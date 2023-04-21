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Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы

Ответить на все 10 вопросов вам поможет не только отличная память, но и безупречная внимательность

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В нашей версии все эти герои вполне могли бы существовать в одной вселенной, но вам придется сосредоточиться только на каждой из них

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Мы можем не помнить (а то и не знать) сцены из современного отечественного кино, но советские фильмы (на удивление) помним, как будто только вчера их смотрели. Или нет? Картины, которые мы собрали в этом тесте, вы наверняка смотрели (а то и не раз), но уверены ли вы, что помните их наизусть? У нас на этот счет есть сомнения. Опровергнуть их вы можете только в одном случае: если правильно ответите на каждый из десяти вопросов, что мы для вас подготовили. Механика простая: вы смотрите на стоп-кадр и пробуете угадать, что с ним не так, кликаете на тот вариант ответа, который вам кажется правильным, потом тянете шторку влево и видите правильный ответ.

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