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Олимпийская чемпионка Позднякова вернула девичью фамилию — она показала фото паспорта в соцсетях

В начале сентября стало известно, что фехтовальщица разводится с мужем

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Олимпийская чемпионка София Позднякова вернула девичью фамилию

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Олимпийская чемпионка София Позднякова вернула девичью фамилию. Фото с паспортом она опубликовала в своем Telegram-канале Sona Live.

На фотографии, опубликованной в соцсетях, 26-летняя спортсменка держит документ в руке и улыбается.

— Вернулась к истокам, — подписала София.

НГС написал олимпийской чемпионке в соцсетях с просьбой рассказать подробности смены фамилии. На момент публикации она не ответила нам.

В соцсетях София Позднякова опубликовала свое фото с паспортом

В соцсетях София Позднякова опубликовала свое фото с паспортом

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София Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. Девушка родилась в Новосибирске.

Позднякова была замужем за фехтовальщиком, четырехкратным чемпионом мира Константином Лохановым с 2020 года. В начале сентября 2022 года NGS.RU писал о том, что пара разводится. Тогда эту информацию подтвердил отец Софии, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В августе 2021-го на всю страну стало известно о расставании рэпера Элджея и блогера, телеведущей Насти Ивлеевой. Пара была вместе около трех лет. Почему на самом деле распадаются звездные пары, НГС узнал у экспертов.

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