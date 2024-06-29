«Он живёт в своё удовольствие»: муж бросил сибирячку с больным сыном ради психотерапевта — как уладить такой разрыв

Муж бросил Екатерину и сына после того, как мальчик повредил позвоночник Источник: предоставила Екатерина Лях











Разглядывая семейную пару на детской площадке, никогда не угадаешь, что на самом деле скрывается за милыми улыбками родителей. На людях не принято скандалить и выражать неприязнь, но как только за супругами закрывается дверь в их собственный дом, маски срываются и обнажается реальная картина «счастливых мамочек и жен». Споры, ссоры, а порой и драки, малыш в слезах, громкие хлопки дверью — не жизнь, а праздник. В редакцию НГС обратилась читательница, которая устала от семейных передряг: она измотана и истощена, нуждается в поддержке и просто в том, чтобы ее выслушали. Около года назад ее ребенок серьезно заболел — тут-то ее и без того непрочный брак окончательно треснул, а пресловутое «и в горе, и в радости» оказалось пустым звуком. Подробности — в материале Алёны Золотухиной.



Думали, просто ушиб

Жизнь Екатерины Лях начала рушиться в прошлом году. Нельзя сказать, что все случилось неожиданно — проблемы уже были, но произошедшее стало той самой последней каплей. Был обычный летний день, семья праздновала день рождения ребенка в детском центре, мальчик разыгрался и неудачно упал. Женщина не придавала случившемуся большого значения (все дети падают), пока сын не начал жаловаться на боли в спине.

— Я начала беспокоиться, позвонила мужу, он отмахнулся: «Не придумывай, пройдет». В итоге я обратилась в скорую, нас увезли, рентген показал перелом нескольких позвонков, — рассказывает Екатерина. Мать мальчика и подумать не могла на травму позвоночника, потому что ребенок упал на колени.

Накануне у Кати произошла крупная ссора с мужем: тот ушел из дома, забрав все свои вещи. Сибирячка рассказывыает, что супруг нередко грозился уйти от нее во время конфликта, но она и подумать не могла, что отец мальчика способен оставить семью в трудном положении. Мужчина вернулся лишь тогда, когда Катю с сыном выписали из больницы. Ребенку назначили постельный режим. Катя жалуется, что нуждалась в помощи супруга, но энтузиазма с его стороны не встречала.

— Муж не мог даже пяти минут уделить сыну, у него постоянно находились какие-то дела. То один друг позвонит, то второй, то он туда уйдет, то сюда. Ребенок плачет, ему больно, страшно, сутками лежит. До падения сын был очень активным, перемены в жизни стали для него травмирующими. Супруга же слезы ребенка только раздражали, он мог унизить сына, снимая его плач на телефон, — делится женщина.

На фоне болезни сына Екатерина сдала сама: пока носила ребенка на руках, поднимала и опускала его, призошло защемление нерва. Времени на посещение врача она не нашла, мучилась болями и продолжала злиться на супруга.

— Однажды муж заявил мне, что уходит в баню пить пиво с друзьями. Ребенок заплакал, я предъявила ему, что он совсем не уделяет внимание семье. На мои возмущения муж бросил: «Скажи спасибо, что я вожу вас на реабилитацию на машине, а не отправляю на автобус». Он считает, что в этом его большая заслуга. Мы снова поссорились. Домой он не вернулся. Спустя время он сообщил, что уходит от меня окончательно, — возмущается женщина.

Катю сильно обижает, что родной отец не уделяет сыну внимание, она не понимает, как такое вообще возможно — ведь они не чужие друг другу. Окончательно выбила из колеи Катю новость о том, что у ее супруга появилась другая женщина. Через общих знакомых Екатерина выяснила, что любовница — психолог, к которой ее супруг обратился за помощью из-за пережитых трудностей брака. При этом Катя отмечает, что когда она сама предлагала мужу пойти в семейную терапию, он поднимал ее на смех.

— Сейчас он уверяет, что я разрушила его эмоциональную связь с ребенком — раньше он не знал таких фраз. Обвиняет, что много заботилась о нём, встав на роль матери, а это неправильно. Говорит, что прорабатывает свои детские травмы, но при этом совершенно не думает о том, что своим поведением наносит ущерб собственному сыну. У ребёнка уже психологическая травма, он постоянно спрашивает меня: «Мама, а ты точно меня не бросишь? А вдруг ты тоже не вернешься?». Боится отпустить из дома даже выбросить мусор, — говорит сибирячка.

Необходимую помощь Екатерине оказали ее родители: купили специальный матрас, лекарства, витамины. Они же оплачивают консультации врачей и прочие расходы.

— Мужу безразлично. Он живет в свое удовольствие: тратит деньги на бары, бани, спа и другие развлечения, на свою новую женщину и ее ребенка, недавно купил себе новый телефон, — негодует Катя.

Мужчина ушел из дома почти год назад, но официально развод супруги не оформляли. За этот период Екатерине удалось добиться от мужа денежной помощи — он высылает ей каждый месяц сумму от 15 до 30 тысяч рублей.

Влюбилась и потеряла голову

Отношения между супругами испортились уже давно Источник: предоставила Екатерина Лях











Отношения Кати с мужем начались 10 лет назад. Все развивалось будто по заготовленному сценарию: она — 11-классница, он — старше ее на 6 лет, взрослый и уверенный в себе парень. Катя влюбилась, потеряла голову и прыгнула в омут с головой. Муж стал первым мужчиной, с которым она вступила в отношения.

Первые проблемы начались, когда Катя с тогда еще будущим мужем решили переехать из Иркутской области в Новосибирск: девушка хотела поступить в университет, мечтала о высшем образовании. Свекровь, по словам Кати, активно выражала недовольство и настраивала сына против нее.

— Свекровь в принципе сыграла не последнюю роль в нашем разладе. Она не могла отпустить сына, еще в начале отношений разыгрывала суицид, когда мы собирались уехать. Еще не раз она проявляла себя на протяжении нашей совместной жизни с мужем, — вздыхает Катя.

На втором курсе университета Катя забеременела, родился мальчик. Спустя время муж начал проявлять к сыну агрессию — молодая мама рассказывает, что он мог резко дернуть мальчика, схватить, ущипнуть или толкнуть.

— Думаю, так он проявлял ревность, потому что я стала уделять больше времени ребенку, а не ему. В мою сторону тоже, бывало, проявлял агрессию. Для него такое поведение являлось и является нормой, он говорил: «Ты заслужила», — делится Катя.

С будущим мужем Катя познакомилась на работе у мамы Источник: предоставила Екатерина Лях











Своего мужа Екатерина описывает как человека вспыльчивого и импульсивного. Несколько раз во время конфликта она давала волю эмоциям и кричала ему: «Уходи». И он уходил. Но потом возвращался сам или по просьбе жены — она считает, что зависима от него.



— В моей семье никогда не было разводов, меня воспитали с установкой: замуж один раз и на всю жизнь. На мой взгляд, семья — это самое дорогое и ценное в жизни. Для меня главное, чтобы он не трогал ребенка — за себя я не так боюсь, — говорит Катя.

В начале совместной жизни и перед планированием беременности они с мужем обсуждали свои ценности, Екатерина говорила о важности семьи. Муж отвечал ей, что будет рядом, чтобы ни случилось. Но после рождения ребёнка, говорит женщина, он позицию изменил и заявил, что если брак распадется, он останется один. Теперь он то же самое говорит любовнице, уверена Катя.

Сейчас муж наговаривает на нее, и она понятия не имеет, какое мнение о ней сформировали общие знакомые, переживает Екатерина. И она решила пойти на опережение.



— Однажды я сказала мужу, что всё расскажу, что не буду молчать о его поступках, а он ответил: «Не боишься как-нибудь не вернуться домой?». Уже в этот конфликт он дал обещание, что не причинит нам вреда, но если честно, я не спокойна. В прошлые ссоры он грозился забрать у меня сына, говорил: «Скажу, что ты пьяная валяешься под забором». Это глупость, которую я не воспринимаю всерьез, ведь ребенок ему не нужен, но все же, — эмоционально говорит она.

Оглядываясь назад, Катя недоумевает, как оказалась в таком браке и почему не замечала странностей в поведении супруга.

Продолжение истории

Екатерина признается, что не представляет, как подаст в суд на собственного мужа и получит развод. Пока всю себя она посвятила сыну: ее главная цель — поднять ребенка на ноги. До случившегося она помогала супругу вести дела, иногда пекла торты и пряники на заказ, а сейчас у нее нет времени для полноценной работы.

Супруги прожили вместе 10 лет Источник: предоставила Екатерина Лях











Мальчик и до падения не отличался крепким здоровьем — ему диагностировали астму, а после травмы его состояние стало заметно хуже. Сейчас Катя с сыном снова лежат в больнице.

— Сколько ещё будем лежать — неизвестно. В позвоночнике нашли аномалии, выявилось гораздо больше проблем, чем изначально предполагали врачи. По тем сломанным позвонкам сделали ещё обследование — они не восстанавливаются, врач предположил, что это останется на всю жизнь. Нужен бассейн, нужно продолжать реабилитации. Предстоит долгая и трудная работа, что-то мы вылечим, а что-то останется навсегда, — объясняет мать.



Катя уверяет, что мужчина продолжает вести разгульный образ жизни и демонстрировать достаток, в то время как его семья нуждается в финансовой помощи.

Корреспондент НГС связалась с супругом Екатерины, но мужчина отказался отвечать на вопросы.

— Нечего лезть, — коротко ответил он.

Мнение психолога

Семейный психолог Светлана Наркевич призналась, что ей не понятны мотивы Екатерины. На лицо явная обида, злость, попытка отомстить, манипуляции, причем манипуляции через ребенка. Специалист объясняет, что конфликт тяжело решаемый, так как перешел в стадию личностного: супруги делят не ресурсы, а разбираются кто прав, а кто виноват.

— Я вижу здесь только один способ — обратиться к семейному конфликтологу, потому что без компромисса подобное поведение супругов может продолжаться бесконечно. Пара скорее всего уже не соединится, есть большая вероятность, что обе стороны будут несчастливы в следующих отношениях, также есть риск, что они вообще не смогут построить отношения с кем-то еще из-за потери большого количества ресурсов, — объясняет Светлана Наркевич.

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