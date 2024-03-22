Гришаева старше мужа на 12 лет, а Буланова — на 19. Почему женщины 40+ выбирают мужчин младше себя

Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Неравные браки — не редкость среди звезд. Пары, где мужчина намного старше женщины, уже давно не вызывают вопросов у общества. А вот дивы российской эстрады, которые выбирают партнеров помоложе, сразу становятся объектом осуждения.

— Сейчас меняется уклад общества, — считает клинический психолог Маргарита Алексеева, — размываются рамки и границы. Тренд последних лет — когда женщина старше мужчины. Если людям хорошо вместе, это нормально. Но дело в том, что для удачного неравного брака должно совпасть гораздо больше условий, чем в отношениях между людьми одного возраста.



Однако самая известная сваха России Роза Сябитова уверена, что счастливый неравный брак возможен, только если мужчина старше. А сама она никогда бы не стала «спать со своими сыновьями».

