«Чтобы не сойти с ума»: сибирячка ждет любимого с СВО — она делится эмоциями в соцсетях и собирает миллионы просмотров

— Мы думали, нас обойдет стороной. Шутили даже, Женя говорил — вот ты ругаешься со мной, а меня заберут. Дошутились, — со вздохом говорит Алина.

Дальше — неизвестность. Женя уехал в военную часть в Академгородке. Сначала влюбленных разделял забор — Алина рассказывает, что вдоль него было огромное количество людей, все тянулись к своим близким. Через забор мобилизованным передавали вещи, продукты. Потом забор убрали — мобилизованные получили возможность общаться с родными без препятствий. Алина снимала трогательные моменты встреч и выкладывала в своем профиле — видео набирали невероятное количество просмотров. Евгений не против съемок — он поддерживает блогерскую жизнь любимой и иногда сам позирует для ее видео. К тому же, парень понимает, что так Алине будет проще справляться со случившемся.