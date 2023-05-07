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Тема дняВ Новосибирске услышали звук, похожий на выстрелы
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Тест

Что за менспрединг вы тут устроили? Проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в современных понятиях

Некоторые термины вообще не похожи на слова — набор звуков и букв. Они точно существуют?

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Что такое мизогиния? А менсплейнинг? Это точно слова, или вы придумываете?

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Листая вечерами ленту новостей любимых каналов или пабликов, мы порой натыкаемся на совершенно неизвестные слова, о значении которых остается лишь догадываться. Краем уха мы можем услышать необычное слово в чужом разговоре и поймать себя на мысли: знакомо, видел, но что такое — непонятно. Современный мир кишит определениями буквально на каждый вдох, взгляд, разделяет на категории мировоззрения, жизненные позиции, интересы — как тут не запутаться? Мы решили пополнить словарный запас и разобраться в современных обозначениях, а вам предлагаем проверить себя и ответить на вопросы теста (внимание, они с подвохом).

Жили себе, жили, и вдруг — на тебе, начался шейминг

Жили себе, жили, и вдруг — на тебе, начался шейминг

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Еще немного тестов

(если вам не хватило)

Ты масик или тюбик? Девушки придумали смешные названия для разных типов парней — угадайте значение.

Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы.

Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке.

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