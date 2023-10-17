Олимпийская чемпионка Позднякова вернула девичью фамилию — она показала фото паспорта в соцсетях

Олимпийская чемпионка София Позднякова вернула девичью фамилию. Фото с паспортом она опубликовала в своем Telegram-канале Sona Live.
На фотографии, опубликованной в соцсетях, 26-летняя спортсменка держит документ в руке и улыбается.
— Вернулась к истокам, — подписала София.
НГС написал олимпийской чемпионке в соцсетях с просьбой рассказать подробности смены фамилии. На момент публикации она не ответила нам.
София Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. Девушка родилась в Новосибирске.
Позднякова была замужем за фехтовальщиком, четырехкратным чемпионом мира Константином Лохановым с 2020 года. В начале сентября 2022 года NGS.RU писал о том, что пара разводится. Тогда эту информацию подтвердил отец Софии, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
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