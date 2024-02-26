«Я всегда знала, что будущий муж подарит мне коня». Молодожены променяли офис на конный клуб и абсолютно счастливы. История любви

Всего в получасе езды от Иркутска, в месте, где бескрайние поля сливаются с небом и не видно им ни конца, ни края, находится небольшой конный клуб «Авангард». Здесь нет городской суеты, а вместо привычного гула машин, людской толпы и стремительно пролетающей жизни только звенящая пустота. Люди приезжают сюда, чтобы отдохнуть от хаоса и шума, чтобы побыть наедине с собой и природой, а еще, конечно, покататься на лошадях. Здесь работает Марико Метревели. Она бросила скучный офис и посвятила себя конному клубу, в который прошлым летом впервые приехал Алексей Усольцев и уже не смог расстаться ни с ним, ни с Марико. Вся история — в материале наших коллег из IRCITY.RU.
Гостей у входа встречает чуть ворчливый и на первый взгляд суровый пес, который уже спустя пять минут знакомства оказывается вполне дружелюбным и общительным парнем.
Некоторые кони с любопытством выглядывают из-за забора большой левады, другие смиренно стоят в загонах поменьше.
Лишь только один иссиня-черный конь вальяжно гуляет по территории и, не отвлекаясь на посторонних, постоянно что-то жует. Его зовут Воронок, и он тут, похоже, самый главный.
«Авангард» существует в деревне Позднякова под Иркутском уже около двух лет. Он создан на территории частного подсобного хозяйства, на котором когда-то была просто пасека и бескрайнее поле. Здесь местный фермер Вячеслав заготавливал сено, а потом решил, что неплохо было бы организовать конный клуб с прогулками верхом на лошадях для всех желающих.
В клубе работают две семейные пары инструкторов: Диана Петрова с мужем Аркадием и Марико Метревели с супругом Алексеем. Ребята по очереди ухаживают за лошадьми и ведут хозяйство, встречают гостей, проводят конные прогулки и устраивают для посетителей фотосессии. Марико и Алексей недавно поженились и сыграли красивую свадьбу в русском стиле.
Марико рассказывает, что организацией конных прогулок она занимается вместе с Дианой и Аркадием уже достаточно давно. Всё началось задолго до «Авангарда».
— Как-то я приехала к Дианке на конную прогулку в качестве гостя. Мы с ней познакомились, как-то сразу сдружились, и я начала к ней всё время кататься. Очень люблю лошадей, у меня это почти что зависимость. И во время очередного визита я подумала, что хочу тоже всем этим заниматься. Сидеть в офисе я устала, — рассказывает Марико.
Девушка по образованию юрист. Около 10 лет Марико отработала по специальности и поняла, что выгорела, нужно что-то менять. Параллельно с работой Марико серьезно занималась восточными танцами, потому что душа всегда требовала какой-то свободы, творчества и самовыражения. Перспектива проводить конные прогулки ей очень приглянулась. Сначала Марико с Дианой делали это в других клубах, а уже потом, весной 2022 года, появился «Авангард».
— Лошадей я любила с самого детства. Несмотря на то, что всю жизнь я провела в городе и у меня не было бабушек или дедушек в деревне, мне никаких других развлечений не надо было, кроме лошадей. Поэтому кататься я научилась еще в юном возрасте. Возможно, это какая-то генетическая память. Папа мне рассказывал, что мой дедушка в Грузии держал коней, местность горная, они там все на конях ездили. Мне это, похоже, передалось по наследству, — продолжает Марико.
«Ждала подвоха, а он оказался хорошим парнем»
Ее супруг Алексей напротив — всё детство провел в поселке Аршан в Бурятии. Там он и научился кататься на лошадях, полюбил природу и тихую размеренную жизнь вдали от городской суеты. Там же, кстати, брала уроки верховой езды и Марико. Судьбы девушки и ее будущего возлюбленного пересекались не раз, просто тогда они были не знакомы и не подозревали, что их ждет совместное будущее.
— Мы во взрослой сознательной жизни ни разу не встречались до того, как я приехал к Марико сюда, в клуб, знакомиться. Уже позднее, когда у нас завязались отношения и мы стали смотреть детские альбомы друг друга, мы поняли одну забавную вещь. Наши родители возили нас по выходным в одну и ту же ведомственную сауну. Это было даже примерно в одно и то же время. То есть мы буквально плавали в одном бассейне и не знали об этом, — улыбается Алексей.
И Марико продолжает:
— Еще я выяснила, что Леша учился в одном классе с моей лучшей подружкой, она тоже из Бурятии. Когда мы с ним только познакомились, я пришла к ней и сказала, что познакомилась с молодым человеком. Она попросила показать фотку, я показала, а она такая: «О, так это ж Леха Усольцев, мой одноклассник!» Мне, конечно, сразу стало интересно, что она о нем расскажет, мы же вот только-только познакомились, и я не знала о нем примерно ничего. Ждала подвоха, а она сказала, что он очень хороший парень.
Потому, вероятно, Алексей так быстро влился в небольшую, но уютную команду «Авангарда». Физическая работа его не пугала, даже наоборот, всё нравилось, потому что работа в городе, тем более, если она офисная, изматывает морально куда сильнее. От этой моральной усталости, по мнению мужчины, избавиться гораздо сложнее.
— Да, здесь ты физически очень сильно устаешь, но мне это в кайф. Я еще летом попал, что называется, в свою тарелку, а команда клуба стала полной. Ребята рассказывали, что было много попыток привезти сюда еще одного человека, но никто надолго не задерживался, потому что душа не лежала. А для меня это всё родное. У моей бабушки в Аршане было большое хозяйство: коровы, козы, свиньи, куры, пасека. Да проще сказать, кого у нее не было. И вот я с детства привык всем этим заниматься, ухаживать. Это нелегко физически, но душой я здесь отдыхаю, — говорит Алексей.
Его поддерживает и Марико: она говорит, что, сидя в офисе, постоянно мечтала о том, чтобы скорее наступили выходные и она могла бы вырваться к своим любимым лошадкам.
— Кони — как дети, в принципе, как и все животные. Только за этими чуть сложнее ухаживать, чем за кошками или собаками. Всё сильно зависит от настроя, от состояния души и еще от образа мышления. Тот, кто нацелен на материальные блага, на заработок, а еще на комфорт, здесь просто не смог бы. Потому что у нас тут нет особо интернета, в избушке нет света, центрального отопления. Мы топим печь, а еду готовим на газу. Но нам тут нравится. Летом живем тут практически постоянно, а зимой — на выходных и как минимум один раз ночуем в будни, — рассказывает Марико.
Ребята говорят: если бы у них был стабильный пассивный доход и не было необходимости жить в городе и находиться на работе, они бы уже давно перебрались в Позднякова и жили бы здесь рядышком со своими подопечными.
Тем более, что сейчас в «Авангарде» готовят к открытию баню на колесах. Зимой она будет стоять неподалеку от жилой избушки, а летом — рядом со студеным ручьем, чтобы в него можно было окунаться после парной. Как только баня будет запущена, жить в конном клубе можно будет постоянно.
Пока же большую часть времени Алексей занимается строительством частных домов из сип-панелей. Он посвятил этому девять лет своей жизни и приобрел много ценного опыта.
— До этого у меня никакого опыта в стройке и не было, я менеджер по образованию и этим, по сути, и занимался несколько лет — работал торговым представителем в компании «Марс». Но меня потянуло делать что-то своими руками, поэтому всю неделю я работал в офисе, а потом все выходные и отпуска тоже пропадал на стройке. Организовывал всё сам: сам делал расчеты, вел переговоры с заказчиком, а потом сам строил. То есть я был и директор, и прораб, и мастер на все руки. Сначала я не мог понять, откуда у меня это всё, а потом вспомнил детство и то, как я таскал у деда гвозди, доски и постоянно что-то мастерил. Ну и семье помогал на участке в Бурятии строить домики, — рассказал Алексей.
Ребята говорят, что все свои силы они сейчас вкладывают в развитие «Авангарда», и как только это станет возможно, будут готовы бросить всё в Иркутске и заниматься только конным клубом.
«Меня так в жизни никто не обнимал»
Сейчас в «Авангарде» семь взрослых лошадей — пятеро кобыл и два жеребца, а еще — два жеребенка. Однако летом в конном клубе ожидается пополнение: все самки — жеребые, и буквально через несколько месяцев у них родится потомство, которое здесь все очень ждут. Марико, Диана и их супруги мечтают о том, чтобы табун прирастал и лошадок становилось всё больше.
Любимчиков в «Авангарде» у Марико и Алексея нет, ребята говорят, что все их подопечные прекрасны.
— У нас все лошади разные, они как люди — со своим характером, привычками и изюминками. Но самое главное, что у нас тут нет каких-то пакостных или вредных товарищей. А то некоторые кони, бывает, кусаются, убегают. Наши нет, они все добрые и хорошие. Возможно, потому что не кровлёные, то есть они не чистокровные спортивные. Чем кровлёнее лошадь, тем она злее, что ли. Я полгода жила в Турции и работала у турок на конном дворе, где держали полуарабских скакунов. Вот они были с характером. Их, как наших, по мордочке не погладишь. Чуть что — сразу кусь и всё, — уверяет Марико.
Жеребца Пончика она зовет исключительно вкусной хлебобулочкой, Зарю — сладкой девочкой, а Воронка — ночной фурией. Этого мерина ей, кстати, подарил Алексей на помолвку. С самого первого дня знакомства мужчина проявил себя как герой эпичной саги, с тех пор старается делать всё, чтобы его избранница была под надежной защитой и чувствовала себя абсолютно счастливой.
— Незадолго до знакомства с Лешей я поехала с подружками на Байкал. Сидим мы там вечером у огня и обсуждаем, за кого бы я замуж пошла. Я говорю: «Хочу себе бородатого викинга, чтобы был сильный, смелый, надежный и играл на гитаре». И тут мне приходит сообщение от Алексея, у которого тогда были длинные волосы, заплетенные в косы. Мы постебались над этим, мол, нарисовался викинг. Леша предложил встретиться, и я решила попробовать, не особо на что-то надеясь, — рассказывает Марико.
Тут историю продолжает Алексей. Он говорит, что Марико назначила ему встречу как раз в «Авангарде», скинула координаты и сказала: «Приезжай». А он долго и не раздумывал.
— У нас тут как раз неподалеку запускался коттеджный поселок, я ездил проконтролировать оконщиков, а потом поехал к Марико. Цветы покупать не стал, остановился в поле, набрал ромашек. Минут 40, наверное, их подбирал цветочек к цветочку, чтобы было красиво. Очень долго искал это место, еле нашел, приехал, а она мне говорит: «А ты чего это приехал? Я на прогулке, мне два часа гостей катать». В итоге я ждал ее три часа, уже собирался уезжать, потому что мне уже нужно было возвращаться, смотрю, а тут идет она, — вспоминает Алексей.
— Я так удивилась, увидев его с этим большущим букетом ромашек. Он сразу же как-то растопил мое сердце. Подошла с Лешей поздороваться и почему-то обняла, — улыбается Марико.
— Так крепко-крепко вцепилась в меня, — вступает Алексей. — Меня так в жизни никто не обнимал. Вцепилась и не может руки разжать. Я понял, что она в шоке, да и я сам, честно говоря, потерялся. У меня такое было впервые: я не знал, как вести себя с женщиной, что говорить, что делать. И вот мы оба ведем себя как-то неловко, начинаются какие-то глупые фразы, потому что мы оба жутко смущаемся.
— Меня в тот момент прямо зажгло, стало так тепло, что я его отпускать не хотела. Потом уже подумала, что как-то неприлично, надо разжать руки. Пригласила его в дом, предложила чай, но он отказался, потому что и так долго меня прождал. Но я уже тогда поняла, что Леша — какой-то особенный для меня человек, — комментирует Марико.
А потом, буквально через неделю, Алексей поехал вместе с ней в конный поход на Байкал и там спас всё мероприятие, которое внезапно пошло не по плану. Вот тогда Марико и поняла, что «вариант хороший, надо брать».
Через два месяца отношений Алексей сделал Марико предложение. К вопросу тоже подошел творчески: во-первых, нашел того самого вороного мерина, о котором мечтала его любимая женщина, а во-вторых, придумал эффектный способ вручить ей презент и попросить ее руки.
Оказалось, что вороные кони довольно редки. Часто шерсть у них всё равно имеет какой-то оттенок, а найти чисто черную особь — та еще задача. Однако Алексей с помощью друзей и знакомых нашел мерина в Нукутском районе — за 300 километров от Иркутска. Поехал за ним сам, а Марико сказал, что ему нужно решить какие-то срочные дела, связанные со стройкой.
— Ему «Оскара» надо дать — настолько правдоподобно он мне рассказывал, что едет в командировку. И главное, Дианка с мужем и вообще все всё знали, знали, что он едет мне за конем, одна я была в неведении, — восклицает Марико.
— А мне надо было не только историю для нее придумать, но еще и привезти этого коня сюда. Это было настоящее приключение. Я поехал туда в дождь, связь в дороге пропала, я никуда позвонить не мог. Обратно вез Воронка не в коневозке, а в обычном закрытом грузовике. У него на обратном пути что-то с двигателем случилось, мы на трассе встали в жуткий дождь. Еле-еле его привез в Иркутск, — вспоминает Алексей.
Организовать сюрприз для Марико помогали Диана и ее муж Аркадий. Именно они выманили Марико из дома, завязали ей глаза и повезли тайком в поле недалеко от конного клуба, где их уже ждал Алексей. Он нарядился в казачий костюм, оседлал Воронка и прискакал к любимой, которая ни о чем не подозревала.
— Он подъезжает и отдает мне письмо на состаренной такой бумаге. В нем была написана целая сказка о девочке, которая любила лошадей, хорошо себя вела, и поэтому однажды ее мечта о вороном коне исполнилась. И, собственно, дарит мне Воронка. Я села и прокатилась на нем галопом, а когда вернулась, Леша встал на одно колено, протянул мне кольцо и спросил, выйду ли я за него замуж. Конечно, я сказала «Да», — делится Марико.
Причем помолвочное кольцо, как и позднее обручальные кольца, по просьбе Алексея выковал его знакомый старовер из Шелехова.
— Обручальные кольца у нас тройные, из серебра. А в помолвочном был лунный камень, которого в природе сейчас уже почти не найти. Этот мой знакомый нашел у себя в закромах кусочек и выковал для Марико кольцо с этим лунным камнем, — комментирует Алексей.
Конечно, после такого Марико уже точно знала, что Алексей — ее вторая половинка. Не потому, что весь такой романтичный, а потому, что держит слово и готов на настоящие мужские поступки ради своей любимой.
— Я всегда знала, что мой будущий муж подарит мне коня. Много кто обещал, на словах многие были готовы. А сделать смог только Леша. Я когда увидела Воронка, даже не поверила сначала. Когда поняла, что это не шутка, сразу его полюбила. Он, конечно, маловат ростом, но зато невероятно быстрый. Видимо, когда жеребцам раздавали рост, он стоял в очереди за скоростью, а на рост уже припоздал. Я переживала, что он меня не удержит, я для него — крупный седок, но он не просто меня выдержал, он скачет так, что я всегда впереди всех, — восхищается Марико.
«Она перед носом, а ты не видишь»
Через полгода после знакомства Марико и Алексей поженились. Девушка говорит, что теперь она чувствует себя абсолютно счастливой. Ей вторит Алексей, который тоже нашел в Марико родственную душу.
— У меня был достаточно тяжелый путь. Я вообще-то человек семейный, для меня это важно, но мне никак не удавалось встретить правильного человека. Однажды меня это всё настолько достало, что я поехал в Бурятию к шаману и стал спрашивать, что я делаю не так. А он мне и ответил: «Твой род на тебя ругается за то, что ты всё время выбираешь не тех». После он добавил: «Ты не представляешь, насколько близко к тебе находится твоя женщина. Она перед носом, а ты не видишь». Но заметил, что как только наши пути пересекутся, а это случится, я всё сразу пойму, — делится Алексей.
Не прошло и полгода, как Алексей встретил Марико. И действительно, он всё почувствовал сразу, а затем завоевал сердце любимой.
— Марико у меня вся такая независимая, самостоятельная. Ей поначалу было трудно принять, что теперь у нее нет необходимости за всё отвечать самой, что иногда можно расслабиться. Мне приходилось доказывать ей, что мы заодно, что я всегда приду на выручку. И вот теперь она, наконец, осознала это, приняла и смогла выдохнуть, — добавляет Алексей.
В январе 2024 года влюбленные сыграли свадьбу в русском стиле. Платье невесты шили в Москве из павловопосадских платков, кокошник тоже сделали на заказ в столице. Белую накидку на платье изготовила иркутская швея, а потом весь свой наряд Марико расшивала камнями и стразами. Будущий супруг и в этой ситуации не оставил любимую один на один с проблемой, и охотно помогал Марико доводить ее образ до совершенства. Их свадьба в итоге вызвала настоящий фурор.
После церемонии молодожены улетели в Москву, чтобы погулять по столице и познакомиться с местными конными клубами, перенять какой-то опыт для своего «Авангарда». Теперь Марико и Алексей мечтают расширить клуб, чтобы можно было приглашать больше гостей и устраивать более масштабные мероприятия. И они уже наметили план действий.