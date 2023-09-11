«Ангел-хранитель не пошел с ним на Украину». Как в селе прощались с 22-летним отцом двоих детей

— Раньше каждый день звонил и говорил: «Доброе утро, мама». Больше уже не позвонишь, — говорит Наталья и припадает к закрытому гробу с телом сына.
Матери Дмитрия предлагали оставить окошко в сплошном цинке открытым, чтобы прощающиеся могли в последний раз взглянуть на родного человека. Но Наталья отказалась и оставила гроб закрытым: «Пускай все запомнят его красивым». Дмитрию Нечаеву было 22 года. Он всю жизнь прожил в Богандинке, тут еще мальчишкой встретил свою любовь, тут родились двое его детей. Отсюда его провожали на Украину и теперь здесь же похоронили. О парне рассказывают наши коллеги из 72.RU
Упертый мальчишка
На подъезде к дому Нечаевых выстроилась цепочка авто, а возле калитки — десятки людей. Сегодня ворота двора распахнуты настежь. Кто-то с недорогими искусственными букетами или венками, кто-то с охапкой разноцветных георгинов. В ожидании кортежа с гробом все держатся строго. Наталья стиснув губы встречает родственников и близких. При виде ее те начинают рыдать и женщина сдается. Они обнимаются друг с другом и плачут прямо посреди двора. Семья Дмитрия даже представить не могла, что он отправится воевать, пока молодой человек просто не поставил близких перед фактом.
— Просто сказал: «Всё, я медкомиссию уже прохожу», — говорит жена Дмитрия Алевтина.
— Он нас перед фактом просто поставил, и всё, ничего не говорил. Отговаривали, но он такой мальчишка был — упертый, — добавляет мама парня.
Дмитрий всю жизнь прожил в селе Богандинском Тюменской области. Рос простым и отзывчивым мальчишкой. Всегда приходил на помощь, стоило только попросить. Решение уехать на Украину отчасти было связано с этой чертой характера, говорят близкие. В начале мая он уехал в учебный центр в Елани, а оттуда — в зону СВО. 22 июля он и другие военные улетели на Украину.
— Везде: в огонь и в воду. Когда там был, всегда говорил: «Все хорошо, не переживайте». Я ему — сынок, как ты питаешься? А он — всё хорошо. Говорил: «Мам, просто не хочу расстраивать вас». Хотя много чего происходило, — рассказывает Наталья.
Если вместе, то до конца
Дима Нечаев — из простой сельской семьи. С детства он привык к труду и никогда не избегал никакой возможности заработать денег. Когда у самого появилась семья — брался за любые подработки. Впрочем, на СВО отправиться он решил и чтобы обеспечить семью, построить собственный дом для жены и двоих детей. Вместе со своей супругой Алевтиной они были больше пяти лет. Познакомились, когда обоим было по 17 лет. Дмитрий тогда пришел за отцом к его другу, дяде Алевтины. Парень потом сам начал писать девушке, завязалось общение. А 14 февраля, в День влюбленных, он предложил ей встречаться. Несколько лет спустя пара поженилась. Сейчас на страничках супругов во «ВКонтакте» в статусе написаны две строчки из песни: «Солнце слепит наши глаза. Если вместе, то до конца».
— У нас сын уже был, когда он мне сделал предложение. А я ему сообщила, что беременна вторым ребенком, — рассказывает Алевтина. — Это было прямо перед его днем рождения. Он так боялся, что даже забыл, что надо на колено встать, что-то сказать. Просто мне кольцо подносит и молчит стоит. Ему отец с матерью говорят: «Скажи хоть что-нибудь».
Сыну Димы и Алевтины сейчас три года, а дочери — всего два. На прощании обоих не было. Сын сразу всё поймет, говорит Алевтина.
— Мы когда провожали его, у сына истерика была. Но так каждый день созванивались по видеосвязи. Сын с ним всегда здоровался и руку делал вот так (как во время воинского приветствия. — Прим. ред.), а Дима ему говорил: «К пустой голове не прикладывают». Он — раз — вторую руку на голову положит, — улыбается молодая мама. Первый и последний раз за всё время прощания.
«Я второй раз родился»
В 2021 году семья чуть было не пережила трагедию. Дмитрий ехал на работу, когда машина перед ним внезапно вылетела на встречку. От удара часть панели зашла в салон и его зажало. Но парень смог самостоятельно выбраться из машины. Тогда он чуть не умер от кровотечения. После перенес операцию, пришлось удалять селезенку.
На вопрос, как так вышло, что молодого человека после такой травмы допустили к службе по контракту, Алевтина отвечает: «Их там никто даже не смотрел, печать поставили — и иди».
— Он тогда и сказал: «Я второй раз родился», — говорит подруга семьи.
И из учебки, и из зоны СВО молодой человек старался звонить каждый день родным. Единственный раз, когда связь с ним пропала на несколько дней, сразу встревожил семью. Жене Дмитрия написал его друг, который служил вместе с ним. Алевтина удивилась, ведь раньше он никогда не связывался с ней:
— Он никогда не звонил мне, а тут написал сначала, спросил: «Как дела?» Я говорю — что случилось? Он мне — «Дима двухсотый». И больше ничего не сказал.
Она тут же начала писать другим сослуживцам мужа. Те рассказали, что Дима и еще двое ребят поехали забирать раненых, но попали в засаду. На машину, прямо со стороны молодого человека, упал дрон. Двое получили ранения, но выжили, а Дмитрий — единственный из всех — погиб. В октябре этого года он должен был отпраздновать свой
— Ангел-хранитель не пошел с ним на Украину, — говорит родственница молодого человека, вспоминая ту ужасную аварию 2021 года.
— Чужая земля, — задумчиво произносит Алевтина, глядя на дорогу, по которой вот-вот к дому подъедет траурный кортеж.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
За две недели до этого, 23 августа, в Богандинском похоронили мобилизованного Андрея Локоткина.