Кончай уже: зачем женщины имитируют оргазм и как это вредит отношениям — обсуждаем с психотерапевтом

«Изобразила, да выслала его лесом»

Мы изучили комментарии пользователей сайта Woman.ru, чтобы выяснить, что сами женщины думают об имитации оргазма. Публикуем некоторые ответы с форума.



— Ни разу в жизни ничего не имитировала и не симулировала. Ради чего? Не люблю я вообще вранья и не понимаю, какая от него в данном случае польза и кто выигрывает.



— Редко, но бывало. Делала это, чтобы не расстраивать партнера.



— Я понимаю, если секс на один вечер, тогда можно и имитировать. Но с мужем или постоянным партнером — на фига? Уж как по мне, так лучше вместе стараться.

