Кончай уже: зачем женщины имитируют оргазм и как это вредит отношениям — обсуждаем с психотерапевтом

Многим парам сложно обсуждать со своим партнером, что нравится или не нравится в сексе. Причины у всех разные, но результат один — люди получают меньше удовольствия от процесса, чем могли бы. Некоторые женщины и вовсе решают имитировать оргазм, чтобы мужчина думал, что партнершу всё устраивает. Такое поведение может говорить о том, что в отношениях есть проблемы с доверием. В то же время иногда имитация может помогать женщине — всё зависит от ситуации. НГС поговорил с психотерапевтом Игорем Ляхом и психологом Ириной Коробовой. Они объяснили, зачем женщины имитируют оргазмы и как это может повлиять на отношения.
«Изобразила, да выслала его лесом»
Мы изучили комментарии пользователей сайта Woman.ru, чтобы выяснить, что сами женщины думают об имитации оргазма. Публикуем некоторые ответы с форума.
— Ни разу в жизни ничего не имитировала и не симулировала. Ради чего? Не люблю я вообще вранья и не понимаю, какая от него в данном случае польза и кто выигрывает.
— Редко, но бывало. Делала это, чтобы не расстраивать партнера.
— Я понимаю, если секс на один вечер, тогда можно и имитировать. Но с мужем или постоянным партнером — на фига? Уж как по мне, так лучше вместе стараться.
— Изобразила, да выслала его лесом. А с мужем проблемы нужно обсуждать и решать или находить другие способы для наслаждения.
— Я раньше практиковала. Но фальши не замечали, даже, наоборот, после этого такие довольные ходили, мол, всё смогли, всё сумели.
Зачем это нужно?
Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.
По словам Игоря Ляха, одна из основных причин, по которым женщины имитируют оргазм, — желание быстрее завершить половой акт. Если он длится слишком долго, партнерша таким образом пытается стимулировать мужчину, чтоб он смог закончить.
— У женщин юной группы имитация имеет другую причину — желание сообщить о своем опыте или обозначить свою сексуальность и заинтересованность. Скорее причина коммуникативная. И есть такое расхожее мнение, что если ты будешь имитировать оргазм, то в какой-то момент ты его испытаешь. Как показывает практика, для некоторых это тоже верно. Статистически получается, что наиболее частая причина имитации: желание завершения полового акта, — объяснил психотерапевт.
Среди причин специалист также назвал желание сформировать какое-то представление о себе у партнера, определенный образ.
Ирина Коробова — психолог-консультант, групповой терапевт, специалист по отношениям.
Психолог Ирина Коробова рассказала, что у женщин есть и другие поводы для имитации оргазма. К ним относится нехватка физических ресурсов: усталость, плохое самочувствие, нежелание прикладывать усилия, чтобы отключиться от переживаний.
— Также существуют внутриличностные причины, — объясняет Ирина Коробова. — Женщина может быть не уверена в себе, тревожна. Ей может быть дискомфортно, а она не умеет об этом говорить. Может не понимать себя и свои желания, не знать, как сказать партнеру, что ей нравится.
Существуют и внешние причины, которые касаются взаимодействия с партнером. Например, женщина боится потерять его, хочет уберечь самооценку или эго. Между людьми может быть конфликт, который не разрешен. Или она стесняется разговаривать о сексе с партнером.
— Может быть и такое, что женщина не хочет получить оргазм, потому что ей страшно потерять контроль над ситуацией, или она не хочет привязываться к партнеру. Если у женщины в целом есть проблемы с получением оргазма, то нужно разбираться в причинах индивидуально, — отметила психолог.
«Проблемы копятся как снежный ком»
По словам Ирины Коробовой, если женщина имитирует оргазм — это говорит о том, что в паре есть трудности с доверием. Партнеры недостаточно открыты для того, чтобы обсудить, что у них происходит в сексе.
— Иногда партнеры боятся говорить о проблемах, потому что не хотят разрушить отношения. При этом, если начать разговор о том, что не устраивает, есть шанс всё решить. Чем чаще женщина имитирует оргазм, тем сложнее со временем становится обсуждать, что ей на самом деле нравится или не нравится. Проблемы копятся как снежный ком, — говорит специалист.
Если женщина регулярно подает партнеру ложные сигналы во время секса, то он не будет знать, что делать, чтобы ей было хорошо. Мужчина будет делать то, что считает правильным. Это снижает вероятность того, что секс станет хорошим. Партнеры постепенно начнут отдаляться друг от друга.
Как объяснил Игорь Лях, мужчине имитация оргазма мешает тем, что так партнерша его запутывает. У него может быть иллюзия в отношении опыта девушки, ее чувственности. Поэтому иногда пары, в которых после некоторого времени в супружеских отношениях всё равно не наступает разрядка у девушки, обращаются на консультации к сексологу. На консультациях можно поговорить о проблеме, чтобы как-то улучшить сексуальную жизнь.
— Важно понимать, что партнер поддержит, будет помогать в поиске решения или если проблема общая, то мы будем вместе решать. Тогда доверие будет развиваться. Если доверия нет и оно с каждым разом нарушается всё больше и больше, то на самом деле это зерно, которое эти отношения развалит через какое-то время. Недоверие — то, что разваливает отношения, — говорит Ирина Коробова.
Игорь Лях отмечает, что имитация оргазма может мешать самой женщине. Если она совершает какие-либо действия на основе просмотренных фильмов, то отвлекается от телесных ощущений. Некоторым это мешает получить настоящий оргазм. Но в некоторых ситуациях такое поведение может помогать.
— Выскажу непопулярное у сексологов мнение, что имитация оргазма — это скорее полезно. Это решает конкретные задачи для данной девушки. Но если ей приходится имитировать слишком часто и кроме имитации она сам оргазм не испытывает, конечно, стоит обращаться к психологу, — пояснил Игорь Лях.
Партнеры, а не конкуренты
Тем, кто хочет наладить отношения в паре и научиться получать удовольствие от секса, специалисты советуют начать обсуждать со своим партнером то, что им нравится или не нравится, говорить о том, чего хотелось бы.
— Нужно формировать отношения таким образом, чтобы в сексе было пространство для эксперимента. Чтобы он не превращался в обязанность, а был творческим процессом. «И если вы сможете обсуждать переживания и ощущения — что понравилось или нет, то секс в паре получится улучшать, — говорит Игорь Лях.
Также важно выстраивать отношения с партнером так, чтобы не конкурировать друг с другом, а поддерживать и доверять.
— Что сделать, чтобы научиться говорить о своих желаниях? Открыть рот и начать говорить. Можно сходить к психологу. Это важный момент: если люди не говорят о проблемах, то проблемы копятся, нарастают, и в какой-то момент отношения разрушаются. Бывает, что человек думает: «Это моя проблема, я никому не скажу. Сделаю вид, что всё в порядке, и разберусь». Но на самом деле, если у нас есть сексуальные и партнерские отношения, важно, чтобы мы были именно партнерами, а не конкурентами и не критиками друг другу, — считает Ирина Коробова.
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