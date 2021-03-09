Сколько можно голодать? Когда начинается Великий пост в 2021 году и что в него нельзя

Для тех, кто не в теме, Великий пост кажется сущим испытанием: есть практически ничего нельзя, даже думать о плотских утехах — грех. Но какие правила на самом деле предписывает церковный устав, кто может позволить себе мясо и когда начинается пост в
В этом году Великий пост начнется
Согласно церковному уставу, Великий пост идет по таким правилам:
- в первую и последнюю недели — особенно строгий пост;
- полностью запрещены продукты животного происхождения;
- по будням едят один раз в день — вечером;
- по субботам и воскресеньям едят два раза — в обед и вечером;
- понедельник, среда и пятница — холодная еда без масла;
- вторник и четверг — горячая еда без масла;
- суббота и воскресенье — можно позволить себе растительное масло и немного вина (кроме субботы Страстной седмицы).
При этом строго следовать церковному уставу должны только священнослужители. Для всех остальных эти правила носят рекомендательный характер. Если ваш образ жизни или работа связаны с нагрузками (физическими или когнитивными), достаточно просто придерживаться постного меню. В конце концов, цель Великого поста — не в особой диете, а в покаянии.
Кстати, верующие начинают отказываться от мяса уже на Масленицу, чтобы войти в Великий пост постепенно. Масленая неделя идет уже сейчас. Мы разобрались, что церковь думает о поедании блинов каждый день и как правильно просить прощения.