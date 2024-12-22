«Двадцать сообщений, а в ответ — тишина»: как познакомиться с мужчиной и сделать первые шаги в отношениях — объясняет психолог

Разбираемся вместе с психологом, как правильно делать первые шаги в отношениях Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Уже совсем скоро все дружно начнут подводить итоги уходящего года и придумывать цели на новый. Весьма полезно — рекомендуем. Карьера, финансы, самореализация… А любовь? Наверняка многие девушки и женщины под бой курантов загадают встретить человека, которого полюбят всем сердцем. Мы решили пойти на опережение и попросили психолога дать несколько советов на тему того, как сделать первые шаги в отношениях, стоит ли писать мужчине первой, и что делать, если в ваши мысли постоянно вмешивается бывший.

Где девушке познакомиться с парнем

В наше время существует много разных способов для знакомства с противоположным полом. Самое популярное и одновременно спорное — интернет. Но это — большая лотерея: как повезет. Бывает, что после пролистывания приложений требуется помощь специалиста, а бывает, наоборот — люди объединяются в союз и живут счастливой наполненной жизнью.

Самым результативным местом для знакомств психолог Светлана Наркевич считает социальные институты.

— Работа или клуб по интересам: спорт, бизнес, творчество. У людей как минимум есть общая тема для разговора или совместные ценности. Сообщества — самый правильный и социально адаптируемый выход на противоположный пол, — объясняет Светлана Наркевич.

Светлана Наркевич Системный терапевт, мастер расстановок, психолог, победитель российской премии игропрактиков как автор лучшей психологической игры «По течению жизни»

Процент знакомств на улице или в заведениях сегодня заметно сократился: важно не нарушать личные границы, выдерживать социальную дистанцию, а еще — считывать знаки. Девушка покажет сама, что готова к знакомству.

— Природой заложено, что первый импульс исходит от женщины. Это можно определить по внешнему виду: расслабленная поза, улыбка, открытый взгляд, — объясняет Светлана Наркевич.

Второй импульс остается за мужчиной — подойти, начать разговор, сделать комплимент. Третий, как объясняет психолог, — флирт.

— Важно не путать флирт и соблазнение. Флирт — это игра, а не обещание. Обычно флирт начинает женщина: улыбнуться, посмотреть, что будет дальше, — говорит Светлана Наркевич.

Как написать парню первой

Итак, знакомство состоялось. Как быть дальше? Писать или не писать первой — вопрос, который мучает каждого после обмена контактами. Обычно этот шаг остается за мужчиной, но психолог рекомендует не опираться на правила, к тому же негласные.

— Если есть что написать, то почему не написать. Но нужно отдавать себе отчет — зачем. Важно соблюдать границы: отчитываться или спрашивать, где он и что он — это про их нарушение. В конфетно-букетном периоде границы широкие. Они начинают сужаться с появлением отношений, а когда образуется пара, то образуются уже границы пары, — объясняет Светлана Наркевич.

Психолог не рекомендует слишком активничать в переписке на первом этапе, излишнее проявление инициативы может дать обратный эффект.

— Двадцать сообщений, а в ответ — тишина: это уже о чем-то, да говорит, — отмечает эксперт.

Следите за тоном и настроением переписки, не наседайте на собеседника, дайте ему время на ответ, не душите энтузиазмом. Из-за перенасыщения общением могут возникнуть напряжение и желание убежать.

— Не забывайте, что ваш собеседник — самостоятельная личность со своими устоями. Не стоит заполнять собой все пространство и перетягивать внимание лишь на себя, — говорит психолог.

В здоровой позиции человеку хорошо с самим собой. Нередко случается, что вне диалога люди излишне концентрируются на партнере, постоянно думают о нем, не могут сосредоточиться на повседневных задачах, не могут переключить внимание на себя — это прямая дорога в терапию.

Ситуэйшеншип — что это?

А теперь подумайте, все ли в порядке с вашими отношениями или вы попали в ситуэйшеншип? Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Светлана Наркевич уверяет, что отношения понимаются как отношения, когда о них заявлено: друг перед другом, перед друзьями, родителями, в ЗАГСе или в церкви. Все остальное — это нежелание брать ответственность, соответственно — не серьезно.

Под такой статус в Сети придумали термин — ситуэйшеншип (situationship — от английского «ситуация»). То есть вы как будто вместе, но парой себя не объявляли, ваш статус не определен.

Иногда такая пара ходит на свидания, иногда дарит подарки, присутствует интимная близость. Партнеры делают все то, что делают люди в отношениях, но отказываются обсуждать кем являются друг для друга по-настоящему.

Ситуэйшеншип могут продолжаться бесконечно долго, если обоих в паре все устраивает. Если же один из партнеров рано или поздно выкажет недовольство слишком долгой неопределенностью, то ситуэйшеншип плавно приобретет статус «все сложно».

При чем тут бывший?

Нередко случается, что преткновением для новых отношений становится незавершенность предыдущих. Бывший постоянно лезет в ваши мысли, снится во сне или вы рассуждаете о том, что хотели бы вернуться.

Если так происходит, значит, в вашем прошлом осталось что-то незаконченное. Это мешает начать новые отношения — это «что-то» так и будет тянуть вас назад. Для решения проблемы существуют разные методики, к примеру — расстановки.

— Задайте себе вопрос — почему вам хочется обратно? Что вы хотите получить? Какие компенсации? Что-то недодали вы или что-то недодали вам, — объясняет Светлана Наркевич.

Психолог считает, самое важное — быть честной с собой. Если вы действительно понимаете, что совершили ошибку, то так и скажите об этом, не следует изобретать велосипед. Если же вы запутались и не знаете, как действовать дальше, то терапия станет для вас отличным решением.

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