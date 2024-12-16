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Он и она «Кто вкладывается, тот и ценит»: новосибирцы назвали признаки влюбленного мужчины

«Кто вкладывается, тот и ценит»: новосибирцы назвали признаки влюбленного мужчины

Комментаторы отреагировали на публикацию НГС

1 241
20 комментариев

Иногда мужчины странно ведут себя в период влюбленности

Источник:

Новосибирцы высказались о том, как, по их мнению, можно понять, что мужчина влюблен в женщину. Свои комментарии они оставили под статьей с ответами психолога на популярные вопросы об отношениях. НГС собрал самые интересные мнения о том, как распознать влюбленного мужчину и как в целом может проявляться это чувство.

— Не обязательно дрожать и заикаться. Достаточно того, что глаз не сводит, уже понятно. Когда женщина нравится мужчине, он так смотрит, ну короче, так он обычно не смотрит. Как хищник, за каждым движением наблюдает, — считает Гость.

— Да женщине сразу понятно, что мужчина ее любит, смотрит на нее постоянно, где бы она ни была, следит за каждым ее движением, — высказался Юкка.

— Прям сразу и любит? Просто нравится смотреть на нее, если красивая. На красивых всем нравится смотреть. Я женщина, но на красивых женщин и сама поглазеть люблю, — считает пользователь.

— Стеснение свойственно закомплексованным мужчинам. Если мужчине нравится женщина, он сначала пристально смотрит в глаза и на грудь, попу, так устроены мужчины, далее только будет заинтересованность ее увлечениями, жизнью. Если рядом с ней он чувствует себя комфортно и ощущает свою мужскую значимость, может наступить влюбленность, — поделился мнением аноним.

— Вот посмотришь на иные пары, кажется, они вместе только за тем, чтобы конопатить друг другу мозг и высказывать взаимное недовольство. Чтобы был кто-то рядышком, как возможность свою агрессию слить, — отметил Гость.

— Вода это всё! Понять просто: кто вкладывается, тот и ценит. Ну и деморежим надо пережить, и помнить, что отношения зависят от женщины, — считает читатель.

Ранее НГС рассказывал о том, к чему иногда приводят знакомства в социальных сетях. Некоторые девушки сталкиваются с любителями непристойных предложений и виртуальных домогательств. Психологи объяснили, почему мужчины так себя ведут, и что делать, если вы столкнулись с подобным.

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Комментарии
20
kolhoznik
30 минут
складывать бабки в мохнатый сейф эта еще та затея, даже если девка хоть куда)
Гость
41 минута
влюбленный мужчина слеп и глух
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