в первую и последнюю недели — особенно строгий пост;
  • полностью запрещены продукты животного происхождения;
  • по будням едят один раз в день — вечером;
  • по субботам и воскресеньям едят два раза — в обед и вечером;
  • понедельник, среда и пятница — холодная еда без масла;
  • вторник и четверг — горячая еда без масла;
  • суббота и воскресенье — можно позволить себе растительное масло и немного вина (кроме субботы Страстной седмицы).

При этом строго следовать церковному уставу должны только священнослужители. Для всех остальных эти правила носят рекомендательный характер. Если ваш образ жизни или работа связаны с нагрузками (физическими или когнитивными), достаточно просто придерживаться постного меню. В конце концов, цель Великого поста — не в особой диете, а в покаянии.

Кстати, верующие начинают отказываться от мяса уже на Масленицу, чтобы войти в Великий пост постепенно. Масленая неделя идет уже сейчас. Мы разобрались, что церковь думает о поедании блинов каждый день и как правильно просить прощения.

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Великий постдиетаправославие
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