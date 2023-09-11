«Ангел-хранитель не пошел с ним на Украину». Как в селе прощались с 22-летним отцом двоих детей

Дмитрий всю жизнь прожил в селе Богандинском Тюменской области. Рос простым и отзывчивым мальчишкой. Всегда приходил на помощь, стоило только попросить. Решение уехать на Украину отчасти было связано с этой чертой характера, говорят близкие. В начале мая он уехал в учебный центр в Елани, а оттуда — в зону СВО. 22 июля он и другие военные улетели на Украину.



— Везде: в огонь и в воду. Когда там был, всегда говорил: «Все хорошо, не переживайте». Я ему — сынок, как ты питаешься? А он — всё хорошо. Говорил: «Мам, просто не хочу расстраивать вас». Хотя много чего происходило, — рассказывает Наталья.

