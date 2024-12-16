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Он и она истории «Я люблю приключения»: итальянец сменил холостяцкую жизнь в Альпах на многодетную семью в Сибири

«Я люблю приключения»: итальянец сменил холостяцкую жизнь в Альпах на многодетную семью в Сибири

Необычная семья живет в новосибирском микрорайоне «Благовещенский»

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Дом семья обживает около года

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Супружеская чета Бертолина — Диего и Елена — вместе уже 20 лет. Они познакомились в Новосибирске на одной из выставок итальянской продукции, за встречей последовал роман в письмах, а после единственного свидания — на Красной площади — они решили пожениться. Сейчас у них красивый дом под старину и четверо детей. Супруги рассказали корреспондентке НГС, как родство душ помогло им преодолеть культурные различия.

Невероятные приключения итальянца в России

В этом году у супругов Елены и Диего Бертолина фарфоровая свадьба — они уже 20 лет вместе. Кто бы мог подумать, что именно этим обернется мимолетная встреча в начале 2000-х на выставке итальянской продукции, куда Елену пригласили как переводчика, а Диего пришел за компанию с соотечественниками.

— В те годы в Новосибирске была большая итальянская община. Они работали в благотворительных организациях, преподавали итальянский язык в новосибирских вузах. Кроме того, наш рынок привлекал итальянских производителей и они предлагали большой ассортимент своих товаров, — рассказывает Елена. — И меня пригласили на одну из таких выставок переводчиком (по профессии Елена — преподаватель итальянского).

Диего говорит, что оказался в Новосибирске случайно — приехал по приглашению. У его семьи тогда была своя строительная компания. Пообщавшись на выставке, итальянец и сибирячка обменялись адресами электронной почты. Так начался их эпистолярный роман.

— Первое свидание у нас было в Москве, возле Кремля, где Сан-Базилио — как это по-русски? — говорит Диего, имея в виду Храм Василия Блаженного.

Первое свидание супругов прошло в Москве

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Елена объясняет, что в тот день они гуляли по Красной площади. Потом еще съездили вместе в Карелию, посмотрели Кижи, Соловки. И через полгода поженились — свадьбу сыграли сначала в Новосибирске, а потом обвенчались на родине Диего. В России не обошлось без приключений.

— Казалось, что все было против нас, — вспоминает Елена. — На улице было минус 32, регистрация во дворце бракосочетания рано утром. На стоянке ночью произошел пожар, и автомобиль нашего друга, на котором мы должны были ездить, утром был покрыт замерзшей пожарной пеной и копотью. И мои друзья всё утро отмывали эту машину на морозе. Я им очень благодарна за все и особенно за то, что мне сразу ничего не сказали — я сама была на нервах из-за того, что мой парикмахер-визажист не пришла. Хорошо, что у подруги была [знакомая], и меня быстро накрасили и причесали. Вот так с испытаний началась наша семья.

Посыпание рисом после церемонии

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Перед свадьбой Диего сделал невесте необычный подарок: засушенные эдельвейсы и самодельный браслет из меди с гравировкой.

Родные Елены восприняли новость об итальянском женихе спокойно, а вот мать Диего поначалу не поняла сына: как это он теперь будет жить в России?

— А я просто люблю приключения. Я жил 40 лет в Италии — в принципе, я всё в Италии видел. Мне хорошо в Италии, и тут хорошо тоже. Там я жил в маленькой деревне рядом с Альпами, к снегу привычен. И за окном тоже были река и березы, так что здесь я чувствую себя как дома. И когда мы решили жениться, я сказал, что, если смогу найти работу в России, то почему бы и нет? В принципе, можно жить. И я нашёл работу, — вспоминает свои размышления Диего.

Елена и Диего в Венеции

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— На самом деле, это было действительно удивительно, — смеется Елена. — Потому что он не знал ни слова по-русски. А его взяли на работу представителем, менеджером по продажам! Первое время он объяснялся с клиентами жестами, показывал каталог. И параллельно учил русский язык.

Теперь Диего работает строителем, его специализация — кровельные работы. Новые слова он продолжает узнавать до сих пор. Труднее всего ему пока что дается чтение написанных от руки текстов. Любопытно, что Елена как раз недавно всерьез увлеклась каллиграфией — учит ребятишек красиво писать.

Разница менталитетов, но родство душ

Начинать совместную жизнь двум взрослым людям всегда непросто. А людям, которые выросли в разных культурах — тем более.

— Да всё время что-нибудь не так, — смеётся Елена. — Не нравится, не хочу, потому что привыкли по-другому. Другая культура — другое отношение к жизни.

Елена всегда мечтала о большой семье

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Но на вопрос, как они разрешают конфликты, супруги задумчиво переглядываются. Оказывается, за 20 лет у них не было ни одного серьезного конфликта. Пытаясь это объяснить, они приходят к заключению, что дело в сходстве душ.

Если говорить о том, что им кажется странным в культуре друг друга, то это разное представление о личных границах. Елена приводит в пример первую поездку в Италию: семья Диего живет на севере Италии, в деревеньке под названием Бормио.

— Когда к нам кто-то в гости приезжает, мы все равно стараемся как-то человека вовлечь в нашу жизнь. Например, у нас собирается кто-нибудь в магазин, и тебе обязательно предложат пойти с ним. Или вот, у нас чай — это предлог пообщаться, а там семья с гостями за столом собирается только во время обеда или ужина, — рассказала Елена.

Местность, в которой вырос Диего

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А Диего, за столько лет заметно обрусев, подметил другую крайность.

— В Италии жизнь не такая быстрая, как в России. Я долго не был там и удивился, когда пошел в продуктовый магазин. Народу было мало, и продавец разговорился с клиентом: как мама, как жена, как работа. И так прошло практически полчаса, а я все ждал и думал: «Ну как они тут так работают?» В России все быстро, очереди быстрые.

У родителей Диего тоже было много детей — пятеро

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Кстати, Диего никогда не думал, что у него будет многодетная семья, хотя сам вырос в такой. А вот Елена мечтала, что ребятишек будет много — так и вышло. Сейчас их четверо: две девочки и два мальчика, младшему 8 лет, старшей — 16. Имена у всех русские, но родители подбирали такие, чтобы сочетались с отчеством и фамилией.

Два Рождества, две Пасхи

Так выглядит презерпио

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В целом жизнь на стыке двух разных культур имеет свои плюсы. До сих пор восторг детей вызывает тот факт, что каждый год семья празднует Рождество и Пасху по два раза.

— Они так и говорят: папина Пасха, папино Рождество. 25 декабря обязательно каждый год мы делаем дома презерпио, их традиционные рождественские ясли, и по традиции в 12 ночи туда кладем маленького Иисуса. На семейный ужин я делаю панеттоне — это такой рождественский кекс, он похож на наш пасхальный кулич. Но никогда не получалось по-итальянски, ни разу! Другие продукты и технология, заводским способом остужать не получается, — признается Елена.

Еще интересная традиция — вешать на наружной стене дома фигуру Баббо Натале — итальянского аналога Деда Мороза. В этом году такой украсит и дом Бертолина.

Баббо Натале на стене дома

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Потом семья празднует Новый год — с шампанским под бой курантов. И, наконец, православное Рождество. Праздники получаются длинными.

На Пасху в Италии не принято красить яйца — традиционно на итальянских столах Коломба ди Пасква, то есть пасхальная голубка. А в семье Бертолина совмещают обе эти традиции.

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Кухню Бертолина предпочитают русскую, за плитой обычно Елена. Диего говорит, что первое время было непривычно каждый день есть супы, а теперь стол без первых блюд не представляет.

— Перейдя с итальянской пасты на супы, я сбросил 20 килограммов, — отметил он.

На день рождения Елена готовит Диего традиционное блюдо Вальтеллины, региона, из которого он родом: пиццокери из пасты на основе гречневой муки с картофелем, капустой и сыром.

Мультикультурная Пасха

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А раньше по выходным семья всегда готовила вместе пиццу.

— Сейчас дети выросли, пиццы стало нужно больше: не успеваешь ее приготовить, как она уже закончилась, — улыбается Елена.

Дома постоянно звучит итальянская речь, и во время интервью супруги тоже часто переходят на язык Диего. Дети с отцом тоже говорят по-итальянски. Дома есть вещи и продукты, которые называются только по-итальянски: например, мортаделла — вареная колбаса или панчетта — грудинка. Бывает и словотворчество, когда к итальянскому слову присоединяется русское окончание или приставка: не эзаджерируйте — перестаньте преувеличивать.

У замка Мирамаре

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Последний раз в Италии семья была в 2013 году. Всего за время брака — девять или десять раз. В памяти домашнего компьютера сотня папок с фотографиями: Рим, Венеция (она, кстати, им не понравилась), города поменьше.

Одно из самых ярких итальянских впечатлений для Елены — участие их дочери в пасхальном шествии.

— Каждый район городка делает свой макет на пасхальную тему, и потом жители этого района несут его по улице в национальных костюмах. Дочь там тоже поучаствовала, — показывает фотографию она.

Так выглядит пасхальное шествие в Италии

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А вот сама девочка запомнила совсем другие приключения: как с папой ходили в горы, как итальянская подружка потеряла куклу, и они ее вместе долго искали.

Двое младших детей на родине Диего еще не были, поездка все время отодвигается.

— Мы-то хотим, и дети тоже хотят. Только у нас то коронавирус, то теперь вот нынешняя непростая ситуация в мире. И денег надо много, потому что когда ты едешь с двумя маленькими детьми — это совсем не то же самое, что с четырьмя взрослыми, — объясняют супруги.

По Новосибирской области семья Бертолина тоже поездили — это фото из поездки в Колывань

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Так что пока что они изучают родной край Елены. Ездили в Колывань, в Томск, просто в интересные места в области. Этим летом устроили сплав по Берди на надувной лодке — поход занял несколько дней.

Ранее НГС рассказывал, как студент из Индии стал известным новосибирским нейрохирургом.

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Новосибирск Италия Семья Брак Интернациональные семьи
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Комментарии
17
Татьяна 53
40 минут
Интересно люди живут.
Гость
29 минут
Улыбнуло очень!
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