«Я всегда знала, что будущий муж подарит мне коня». Молодожены променяли офис на конный клуб и абсолютно счастливы. История любви

Марико рассказывает, что организацией конных прогулок она занимается вместе с Дианой и Аркадием уже достаточно давно. Всё началось задолго до «Авангарда».



— Как-то я приехала к Дианке на конную прогулку в качестве гостя. Мы с ней познакомились, как-то сразу сдружились, и я начала к ней всё время кататься. Очень люблю лошадей, у меня это почти что зависимость. И во время очередного визита я подумала, что хочу тоже всем этим заниматься. Сидеть в офисе я устала, — рассказывает Марико.