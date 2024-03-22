НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -6

2 м/c,

южн.

 751мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,95
EUR 100,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

К Новосибирску приближается тепло до +5 градусов

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Кто жаловался на чиновников
Дома, о которых все говорят
Запрет на мигрантов в такси
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Он и она Гришаева старше мужа на 12 лет, а Буланова — на 19. Почему женщины 40+ выбирают мужчин младше себя

Гришаева старше мужа на 12 лет, а Буланова — на 19. Почему женщины 40+ выбирают мужчин младше себя

Психологи и главная сваха страны рассказали о плюсах и минусах неравных браков

520
18 комментариев

Неравные браки — не редкость среди звезд. Пары, где мужчина намного старше женщины, уже давно не вызывают вопросов у общества. А вот дивы российской эстрады, которые выбирают партнеров помоложе, сразу становятся объектом осуждения.

— Сейчас меняется уклад общества, — считает клинический психолог Маргарита Алексеева, — размываются рамки и границы. Тренд последних лет — когда женщина старше мужчины. Если людям хорошо вместе, это нормально. Но дело в том, что для удачного неравного брака должно совпасть гораздо больше условий, чем в отношениях между людьми одного возраста.

Однако самая известная сваха России Роза Сябитова уверена, что счастливый неравный брак возможен, только если мужчина старше. А сама она никогда бы не стала «спать со своими сыновьями».

Подробнее о том, возможна ли настоящая любовь в браке с большой разницей в возрасте — смотрите в видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Неравные браки Любовь Брак Семья Звезды Союзы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Степан, 29

Тимур, 34

Василиса, 26

Лисичка, 41

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление