«Почаще улыбайся, ты такая красивая!»: 6 комплиментов, за которыми скрываются оскорбления (вот почему после них неловко)

«Как вы похудели!»

Такой комплимент, по мнению эксперта, делать нельзя, даже если женщина преследует такую цель и вы это знаете, всё равно выражение «похудела» недопустимо. Заменим это слово на «постройнела». Но такой комплимент можно сказать достаточно близкому человеку. Если вы скажете такое просто знакомому или коллеге, это будет также неуместно. Недопустимо делать комплимент выдающимся частям женского тела («В этом платье ваши ноги бесконечны»), кстати, женщин по отношению к мужчинам это тоже касается.

«Красотка, всегда так ходи!»