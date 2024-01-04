«Чтобы не сойти с ума»: сибирячка ждет любимого с СВО — она делится эмоциями в соцсетях и собирает миллионы просмотров

Когда в прошлом году в России объявили частичную мобилизацию, жизнь многих разделилась на до и после. Происходящее казалось сном, осознавать реальность было страшно. Жительница Новосибирска Алина Тороева говорит, что думала о ситуации в стране, как о чем-то далеком, не приближенном к ее жизни и жизни ее любимого мужчины, пока вечером не раздался звонок, перевернувший все. Парню Алины — Жене пришла повестка. О своих переживаниях и боли от расставания сибирячка начала делиться в соцсетях — трогательные видео расходятся на миллионы просмотров. Прошло уже больше года — Алина ждет встречи с любимым, надеется и верит в хорошее. Специально для НГС девушка поделилась своей историей.
Алина и Евгений познакомились в компании друзей. Девушка рассказывает, что он сразу обратил на нее внимание, но инициативу проявила она, так как Евгений не смог найти ее социальных сетях. Через пару свиданий начались отношения. Сначала они были на расстоянии — парень работал вахтовым методом. Они сутками переписывались, болтали по телефону по 5 часов. От звука уведомлений от Жени Алина чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Между Алиной и Женей разница в возрасте — 8 лет, на момент встречи девушке был всего 21 год и она честно сказала, что не готова ждать столько времени. Ради нее Евгений принял решение уйти с престижной работы — Алина впечатлилась поступком, с тех пор они неразлучны. В марте будет 3 года, как влюбленные вместе.
Когда прошлой осенью в стране объявили частичную мобилизацию, оба жили свои обычные жизни: работа, тренировки, хоккей, встречи с друзьями. Как и многие, Алина и Женя думали — это происходит где-то далеко, с кем-то, но не с ними.
— Женя был на ночной смене, когда ему позвонили родители и рассказали про повестку. Он сразу же позвонил мне и сказал, что приедет собрать вещи, потом к родителям и в военкомат. Я была шокирована, начала говорить о том, что наверняка можно что-то придумать, как-то решить вопрос, но он даже не стал слушать. Сказал: «А кто, если не я?». Это было его бесповоротное решение, я его приняла, — рассказывает Алина. По щекам девушки бегут слезы, вспоминания даются тяжело.
Жизнь разделилась на до и после. Алина говорит, ей казалось, будто она спит, все время хотелось проснуться и не проживать эту реальность. Женя был спокоен, своих чувств не показывал. Два дня пролетели как мгновение — сборы, покупка необходимого, друзья устроили проводы — моменты прощания были тяжелые и очень душевные.
— Мне кажется, мы особо не понимали, что происходит, — продолжает рассказывать девушка. — Я очень много плакала, не могла успокоиться. Пила успокоительные.
Произошедшим Алина начала делиться в Instagram* — тема очень откликнулась. Многие женщины переживали те же чувства и эмоции со своими мужчинами, слова поддержки были нужны всем.
— Мы думали, нас обойдет стороной. Шутили даже, Женя говорил — вот ты ругаешься со мной, а меня заберут. Дошутились, — со вздохом говорит Алина.
Дальше — неизвестность. Женя уехал в военную часть в Академгородке. Сначала влюбленных разделял забор — Алина рассказывает, что вдоль него было огромное количество людей, все тянулись к своим близким. Через забор мобилизованным передавали вещи, продукты. Потом забор убрали — мобилизованные получили возможность общаться с родными без препятствий. Алина снимала трогательные моменты встреч и выкладывала в своем профиле — видео набирали невероятное количество просмотров. Евгений не против съемок — он поддерживает блогерскую жизнь любимой и иногда сам позирует для ее видео. К тому же, парень понимает, что так Алине будет проще справляться со случившемся.
— Я приходила домой, там его вещи, а его самого — нет. Ужасное ощущение пустоты и тишины. В этой квартире я жила только с ним, одна — ни разу. Нас всех терзал страх неизвестности: куда он поедет, что будет делать. Первые месяцы были ужасны. Помогала мощная поддержка с моего аккаунта в Instagram*, где я делилась буквально всем. Некоторые даже хотели оплатить мне психолога. Мне постоянно звонили близкие, приходили в гости подруги, — делится сибирячка.
Какое-то время Женя не выходил на связь, но как только появилась возможность — сразу же набрал Алине, успокоил ее, рассказал, что с ним, какая обстановка. Алина признается, что страшные мысли ее тоже посещали, но она старается гнать их прочь. Весной он смог прилететь в отпуск — в мае, Алина встречала любимого в аэропорту, еле сдерживая слезы счастья.
— Мы решили сделать сюрприз его родителям и сказали о том, что он прилетит на два дня позже. Был день рождения племянницы, собрались все родные. Никто не знал, что Женя уже прилетел и стоит тихонько в коридоре. Все занимались своими делами, я позвала маму как будто бы помочь. Эти крики, слезы, эмоции... Правда мама попросила больше так не делать, — улыбается Алина.
Во время отпуска Женя сделал Алине предложение — прямо на ее день рождения. Сказал трогательную речь, подарил дорогое кольцо с бриллиантом, получилось эффектно и красиво — так, как мечтала Алина. Девушка сказала «да».
Пошел второй год, как Алина ждет возвращения жениха. Говорит, давно перестала плакать. Она примерно знает, где находится ее любимый, в какой точке, куда перемещается — по возможности Евгений рассказывает Алине как у него дела. В декабре Женю наконец-то отпустили в отпуск во второй раз — в соцсетях девушка поделилась трогательным моментом встречи.
— Если он не звонит и не пишет мне день, два, три — я не беспокоюсь, но на четвертый меня начинает колотить. Он знает, какая я, всегда старается кинуть весточку. О плохом я не думаю, не хочу. Слезы ни к чему не приводят, не стоит лишний раз себя накручивать. Поначалу я читала новости, следила за происходящим, но потом перестала — иначе невозможно перестать тревожиться, — говорит Алина.
По сей день справляться со столь сильными эмоциями Алине помогает ее работа — всю энергию и освободившееся время она бросила на свое развитие. Алина постоянно обучается, дни четко расписаны. Свою карьеру Алина начинала с продавца-консультанта в магазине одежды, но зарплата не устраивала. Алина решила отучиться на бровиста и не прогадала — заработав за пару дней свою месячную зарплату, а потом и вдвое больше — она написала заявление об увольнении и с головой ушла в бьюти-сферу.
Сейчас у Алины своя студия бровей, она — наставник в бьюти-сфере, проводит обучения. К 23 годам она смогла заработать свой первый миллион рублей — девушка признается, что ей очень хочется, чтобы Женя ею гордился. Разлуку с любимым она решила использовать как возможность достичь успехов в профессии и посвятить время себе.
Что еще почитать
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
«Как нам выживать?». Жена участника СВО заявила, что ей не на что растить четверых детей — счет мужа арестовали из-за алиментов.
«Ангел-хранитель не пошел с ним на Украину». Как в селе прощались с 22-летним отцом двоих детей.
«Это другой человек». Как жена мобилизованного выхаживает его после ранения — у него ПТСР и нет части органов.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продукта-социальной сети Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности запрещена.