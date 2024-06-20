«У вас что, проблемы с женским полом?»: сибирячки ответили на оскорбление, которым разразился спортивный комментатор

Владимир Иваницкий работал в прямом эфире игр БРИКС Источник: Анна Писаренко / NGS.RU











Жительницы Новосибирска ответили спортивному комментатору Владимиру Иваницкому, который в эфире сказал, что девушки нужны для потомства, а на всяких «шмарах» не женятся. Его за это отстранили от работы. Читатели НГС оставили больше 200 комментариев под новостью и высказали свое мнение насчет слов комментатора. Собрали самые интересные в материале.

— Уважаемый товарищ Иваницкий, вы живёте в мегаполисе Москва. У вас что, проблемы с женским полом? Не нравятся доступные, найди недоступную. На всякую баночку найдется своя крышечка, — ответила пользовательница под ником Каралэва.

— Хочешь для потомства женщину — соответствуй! Ты красив, статен, в плечах широк? А умом не обделён, а наследственность норм? Сейф с сокровищами дома есть? Если хоть по одному пункту не проходишь — свободен, — написала Марго.

— Отклоняют, отклоняют все мои комменты. А кто девчонок обзывает — те интеллигенты? (Сам бы семерых родил, сильно умный крокодил), — написал анонимный гость.



— А мужики какие нужны? Гуляки? А какое от таких потомство? Не хочет поинтересоваться медицинскими исследованиями? — спросил читатель НГС.

— Забавный какой. Сказал бы он так в Германии — лишили бы работы, засудили бы и оставили без штанов. Знатный бы жених получился бы, — отметил читатель.



— Женщины все одинаковые. Все хорошие. И самое главное — не резиновые. И состоят не только из вагины и других отверстий, из которых часто состоят мужчины. Весь цимус женщины в уме и сообразительности. А рожать — не рожать, дело третье. Вон, мужчине который родит уже 10 миллионов долларов обещают и всемирную известность. Попытки — были. И, все неудачные.



Один из комментаторов отметил, что такие слова просто нельзя произносить в публичном пространстве.

— Просто спортсменам всяким надо понимать по какой теме им можно публично высказываться, а по какой им лучше молчать. Ведь разбираются они лишь в вопросах своего вида спорта, а далее у них заканчивается кругозор и словарный запас.



Но некоторые сказали, что высказывать свое мнение — нормально и увольнять за это не нужно.

— А я лично за то, чтобы в светлом будущем были уничтожены все формы цензуры и политкорректности. Если человека что-то бесит или он что-то ненавидит, пусть он имеет возможность сказать об этом открыто, даже если он всему миру покажет, что он — бес. Пусть вся гниль выходит на свет, на солнышко и там засыхает, а не развивается внутри! MatVei

У кого-то возникли вопросы к логике Владимира Иваницкого.

— А я вот вообще не понимаю, какое отношение условная «шмаристость» (это же вроде как «низкая социальная ответственность») имеет к генетике-то?? Собственно говоря, у девственницы (потомственной) вполне может быть плохая генетика, а у «прости господи» отличная, — спросил пользователь.

— В жёны надо брать умную и хозяйственную. Хранительницу тепла в доме.

Владимир Иваницкий — российский спортивный комментатор, мастер спорта по самбо и дзюдо. Выступал за ЦСКА и ВФСО «Динамо» (Москва). Он сын известного советского борца вольного стиля и самбиста, многократного чемпиона мира по вольной борьбе, олимпийского чемпиона 1964 года, заслуженного мастера спорта СССР. Иваницкий-старший комментировал открытие и закрытие Олимпиады 1980 года.

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