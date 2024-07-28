Кольца за 60 тысяч, банкет за 600: во сколько новосибирцам обходятся свадьбы в 2024 году — цены выросли на 20%

Свадебный сезон обычно приходится на июль и август Источник: читатели НГС











Многие мечтают о красивой свадьбе. Но часто это мероприятие совсем недешевое и сложное в организации. Кто-то берет кредиты, а кто-то копит или старается сэкономить. Жительницы Новосибирска рассказали, сколько потратили на свадьбу в этом году, на чем сэкономили и что для них самое важное в празднике.

«Хорошие организаторы много берут»

У Елизаветы на свадьбе был желтый букет Источник: читатель НГС











Жительница Новосибирска Елизавета вышла замуж 14 июля. Готовить свадьбу девушка начала еще за 9 месяцев до события. Сначала молодожены обращались в специальные агентства, но услуги оказались слишком дорогими для пары.



— Организовывали сами, так как организаторы хорошие слишком много берут. Когда мы озвучили свой бюджет, нам сказали, что не возьмутся, так как у них в эту цену только аренду площадки можно включить, — объяснила сибирячка.



Изначально пара планировала потратить на свадьбу 300 тысяч рублей, но в итоге вышло около полумиллиона. Свадьба была организована по всем канонам: были ведущий, фотограф, декоратор и визажист. Также для свадьбы заказали торт и букет. Пара решила не нанимать видеооператора, чтобы немного сэкономить.

— В принципе, организовать маленькую свадьбу возможно и самой, если, конечно, есть время для этого. Если всё же большая свадьба, то лучше с организатором, так как много забот и вы совсем не расслабитесь, — рассуждает девушка.



Всех специалистов Елизавета с женихом искали через социальные сети, где можно прочесть отзывы. Свадьбу праздновали в сети ресторанов «Белый зал», и самым дорогим вышел банкет — около 400 тысяч. Молодожены также оплатили дым на танец, арендовали автомобиль для себя и для гостей и купили им подарки. Как добавила Елизавета, свадьбу новосибирцы оплатили сами, без помощи кредита или родственников.



Свадьба за 600 тысяч на 45 гостей

Екатерина отпраздновала свадьбу этим летом Источник: читатель НГС











Иногда на организацию свадьбы уходит целый год. Настолько заранее начали готовить всё Екатерина со своим женихом. Прошлым летом пара спокойно и не торопясь выбрала площадку, свадьбу запланировали на май.



— Постепенно выбирали специалистов, фотографа я искала дольше всего, в городе мало оказалось хороших, качественных и недорогих, далее был ведущий. Совет: ищите специалистов из Барнаула, потому что так дешевле, — рассказала Екатерина.



Свадьбу решили отметить в Сосновом бору, на веранде. Долго согласовывали декор, так как была выездная регистрация. Платье Екатерина покупала в салоне, его удалось выбрать быстро. Даже не надо было подгонять под рост, так как размер сразу подошел. В салоне Екатерине сшили фату и перчатки.



Костюм на жениха выбирали намного дольше, потому что его рост — 2 метра. Дальше начали оплачивать торт, услуги визажиста, дым, свет. Екатерина отметила, что очень важно взять профессиональный свет, чтобы получились красивые фото. Хотя это не очень экономно — пара заплатила 35 тысяч рублей.



— В итоге всё обошлось нам в почти 600 тысяч на 45 гостей. Самым дорогим был, конечно, банкет. Он вышел на 200 тысяч, образы — примерно в 60 тысяч. Кольца взяли недорогие, обычные, без изысков. Фото и видео — 50 тысяч, и столько же ведущий и декор, остальное ушло на дым, бенгальские огни, торт, мелочи, аксессуары, аренду машины и букет, — перечисляет Екатерина.



Свадьбу праздновали два дня, регистрация в ЗАГСе прошла в пятницу, банкет — в субботу. По словам Екатерины, это было удачное решение. Молодожены официально зарегистрировали брак в будний день, потом выспались и спокойно поехали на банкет. Так как в ЗАГСе есть ограничение по количеству гостей, то пара решила сделать выездную регистрацию. Так все гости смогли увидеть момент бракосочетания.



Екатерина объясняет, что они нанимали координатора на день свадьбы. Организовывали всё сами, но пока невеста была на фотосессии или танцевала, кто-то должен был следить за гостями. Координатору заплатили 15 тысяч рублей — так как его нашли через знакомых, паре сделали скидку.



Танец пара ставила самостоятельно, и трансфер в бор не заказывали, так как он рядом.



— В целом организация самостоятельно — это несложно и даже атмосферно. Вы выбираете всё сами, проживаете эти моменты подготовки и атмосферу праздника подольше. Сама свадьба пролетит, и не заметишь, а когда целый год уходит на подготовку, то она ощущается как что-то длительное, — добавила Екатерина.



Кольца за 60 тысяч рублей

Для многих свадьба — это в первую очередь возможность собрать важных для пары людей и устроить им праздник. Так поступила, например, жительница Новосибирска Кристина. Она сейчас в процессе подготовки свадьбы — праздник назначен на 24 августа.



— Сейчас достаточно популярно организовывать свадьбу на двоих, уезжать в Питер или за границу и тихо расписываться. Нам важно было собрать родных по такому событию, — поделилась Кристина.



Пара уже потратила на свадьбу 310 тысяч рублей. Они забронировали маленький зал в Сосновом бору. Он рассчитан на 16 человек, а пара как раз собирается пригласить 14 человек.



— Самая большая статья расходов — это, конечно, банкет. Он обошелся нам в 70 тысяч рублей без алкоголя и торта. Следующей дорогой покупкой оказались кольца, они стоили 60 тысяч, — рассказала девушка.



Молодожены выбрали тематику для своей свадьбы — минимализм. Их цель — сделать уютный семейный ужин для самых близких. Свадьбу пара организует сама. Они решили не обращаться к организаторам и работают со всеми специалистами напрямую.



Отказались от выкупа и «горько»

Молодожены стали чаще проводить выездные регистрации Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Свадебные традиции постоянно меняются. То, как праздновали этот день двадцать лет назад, сильно отличается от современных торжеств. Организатор Екатерина Дягилева из свадебного агентства «На высоте» рассказала, что в последнее время всё реже выкупают невест и не кричат «горько».



— Популярной стала торжественная выездная церемония, которая украшает мероприятие и становится самым ярким и эмоциональным моментом на свадьбе, — говорит организатор свадеб.

Сейчас приветствуется рациональное распределение бюджета. Когда современные пары обращаются к организаторам, они уделяют этому особое внимание. Как отмечает Екатерина Дягилева, сейчас уже нет необходимости тратить большой бюджет на пышные цветочные композиции. В современном свадебном декоре есть много других решений.

— Для пар очень ценно, когда организатор и специалисты подходят к подготовке свадьбы индивидуально. Разрабатывают концепции, свои фишки свадьбы. Индивидуализм как раз является главным акцентом, — отмечает эксперт.



Цена, по словам Екатерины, в последние годы выросла. Дороже стало банкетное меню, услуги ведущих и декораторов. В среднем на организацию свадьбы на 35–40 человек уходит 600–700 тысяч рублей, хотя здесь всё индивидуально. Это примерно на 20% дороже, чем несколько лет назад. И цены продолжают расти.

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